Quelques jours après la clôture de la grande conférence annuelle d’Adobe riche en innovations IA, Sophie Yannicopoulos, directrice générale d’Adobe France est notre invité de la semaine. L’occasion de revenir sur les révolutions IA dans l’univers de la création et les nombreuses annonces d’Adobe Max 2024.

Fondée en 1982 par des chercheurs du Xerox PARC, Adobe est à l’origine du langage de description de page PostScript. L’entreprise est surtout connue pour ses produits emblématiques tels que Acrobat (PDF), Photoshop, Illustrator, Premiere, InDesign et Flash qui se sont imposés comme des références chacun dans leur domaine. Avec environ 30 000 employés et un chiffre d’affaires de 20 milliards de dollars, Adobe s’impose comme un acteur majeur du secteur technologique. Ses solutions sont largement utilisées dans les services marketing et commerciaux des entreprises.

C’est pourquoi l’arrivée de l’IA Firefly au cœurs de ses produits marque un tournant majeur. Non seulement, l’IA générative vient totalement réinventer le quotidien des créatifs mais son utilisation bouleverse bien au-delà toute la chaîne marketing et commerciale des organisations.

Sophie Yannicopoulos, directrice générale d’Adobe France, est l’invité de la semaine de Guy Hervier. Avec lui, elle revient sur les trois grandes divisions d’Adobe et l’apport de l’IA dans chacune d’elles : les Outils créatifs (Creative & Design), la Dématérialisation documentaire (PDF et signatures électroniques) et l’Expérience digitale (Marketing & Commerce).

Elle évoque également le rôle et l’importance de la filiale française dans le groupe alors que l’éditeur a acquis ses dernières années quelques pépites nationales comme Neolane, spécialisée dans le marketing digital, et Allegorithmic, reconnue pour ses solutions 3D.

Enfin, Sophie Yannicopoulos partage son expérience en tant que femme leader dans le secteur technologique, abordant les défis et les opportunités pour les femmes dans les disciplines scientifiques et la tech.

