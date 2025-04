Dans la nouvelle ère agentique de l’IA qui s’ouvre, la recherche approfondie « Deep Research » est devenue un exercice de style incontournable. Ce mécanisme agentique utilise l’IA pour explorer Internet sur un sujet donné, analyser et synthétiser de grandes quantités d’informations provenant de diverses sources en ligne, et produire des rapports de synthèse détaillés et précis.

OpenAI l’a intégré à ChatGPT, Google l’a intégré à Gemini, Microsoft l’expérimente sur Copilot et pour les agents créés avec Copilot Studio, Grok 3 l’expérimente à sa façon… Mais Claude, l’Ia d’Anthropic en était jusqu’ici dépouvue alors même que la startup a plutôt devancé l’ère agentique avec son mode « Computer Use » (toujours limité à une preview aux USA).

Anthropic a donc corrigé le tir cette semaine et devrait rapidement refaire son retard même si sa nouvelle fonctionnalité « Research » est pour l’instant limitée aux utilisateurs payants américains, brésiliens et japonais. Cette fonctionnalité permet à l’IA d’opérer de façon agentique en réalisant plusieurs recherches successives qui s’appuient les unes sur les autres, tout en déterminant automatiquement les axes d’investigation à suivre. L’IA Claude peut ainsi d’explorer différentes perspectives d’une question et de fournir des réponses complètes accompagnées de citations vérifiables. Contrairement à OpenAI et Gemini qui laissent leur « Deep Research » explorer durant près d’une demi-heure le Web en quête d’informations, IA Anthropic cherche à offrir un meilleur équilibre entre rapidité d’exécution et qualité des résultats pour répondre aux multiples besoins de recherche dans un contexte professionnel.

On rappellera qu’Anthropic a également introduit en Mars dernier une fonctionnalité de recherche Web qui lui faisait jusqu’ici cruellement défaut. Malheureusement, cette fonctionnalité qui vient d’être étendue aux utilisateurs au Japon et au Brésil (en plus des américains), n’est toujours pas annoncée pour l’Europe.

Amélioration du catalogage documentaire pour Claude Enterprise

Pour les administrateurs de Claude Enterprise, une fonction de catalogage peut être activée pour améliorer la qualité et la précision des recherches. Cette technologie utilise des techniques de génération augmentée par récupération (RAG) sécurisées pour permettre à Claude de rechercher efficacement dans l’écosystème documentaire d’une organisation, même lorsque l’information est dispersée entre plusieurs fichiers. Ce système maintient la confidentialité des connaissances de l’organisation tout en fournissant des réponses précises, sans nécessiter que l’utilisateur spécifie des fichiers exacts.

Et pour ce faire, Anthropic annonce l’intégration de Claude avec les applications Google Workspace. En plus de Google Docs, Claude peut désormais se connecter à Gmail et Calendar, ce qui lui permet d’accéder de manière sécurisée à un contexte de travail plus large. Cette intégration offre la possibilité de rechercher dans les emails, de consulter les documents et de prendre en compte les engagements calendaires, sans nécessiter le téléchargement manuel de fichiers ou la répétition de contextes professionnels. Claude peut, par exemple, compiler des notes de réunion de la semaine précédente, identifier des points d’action dans les échanges d’emails, rechercher des informations pertinentes dans les documents associés. Bonne nouvelle, cette intégration à l’univers bureautique de Google ne se limite pas aux seuls utilisateurs de Claude Entreprise. Elle a fait son apparition dès cette semaine dans tous les plans payants de Claude AI.

À lire également :