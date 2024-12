Annoncé la semaine dernière, Google Agentspace est un outil plus complexe et plus crucial qu’il n’y paraît de prime abord. Bien plus qu’un outil de recherche, qu’un assistant conversationnel d’entreprise, qu’un outil de création d’agents IA, il est un peu tout ça à la fois et préfigure une nouvelle génération d’outils, les Hubs IA d’entreprise.

L’idée d’avoir une sorte de Hub central pour permettre à chaque collaborateur d’exploiter l’IA en entreprise sur ses multiples cas d’usage et de simplifier son quotidien via une multitude d’agents traîne dans l’air depuis quelques mois. Microsoft en a déjà ébauché certains contours avec son Copilot Studio.

Mais avec Google Agentspace, Google va plus loin que toutes les ébauches actuelles et propose une vision plus aboutie de ce qui pourrait à terme devenir pour chaque collaborateur en entreprise un outil aussi central qu’Outlook ou le navigateur Web.

Google Agentspace est un “hub central” d’IA pour l’entreprise, qui réunit la recherche d’informations (façon Google), l’analyse (via Gemini, l’IA avancée de Google) et la capacité à agir concrètement sur différents logiciels.

Par nature, une entreprise regorge de données, de documents, de bases, de logiciels et services avec lesquels les utilisateurs jonglent au quotidien pour réaliser ce qu’ils ont à faire. Trouver une information précise dans cet amas, l’exploiter, la mettre en forme puis l’intégrer dans un email, un rapport, un contrat ou un logiciel métier nécessite de fouiller un peu partout dans le patrimoine de données, de basculer entre différents outils, de réaliser plein de tâches manuelles peu glorieuses et chronophages.

C’est cette gymnastique que Google Agentspace veut totalement simplifier et même en partie automatiser tout en proposant une interface unique au collaborateur.

L’idée d’Agentspace est d’offrir un hub unique et simple pour à la fois faciliter la recherche d’informations dans tous les services et logiciels utilisés (Google Drive, SharePoint, Jira, etc.), automatiser les tâches répétitives, et proposer des assistants virtuels intelligents pour chaque équipe (marketing, RH, finance, etc.).

Un Hub IA pour tous les collaborateurs

Dit autrement, le Hub Agentspace offre dans une même interface :

* Un assistant conversationnel orienté sur l’entreprise et ses métiers.

* Une Recherche intelligente et centralisée qui va piocher dans toutes les sources d’informations de l’entreprise (emails, documents, tableaux, bases de données, etc.) pour donner une réponse exacte et complète à une question exprimée en langage naturel. C’est un peu comme un moteur Google dopé à l’IA et spécialisé pour l’entreprise.

* Une Automatisation des tâches : Grâce à l’IA, l’utilisateur peut demander à Agentspace d’agir en son nom afin d’automatiquement envoyer un email, rédiger un rapport, générer un résumé ou remplir un formulaire, sans avoir à passer par différents outils. Autrement dit, chacun peut créer son Workflow pour combiner des agents IA et agir sur différents outils et services Web.

* La Création d’“agents experts” : Grâce à un outil visuel, chacun peut élaborer son « super agent personnel » et créer des sortes d’assistants virtuels spécialisés dans une tâche ou un domaine (RH, marketing, service client, etc.) en assemblant des agents préconçus. Ces agents savent où trouver l’information et comment automatiser des workflows (pour traiter une facture, analyser des contrats, etc.).

Contrairement aux implémentations IA actuelles en entreprise, souvent limitées à un chatbot ou à une seule fonction, Agentspace se veut un véritable hub d’IA. Il s’appuie sur la technologie Gemini 2.0 Flash, le nouveau modèle de langage de Google, pour converser avec l’utilisateur et pour comprendre et traiter des données structurées (tables, bases de données) autant que des documents ou des emails. Cette approche multimodale et sécurisée permet de lancer, depuis un unique point d’accès, des requêtes complexes (par exemple, analyser des rapports financiers pour générer une note de synthèse) et même de réaliser des actions (envoyer un email, extraire des éléments d’un PDF, etc.).

Un outil pour l’ère de l’IA agentique

Par ailleurs, Agentspace intègre la nouvelle version entreprise de NotebookLM Plus. En quelques mois, NotebookLM s’est imposé comme un outil phare de la galaxie IA de Google. Il permet de synthétiser et d’explorer des documents de façon intelligente. Il peut, par exemple, créer des résumés, répondre à des questions ou générer des explications à partir d’un corpus documentaire. En s’intégrant à Agentspace, NotebookLM offre toute son intelligence documentaire et ses insights tout en profitant des fonctionnalités de sécurité et de gouvernance du nouveau hub IA. Par ailleurs, NoteboolLM est perçu par Agentspace comme un « agent IA » spécial permettant aux collaborateurs de synthétiser, résumer et comprendre rapidement de grandes quantités d’informations, avec la même interface et les mêmes connecteurs (SharePoint, Drive, etc.) que les autres agents d’Agentspace.

Car Agentspace est comme son nom le suggère, l’espace centralisé où les utilisateurs vont aussi pouvoir appeler, gérer, déployer, orchestrer et même créer mes Agents IA, autrement dit des assistants virtuels capables de comprendre ce qu’on leur demande, d’effectuer des recherches et d’agir soit en appelant des services soit en interagissant avec d’autres logiciels. Les droits d’accès aux données et les connecteurs pour agir sur les logiciels et services sont gérés et gouvernés via la plateforme Agentspace de façon centralisée en appui sur la sécurisation “by design” de Google Cloud.

La création d’agents sur Agentspace se fait, dans l’esprit, un peu comme la configuration de “chatbots” avancés ou de “workflows intelligents” dans une interface dédiée, mais avec la puissance de la plateforme Google Cloud derrière (et notamment de Vertex AI). Tout s’effectue depuis une interface très visuelle et low-code accessible même aux non-techniques. On commence par indiquer au futur agent IA où piocher les informations à l’aide de quels connecteurs. On précise ensuite le rôle ou la mission de l’agent, on définit les actions qu’il doit entreprendre et on ajuste les paramètres (comme la tonalité), les règles de confidentialités, les mécanismes de gouvernance. Il n’y a plus alors qu’à tester et déployer l’agent. Agentspace fournit des fonctions de suivi (logs, analytics) pour voir comment l’agent est utilisé : nombre de requêtes, succès/erreurs, temps de réponse, etc. Les administrateurs peuvent ajuster les droits d’accès et gérer la “liste” d’agents disponibles dans l’entreprise.

À l’aube de 2025, le concept d’“IA agentique” — des assistants IA capables non seulement de répondre à des questions, mais aussi d’exécuter des opérations concrètes — est en train de s’imposer comme la prochaine grande étape de l’IA en entreprise. Agentspace anticipe cette tendance en centralisant, au sein d’une même interface, la recherche, l’automatisation et la création d’agents dédiés à chaque cas d’usage. De quoi enfin commencer à structurer un peu plus les initiatives IA dans les entreprises.

