Salesforce passe à la vitesse supérieure avec AgentForce 2dx et sa marketplace AgentExchange. Objectif : démocratiser les agents IA en entreprise, simplifier leur adoption et renforcer leur impact sur les flux métier, du CRM à la supply chain.

Salesforce continue son forcing sur les agents IA. Sa plateforme d’IA autonome, AgentForce, a été lancée il y a à peine un an. Conçue pour fournir un support spécialisé et continu aux employés ou aux clients grâce à l’IA agentique, AgentForce a rapidement connu une première évolution « 2.0 » en milieu d’année dernière. Et Salesforce poursuit ses efforts pour l’imposer dans le paysage. Elle annonce cette semaine une nouvelle évolution « 2dx », sorte de version « 2.5 » spécialement renommée pour mieux focaliser son attrait auprès de la communauté des développeurs, acteurs clés pour la création d’agents IA spécialisés et centrés sur les besoins métiers des entreprises.

La plateforme AgentForce permet en effet de configurer rapidement des agents IA en utilisant des outils Salesforce existants, comme les prompts, les flux, Apex et les très nombreuses API de la plateforme de données. AgentForce peut se connecter à divers systèmes et flux de travail via des connecteurs préconstruits de MuleSoft, permettant aux agents de prendre des mesures proactives sans supervision constante.

Avec la version « 2dx », Salesforce renforce considérablement sa suite d’IA agentique pour permettre davantage d’automatisations intelligentes grâce à des agents capables d’agir de façon proactive et autonome, mais aussi favoriser l’échange et le déploiement des agents IA. En misant sur des agents intelligents capables de transformer les flux de travail en coulisses, Salesforce entend non seulement combler le déficit de compétences sur le marché du travail, mais aussi redéfinir le futur de l’automatisation en entreprise.

Des agents IA qui anticipent et interagissent

AgentForce 2dx permet aux agents numériques de surveiller les flux d’informations et d’initier des actions sans intervention humaine directe. Cette approche, basée sur un « framework multi-agent », vise à créer un écosystème où les assistants personnels et les agents d’entreprise collaborent pour orchestrer des processus complexes – de la négociation de services à l’optimisation de la planification. Bref, Salesforce veut déjà faire entrer l’automatisation des tâches dans une nouvelle dimension.

Et pour cela, AgentForce 2dx offre tout un nouvel arsenal d’outils aux développeurs à commencer par l’arrivée d’un environnement gratuit pour les développeurs (AgentForce Developer Edition avec quotas gratuits pour Data Cloud et accès via CLI et VS Code) et d’un centre de tests automatisé. La nouvelle version d’AgenForce propose également des APIs améliorées, une intégration poussée avec Salesforce Flow ainsi que des outils low-code/no-code. Avec des connecteurs via MuleSoft et des templates préconfigurés, Agentforce 2dx permet d’insérer des agents dans quasiment tous les processus métiers – du service client à la gestion RH ou de la chaîne logistique.

Un écosystème ouvert avec AgentExchange

Pour accélérer l’adoption de ces technologies, Salesforce dévoile également AgentExchange, une place de marché dédiée regroupant déjà plus de 200 partenaires. Ce nouvel environnement propose des centaines de solutions préconfigurées et sécurisées, conçues pour être déployées rapidement, sans nécessiter une expertise technique poussée. Parmi les collaborations notables, on notera la présence d’acteurs majeurs comme Google Cloud, DocuSign, Box ou Workday.

Dit autrement, AgentExchange est une sorte d’App Store pour agents IA hébergés au cœur de la plateforme Salesforce. La marketplace propose des centaines d’actions IA, de modèles et agents préconstruits, tous validés pour leur sécurité et leur fiabilité.

En avance sur la concurrence, Salesforce veut, avec cette marketplace intégrée, accélérer le déploiement des agents IA avec des actions et des agents prêts à l’emploi, créés, monétisés et partagés par des partenaires et sa communauté.

Salesforce se positionne ainsi d’ores et déjà sur le marché naissant du « digital labor » avec des IA agentiques agissant en lieu et place des humains de façon autonome et intelligente.

Dans un contexte où hyperscalers tels que Microsoft, AWS et Google intensifient leurs investissements en intelligence artificielle, Salesforce mise sur sa solide expertise CRM et son intégration poussée de la logique métier pour se différencier. En lançant avant tous les autres une vraie « marketplace » des agents IA, l’éditeur veut s’affirmer sur le marché et populariser sa vision d’une cohabitation harmonieuse entre humains et agents numériques.