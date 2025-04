Adobe Firefly passe à la vitesse supérieure : génération d’images 2K, vidéo 1080p, vecteurs éditables et collaboration en temps réel repensent la création numérique au sein d’une nouvelle app Web très accessible et utilisable par tous.

Adobe a profité de l’étape Londonienne de sa conférence « MAX » pour dévoiler la nouvelle génération de modèles Firefly et l’évolution de l’application Web éponyme, désormais présentée comme une plate-forme unifiée de génération d’images, de vidéo, d’audio et de vecteurs.

Fer de lance de cette mise à jour, Firefly Image Model 4 – et sa déclinaison haut de gamme 4 Ultra – produit des visuels jusqu’en 2K avec un contrôle accru sur la composition, les angles de prise de vue et le zoom. « Nous avons entraîné les modèles sur un ordre de grandeur supérieur de puissance de calcul afin de générer des images plus détaillées », explique Alexandru Costin, vice-président Generative AI d’Adobe.

Parallèlement, le modèle text-to-vidéo « Firefly Video« , désormais sorti de bêta, génère des clips de cinq secondes en 1080p à partir de simples invites textuelles ou d’images, tout en autorisant la définition de plans de début et de fin, l’ajout d’éléments atmosphériques et le réglage précis des mouvements de caméra.

Pour l’illustration, le modèle Text-To-Vector est lui aussi mis à jour et rendu partout disponible afin de créer des illustrations éditables (logos, icônes, packagings) et en proposer automatiquement des variantes. Cette fonctionnalité n’est pas considérée comme une fonctionnalité standard mais comme une fonctionnalité Premium (avec abonnement supplémentaire).

Tous ces modèles sont accessibles dans la nouvelle application web Firefly entièrement repensée, qui désormais s’ouvre également aux modèles tiers : OpenAI o4-Image et Google Imagen 3 pour la génération d’images ainsi que Veo 2 et Flux 1.1 Pro pour la génération vidéo. L’interface permet de facilement comparer les rendus produits par les différents modèles. Un bémol toutefois, contrairement aux modèles Firefly classiques, l’accès aux modèles tierces (tout comme l’accès à Firefly Image 4 Ultra et aux fonctionnalités vidéos avancées) est considéré comme une fonctionnalité « Premium » qui nécessite un des plans d’abonnement payant spécifiques à Firefly. Les fonctionnalités « Premium » de l’application Firefly ne sont pas accessibles aux abonnés classiques à Adobe Creative Cloud.

Quelle que soit le modèle génératif utilisé, chaque média généré par l’IA reçoit des « Content Credentials », métadonnées standardisées attestant de la provenance et facilitant l’audit de conformité.

Enfin, Adobe a dévoilé en preview privée un nouvel outil collaboratif intégré à l’application Firefly. Firefly Boards offre une surface de travail partagée pour le mood-boarding et le story-boarding ; les utilisateurs y remanient ou y génèrent des visuels en temps réel avant de passer en production.

Une application mobile iOS/Android, annoncée mais non datée, promet de répliquer l’ensemble des fonctionnalités de l’application Web Firefly pour une création itinérante.

Pour l’intégration SI, Adobe généralise ses API : Text-to-Image et Avatar sont disponibles en production, tandis que Text-to-Video entre en bêta. Exposées via Firefly Services, ces interfaces s’imbriquent dans les pipelines de contenu et les DAM existants, et reposent sur le même système de traçabilité. En parallèle, un service « Adobe Content Authenticity » est testé pour inscrire, via métadonnées, les droits d’usage et l’autorisation – ou non – de réexploiter les œuvres dans l’entraînement de futurs modèles.

Pour les DSI, l’enjeu de ces annonces dépasse la seule création graphique : ces nouveautés renforcent la gouvernance des contenus génératifs (chaîne de confiance, opt-out explicite, séparation claire entre modèles « commercialement sûrs » et modèles tiers) tout en ouvrant l’accès programmatique à des flux automatisés de génération d’actifs. De quoi accélérer la production multimédia sans sacrifier la conformité réglementaire ni la maîtrise du risque.

