NotebookLM révolutionne la prise de notes grâce à l’intégration de l’IA, en transformant des contenus complexes en analyses exploitables et même en conversations audio interactives. Google annonce muscler cet outil pour en étendre les usages et en faciliter l’accessibilité.

NotebookLM n’était probablement pas l’outil IA que Google comptait mettre en avant. Cet outil de prise de note doté d’une analyse documentaire dopée à l’IA avait tout pour rester un outil relativement confidentiel. Pourtant, en dehors de son champ d’origine, NotebookLM s’est rapidement imposé comme une solution révolutionnaire, certains y voyant même la « killer app » de la Gen AI. Sa capacité unique à transformer des documents complexes en insights actionnables et à faciliter la collaboration au sein des équipes mais aussi ses étonnantes fonctionnalités vocales qui en ont fait un outil de podcast « next gen », expliquent l’étonnante popularité de l’outil.

Sur le principe, Notebook LM, très intégré à Google Workspace, permet aux utilisateurs d’importer divers types de documents, tels que des PDF, des Google Docs, des présentations Google Slides, des liens vers des sites web et même des vidéos YouTube. Une fois ces documents importés, NotebookLM utilise des modèles de langage avancés, notamment Gemini 1.5 Pro (et désormais Gemini 2.0 Flash), pour analyser le contenu et offrir des fonctionnalités telles que la génération de résumés, la réponse à des questions spécifiques, la création de guides d’étude et même la production de podcasts personnalisés.

L’un des principaux avantages de NotebookLM est sa capacité à fournir des réponses contextuelles basées uniquement sur les documents importés par l’utilisateur, garantissant ainsi la pertinence et la précision des informations fournies. De plus, il offre des fonctionnalités de collaboration, permettant à plusieurs utilisateurs de travailler simultanément sur le même carnet de notes, d’ajouter des commentaires et des annotations, et de partager des notes en temps réel.

Aujourd’hui, la version Plus de NotebookLM enrichit considérablement l’expérience utilisateur en intégrant des fonctionnalités « enterprise » essentielles. L’une des innovations majeures réside dans sa fonction Audio Overview, qui transforme intelligemment les contenus textuels en conversations audio interactives entre deux hôtes IA. Cette fonctionnalité, qui a généré l’équivalent de plus de 350 années d’audio depuis son lancement, permet aux utilisateurs d’interagir vocalement avec les hôtes virtuels pour approfondir leur compréhension des sujets abordés. De quoi créer des Podcasts incroyablement animés.

L’interface a été entièrement repensée autour de trois panels principaux : Sources pour la gestion documentaire, Chat pour l’interaction avec l’IA Gemini, et Studio pour la création de contenus synthétiques. Cette architecture modulaire facilite la navigation entre différentes activités tout en maintenant une cohérence d’utilisation.

La sécurité et la confidentialité des données constituent des priorités absolues dans NotebookLM Plus. Les entreprises bénéficient d’un contrôle granulaire sur le partage des notebooks, tandis que les données restent strictement confinées au sein de l’organisation. L’intégration avec Google Workspace et Agentspace garantit une expérience utilisateur fluide tout en respectant les standards de sécurité entreprise.

Pour maximiser son adoption en entreprise, Google a quintuplé les capacités de l’outil en termes de notebooks, sources par notebook et Audio Overviews. Les utilisateurs peuvent désormais personnaliser le style et le ton des notebooks, accéder à des analytics d’usage détaillés, et collaborer efficacement au sein d’équipes élargies.

Propulsé par une version encore expérimentale de Google 2.0 Flash, NotebookLM Plus illustre l’évolution des outils d’IA d’entreprise vers des solutions plus intelligentes, plus contextualisées et plus capables. Et forcément, Google cherche désormais à commercialiser son outil et à l’intégrer dans son offre de solutions d’entreprise. Il sera d’ailleurs prochainement intégré dans l’abonnement Google One AI Premium prévu en 2025.

Pour en savoir plus : NotebookLM: How to try Google’s experimental AI-first notebook

À lire également :