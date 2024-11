Google aura pris son temps, mais son IA « Gemini for Workspace », intégrée au cœur de sa suite collaborative, est enfin disponible en Français.

Près d’un an après sa disponibilité officielle aux USA, Gemini for Workspace, l’IA de Google intégrée au cœur de la suite bureautique sait enfin parler français et peut enfin seconder les utilisateurs dans leur tâche quotidienne.

Pour rappel, « Gemini » chez Google est une marque qui regroupe ensemble de services IA. Plus particulièrement, c’est un ensemble de modèles fondation (Gemini Nano, Gemini Pro 1.5 …), c’est un assistant conversationnel (l’app Gemini) et c’est une IA intégrée à différents outils Google Cloud à commencer justement par « Gemini for Workspace », un compagnon qui multiplie les fonctionnalités IA au sein de Docs, Sheet, Meet, Gmail, etc.

Jusqu’ici cette IA au cœur des outils collaboratifs ne fonctionnait qu’en anglais. Cette semaine, Google lui a fait franchir une étape décisive en y ajoutant le support de 7 nouvelles langues dont le Français. Depuis le panneau latéral intégré aux applications Google Workspace telles que Docs, Sheets, Drive et Gmail, les utilisateurs peuvent accéder aux fonctionnalités de Gemini dans leur langue maternelle. Cette expansion promet également une intégration à Google Slides dans les mois à venir.

Que ce soit pour trier des e-mails dans Gmail, créer du contenu marketing percutant dans Docs, ou encore synthétiser des informations clés dans Drive, Gemini se révèle être un allié de taille pour les équipes professionnelles. Par exemple, dans le cadre du service client, les utilisateurs peuvent prioriser les e-mails urgents et rédiger des réponses adaptées, directement dans leur langue.

Les premières réactions des entreprises ayant testé ces nouvelles fonctionnalités en mode alpha sont encourageantes. Des groupes comme Randstad, Devoteam et Natura ont salué l’impact de Gemini sur la gestion des tâches quotidiennes. Selon Renata Marques, Directrice des Systèmes d’Information chez Natura, cet outil met fin au « syndrome de la page blanche » en proposant des idées et des solutions innovantes, tout en simplifiant le démarrage des projets.

Pour permettre à un maximum d’utilisateurs de découvrir ces fonctionnalités, Google propose une période d’essai gratuite. Mais attention cette promotion a une durée limitée !

