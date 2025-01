Google annonce une légère augmentation de prix de sa suite collaborative Workspace Business (et Workspace Enterprise) mais y intègre en standard désormais les fonctionnalité IA « Gemini for Workspace » jusqu’ici facturées en supplément ! Un énorme pavé dans la marre et une énorme claque pour Microsoft qui va avoir bien du mal à justifier son abonnement « Microsoft 365 Copilot » qui peine à convaincre les utilisateurs comme les DSI !

C’est une énorme bombe lâchée par Google dans l’après-midi de Mercredi : Plus besoin d’un abonnement séparé et onéreux pour profiter des fonctionnalités IA « Gemini for Workspace » au sein de la suite collaborative Google Workspace!

La firme américaine est persuadée que tout le monde a besoin de ces fonctionnalités qui simplifient tant le quotidien. Et comme avec Gemini 2.0 Flash, Google a profondément optimisé ses IA, elles ne sont désormais plus aussi onéreuses à opérer.

Alors Google officialise la nouvelle que finalement tout le monde attendait ou tout au moins espérait : l’intégration en standard des fonctionnalités IA pour les rendre accessibles à tous moyennant une légère augmentation tarifaire des abonnements Google Workspace Business (et Google Workspace Enterprise).

Dit autrement, Google officialise une augmentation de prix de sa suite collaborative professionnelle mais y intègre désormais l’IA : la formule « Workspace Business Standard » passe ainsi de 12 à 14 dollars par utilisateur et par mois. En contrepartie, toutes les fonctionnalités d’intelligence artificielle déjà disponibles en supplément dans Gmail, Docs, Sheets et Meet deviennent accessibles sans frais additionnels. Rappelons que, jusqu’à présent, les entreprises souhaitant activer l’ensemble de ces outils devaient s’acquitter d’un supplément mensuel de 20 dollars par utilisateur et par mois pour l’option Gemini.

Typiquement, dans Gmail, Docs, Sheets, Meet, Chat, Vids et autres services de la suite, l’IA Gemini permet de résumer, rédiger et retrouver rapidement des informations dans les e-mails, chats et fichiers. Elle facilite également la création de documents, diaporamas, tableaux et vidéos, tout en optimisant les réunions grâce à une prise de notes automatisée et à l’amélioration audio/vidéo. En cas de retard, un résumé des échanges en cours est même disponible.

Parallèlement, Gemini Advanced pousse plus loin l’accompagnement en matière de codage, de recherche ou d’analyse de données, avec la possibilité de créer des « Gems » sur mesure pour automatiser des tâches récurrentes ou spécialisées.

Enfin, l’intégration de NotebookLM Plus ouvre la voie à une collaboration renforcée grâce à des analyses et résumés audio instantanés, élaborés à partir des documents importés.

Dès à présent, les nouveaux clients seront facturés au nouveau tarif (les anciens verront s’appliquer les nouveaux tarifs en Mars 2025). Les détenteurs de l’option Gemini continueront bien évidemment d’en bénéficier et ne seront plus facturés au-delà du 31 janvier. Quant à Google Workspace « sans Gemini », il disparaît de l’offre.

Cette annonce s’inscrit dans un contexte de rivalité accrue entre les grands acteurs technologiques de l’IA : Microsoft a récemment pris la décision (sans annonce officielle) d’intégrer sa suite Copilot Pro à l’abonnement personnel et familial de Microsoft 365 mais uniquement dans certains pays (Thailande, Australie, …) et pas en France. Des fonctionnalités « Copilot Pro » grand public qui ne sont de toutes façons pas équivalentes aux fonctionnalités avancées de « Copilot for Microsoft 365 ». De quoi créer toujours plus de confusion, plus de complexité et plus d’illisibilité dans son offre IA déjà peu convaincante. Tout l’inverse de l’annonce Google du jour qui fait ici dans le simple et efficace.

Bref Google frappe un grand coup et Microsoft ne pourra cette fois pas rester sans réagir alors que nombre de DSI ne sont toujours pas convaincus de la valeur réelle de « Microsoft 365 Copilot » et que bien des utilisateurs préfèrent utiliser à la place ChatGPT Plus ou Claude AI parallèlement aux applications Office pour simplifier leur quotidien.

