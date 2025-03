Adobe ne veut plus seulement améliorer l’expérience client, il veut l’orchestrer. Avec Adobe AI Platform et ses agents IA spécialisés, l’éditeur insuffle une intelligence autonome dans le marketing, la création et la gestion des parcours utilisateurs.

Adobe tenait cette semaine son évènement Adobe Summit 2025 dédié au marketing numérique, à l’expérience numérique et à la gestion documentaire. L’éditeur y a dévoilé tout un arsenal d’innovations centrées sur l’IA agentique et par voie de conséquence une vision d’un avenir où la gestion de l’expérience client (CXM) cède sa place à l’orchestration de l’expérience client (CXO) animée par les agents IA.

Agent Orchestrator : le chef d’orchestre des IA

La star incontestée de l’événement 2025 est sans doute Adobe AI Platform, la nouvelle plateforme d’intelligence artificielle qui unit, au final, tous les agents et modèles IA nécessaires à la modernisation de l’expérience client, des équipes créatives et du marketing. Cette unification permet ainsi de présenter et d’intégrer agents et modèles à tout l’univers Adobe et toutes les applications Adobe.

Adobe AI Platform sert ainsi désormais de fondation à Adobe Experience Plaform qui désormais regroupe à la fois les données d’expérience client, les modèles de langage CX et l’orchestration des agents IA. Ainsi dopée à l’IA, la solution s’appuie sur une compréhension sémantique approfondie des données d’entreprise, du contenu et des parcours clients pour proposer des expériences clients toujours plus personnalisées.

Autre annonce forte et directement liée à la première, Adobe Experience Platform Agent Orchestrator est la composante clé d’Adobe Experience Platform dédiée à la création, la gestion et l’orchestration des agents IA – aussi bien ceux d’Adobe que ceux de tiers – via une interface unique. Car l’une des forces de l’Adobe AI Platform est de ne pas se limiter aux seuls modèles et agents développés par Adobe. Les partenaires y ont toute leur place et peuvent y héberger des agents IA spécifiques, des modèles sécurisés et même des applications IA. Les agents IA, opérés via Agent Orchestrator viennent augmenter en toute fluidité les capacités des équipes marketing et créatives en automatisant des tâches comme l’optimisation de sites web, la production de contenu répétitif et la gestion de données à grande échelle.

« Adobe est idéalement positionné pour guider les entreprises vers une ère dynamique d’orchestration de l’expérience client, où créativité et marketing s’unissent à l’IA pour offrir une véritable personnalisation individualisée à grande échelle » explique ainsi Anil Chakravarthy, président de la division Digital Experience chez Adobe.

Lancé en 2023, Adobe GenStudio combine les meilleurs outils d’Adobe pour l’idéation, la création, la production et l’activation de contenu, en utilisant la puissance de l’IA générative pour révolutionner la chaîne d’approvisionnement en contenu des entreprises. A Adobe Summit 2025, Adobe a profondément étendu son outil pour en faire l’outil de création et personnalisation des Agents IA hébergés au sein de Adobe Experience Platform Agent Orchestrator.

L’outil permet notamment de créer des agents de production de contenu génératif qui peuvent analyser les plans de campagne et recommander des styles visuels pour générer des actifs marketing conformes à la marque.

Au passage, et sur l’aspect spécifiquement créatif des contenus marketing, Adobe a également lancé un nouvel outil dénommé Firefly Creative Production, une interface « No Code » pour gérer les tâches répétitives et augmenter la productivité.

Dix agents IA prêts à l’emploi

Pour faciliter l’adoption de cette technologie, Adobe propose d’emblée dix agents IA spécialisés :

Account Qualification Agent : évalue les pipelines de vente Audience Agent : analyse les données d’engagement cross-canal Content Production Agent : génère et assemble du contenu Data Insights Agent : simplifie l’analyse des données Data Engineering Agent : gère l’intégration et le nettoyage des données Experimentation Agent : stimule l’innovation et analyse l’impact Journey Agent : orchestre les expériences cross-canal Product Advisor Agent : recommande des expériences d’engagement produit Site Optimization Agent : détecte et corrige les problèmes de trafic web Workflow Optimization Agent : facilite la collaboration inter-équipes

Brand Concierge : des sites web vraiment personnalisés

Autre innovation marquante, Brand Concierge permet aux entreprises de configurer des agents IA qui guident les consommateurs de l’exploration à l’achat via des expériences conversationnelles immersives. Cette application offre aux sites web la capacité d’accueillir chaque visiteur par son nom et de personnaliser l’expérience en fonction de ses interactions passées avec la marque.

« Les consommateurs sont de plus en plus à l’aise avec une expérience conversationnelle alimentée par l’IA » souligne Loni Stark, vice-présidente de la stratégie et des produits chez Adobe, citant des données Adobe Analytics qui montrent une augmentation de 1200 % des visites provenant de sources d’IA générative sur les sites de vente au détail américains entre juillet 2024 et février 2025.

Partenariats stratégiques élargis

Pour assurer l’interopérabilité de ses agents IA, Adobe a annoncé des partenariats avec de nombreux acteurs majeurs, dont Amazon Web Services, Microsoft, IBM, SAP, ServiceNow et Workday.

« L’interopérabilité entre les agents IA de différents écosystèmes deviendra cruciale » précise Anil Chakravarthy, soulignant l’importance de la collaboration entre les différentes plateformes technologiques.

À l’heure où les entreprises cherchent à personnaliser leurs interactions à grande échelle, Adobe affirme sa position de leader dans ce domaine et leur fournit les armes IA pour concrétiser leur promesse. Et au passage accélère encore un peu plus la transformation d’un secteur dont personne n’ignorait qu’il serait nécessairement un jour ou l’autre très impacté par l’IA. Ce jour arrive simplement encore plus vite que certains l’avaient anticipé.

