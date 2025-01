Le CES de Las Vegas est toujours l’occasion pour les grands fabricants de PC de renouveler leurs gammes, de démontrer leurs innovations à venir et de tracer le portrait des PC des futurs mois. L’édition 2025, bien que peu surprenante, n’a pas dérogé à la règle. Voici les PC qui ont retenu notre attention par leur originalité, leur innovation, ou leur niveau exceptionnel de technicité…

Le CES 2025 est le premier CES de l’ère des « Copilot+ PC ». Ces derniers étaient omniprésents avec leur NPU « +40 TOPS » intégré à leur processeur. Un processeur qui désormais peut aussi bien être un Intel (avec les nouvelles séries « Lunar Lake » de Core Ultra « U » et « V » Série 2), un AMD avec les « Ryzen AI » mais aussi un Qualcomm en architecture ARM avec les fameux Snapdragon X, Snapdragon X Plus et Snapdragon X Elite.

Un PC à écran déroulant

Lenovo est sans doute l’un des acteurs qui osent le plus sortir des sentiers battus. Chaque année, le constructeur étonne par sa capacité à innover et à proposer des idées nouvelles dans un univers PC qui manque parfois de fun. Et une fois encore, la marque a attiré tous les regards avec le premier PC à écran enroulable… ou plutôt déroulable… En effet, d’une pression sur une touche dédiée, l’écran OLED s’étend pour passer d’un 14 pouces horizontal à un 16,7 pouces vertical, doublant la surface de travail du bureau Windows. Une nouvelle pression et le moteur intégré « rembobine » l’écran pour revenir à son format classique. La révolution est spectaculaire mais montre surtout pour l’instant que Microsoft n’a pas pensé Windows pour un tel écran. Mais nul doute qu’avec une telle machine sur le marché, les ingénieurs de Redmond vont ajuster Windows pour qu’il s’adapte plus naturellement à un écran qui change ainsi de taille au grès des humeurs de l’utilisateur. Son nom : « ThinkBook Plus Gen 6 Rollable« … Rock’n’Roll !

L’écran OLED dispose d’un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, d’une luminosité de 400 nits et d’une couverture de 100 % de la gamme de couleurs DCI-P3. L’écran partagé est pris en charge, ainsi que plusieurs dispositions de fenêtres (là aussi Microsoft va devoir adapter sa gestuelle Snap à ces écrans). Ce Thinkbook Rollable est équipé de processeurs Intel Core Ultra 7 de la série 2 (avec NPU 47 TOPS et GPU intégré Arc-X), de jusqu’à 32 Go de RAM double canal et de 1 To de stockage SSD. Il bénéficie d’un clavier bord à bord, de haut-parleurs Harman Kardon, du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4.

Le plus surprenant, c’est que même si la machine n’est encore qu’un prototype, Lenovo espère bien en lancer la commercialisation au second semestre 2025 pour un prix attendu de 3500 dollars.

  <

Le PC du CES : moins d’1 Kg et 32H d’autonomie

Signe des temps, le PC élu « PC du CES 2025 » est bel et bien un « Copilot+ PC » animé d’un Snapdragon X de Qualcomm. Et ce PC « élu » n’est autre que le nouvel Asus Zenbook A14.

Le design en Ceraluminum est sublime, le poids n’est que de 980 grammes malgré la présence d’un écran 14 pouces, et l’autonomie peut atteindre les 32 heures ! Magie de la technologie ARM des processeurs Qualcomm.

La machine existe en 16 et 32Go de RAM avec soit le nouveau processeur « Snapdragon X » (X1-26-100), soit avec le plus puissant « Snapdragon Elite X » (X1E-78-100).

Côté connectivité, la machine embarque 2 ports USB4 (Gen 3) Type C, 1 port USB 3.2 Type A, une sortie HDMI, une sortie casque, le WiFi 6E et le Bluetooth 5.3. Quant au clavier, il est rétroéclairé.

Seule ombre au tableau, l’écran n’est malheureusement pas tactile contrairement à son principal concurrent le Surface Laptop (qui pèse 1,3 Kg).

L’Asus Zenbook A14 est commercialisé à partir de 1299 euros.

 <

Un mini-PC en Snapdragon X

L’autre événement du salon, c’est l’arrivée des premiers PC non nomades en processeurs Qualcomm Snapdragon X. En l’occurrence, sous la forme de mini-PC. Qualcomm s’était essayé au format avec un kit de développement très rapidement retiré du marché car très immature et truffé d’imperfections. On ne s’improvise pas constructeurs de PC. Et le concepteur de puces a trouvé en Geekom un partenaire de prédilection pour défricher le terrain.

Le mini-PC « Geekom QS1 » est doté d’un processeur Snapdragon X et se destine dans un premier temps aux utilisateurs curieux qui veulent expérimenter les architectures ARM, aux développeurs et à tous ceux qui bossent sur des projets IA sous Windows.

Il sera disponible avec des processeurs Snapdragon X Elite (X1E-80-100 ou X1E-78-100) ou avec un processeur Snapdragon X Plus (X1P-42-100). Elle pourra disposer de 64 Go de RAM, de ports USB4, d’un port HDMI 2.0, d’un DisplayPort, du Wifi 7, du Bluetooth 5.4 et même d’un port Ethernet 2.5 GbE.

On espère que la machine sera aussi silencieuse qu’on nous le promet (ce n’est pas toujours le cas des mini PC notamment chez Geekom).

Des Copilot+ « Mini PC »

Reste que les « Mini PC » estampillés « Copilot+ » ne se limitent pas aux technologies Qualcomm. Maîtrisant pour l’instant bien mieux les technologies Intel, les spécialistes du sujet – que sont Asus, Acer et MSI – se sont emparés du sujet pour proposer des machines très prometteuses à base des processeurs Lunar Lake d’Intel.

L’Acer Revo Box AI est animé par les Intel Core Ultra Serie 2 (avec leur NPU 48 TOPS et leur GPU Arc). Embarquant jusqu’à 32 Go de RAM LPDDR5X, il dispose d’un port DisplayPort 2.0, d’une sortie HDM 2.1, d’une connexion USB4 Type C, de 4 ports USB3 Type A et de deux ports Ethernet 2,5 Giga.

Estampillé Copilot+ PC, il bénéficie de tous les raffinements de Windows pour ces machines comme Recall, Cocreator et le sous-titrage temps réel.

Il bénéficie également d’Acer Intelligence Space avec ses recommandations et ses optimisations intelligentes en fonction des applications.



MSI Cubi NUC AI+ 2M

Le Cubi NUC AI+ 2M est un mini PC ultra-compact de 0,826 litres équipé d’un processeur Intel Core Ultra (plateforme Lunar Lake) avec NPU dédié de 48 tops. Il intègre des fonctionnalités AI comme Copilot+, CoCreator et Windows Studio Effects, ainsi qu’un bouton d’empreinte digitale et un bouton Copilot dédié.

Doté d’un micro et d’un haut-parleur intégrés, il dispose au total de 11 ports à commencer par deux ports Thunderbolt 4, dont l’un permet une alimentation jusqu’à 100W via USB-C, permettant de l’alimenter directement un moniteur compatible et donc de limiter les fils et l’occupation des prises électriques.

Original, le PC à écran e-Ink intégré

Toujours dans la série des mini « Copilot+ PC », Asus (qui a récupéré la division NUC d’Intel) lance également un nouveau mini-PC doté de processeurs Intel Core Ultra Serie 2 (les Lunar Lake à NPU 48 TOPS) avec une pointe d’originalité en plus !

En effet, son boîtier translucide incorpore un écran « e-ink » couleur « always on ». Dit autrement, même le PC éteint, l’écran e-ink maintient son contenu visible. Voilà une façon très originale de personnaliser son PC puisque telle est la vocation première de cet écran intégré. Un outil fourni en standard permet d’utiliser une IA pour générer les images qui décoreront le PC.

Ce mini-PC intègre également un lecteur d’empreinte compatible Windows Hello, une touche Copilot, une connectivité WiFi 7 et Bluetooth 5.4, 4 ports USB 3.2 Type-A, 2 ports Thunderbolt 4 (USB4 Type-C), un port Ethernet 2,5 GbE, une sortie casque et une sortie HDMI.

L’ASUS NUC 14 Pro AI+ dispose d’une solution de refroidissement intelligente qui comprend un ventilateur FDB et une conception à double caloduc entrelacé pour une dissipation thermique efficace et silencieuse, même lors de charges de calcul élevées.

Un beau PC de bureau signé HP

Très réussi avec sa finition imitation bois, le nouveau PC de bureau OmniDesk de HP aurait pu être un sans faute en matière de numérique responsable. Mais la machine illustre exactement ce que l’on ne comprend pas. Elle est disponible dans une infinité de configurations avec des processeurs Intel, des processeurs AMD, des processeurs avec NPU et des processeurs sans NPU.

Puisqu’on sait pertinemment que pour des raisons de confidentialité, d’efficacité et de réduction de l’usage des IA clouds, les Copilot+ PC deviendront la norme de fait avant même la fin 2025, toute machine non dotée d’un NPU est une sorte d’obsolescence programmée ! Est-il vraiment utile de proposer des machines non « Copilot+ PC » ? Est-il vraiment nécessaire de proposer tant de processeurs différents ? Comment dans de telles conditions l’utilisateur peut réellement comprendre ce qu’on lui vend ? Les constructeurs pensent beaucoup trop à satisfaire les délires de leurs réseaux de revendeurs, pas assez aux besoins des utilisateurs et des DSI.

Ceci dit ce n’est pas que la faute de HP. C’est aussi la faute d’Intel. Typiquement le HP OmniDesk Desktop AI M03-175t PC avec son processeur Intel Core Ultra 7 265F n’est pas un Copilot+ PC, parce que contrairement à ce que suggère le nom du processeur, la série « 200F » n’est pas basée sur Lunar Lake (et le NPU 48 TOPS) mais sur l’ancien Arrow Lake (et son poussif NPU 10 TOPS). Quel gâchis. D’autant que le reste de la machine a de quoi séduire : GPU NVidia RTX 4060, 16 Go de RAM, 2 To de SSD NVMe, port gigabit, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, une pléthore de ports USB. Le tout pour environ 1500 dollars.

L’élégant PC « Bio » d’Acer

L’Acer Aspire Vero 16 est sans aucun doute l’un des PC « 16 pouces » les plus élégants du marché. L’appareil dispose d’un châssis conçu avec un mélange de plus de 70 % de matériaux recyclés post-consommation et de coquilles d’huître bio et d’un pavé tactile en plastique récupéré dans l’océan. Mieux encore, l’Aspire Vero 16 reste neutre en carbone tout au long de son cycle de vie! Et ceci malgré un écran 16 pouces tactile de 1920×1200 pixels. Un écran qui fait quand même son poids puisque la machine affiche 1,8 Kg sur la balance.

Reste la très grosse fausse note. Quitte à acheter un tel appareil « éco-responsable » autant le garder longtemps pour rester dans les bonnes pratiques du numérique responsable. Sauf que Acer n’a pas opté sur ces modèles pour des processeurs Lunar Lake et leur NPU avancé qui en auraient fait un « Copilot+ PC ». La machine doit se contenter d’un Core Ultra 7 de série H avec son NPU poussif et dépassé. L’illogisme d’Intel se répercute ainsi sur toute la machine. Tellement dommage !

 <

Le 2-en-1 fougueux d’Asus

L’Asus ROG Flow Z13 est un appareil amusant et singulier. D’abord, c’est un authentique « Copilot+ PC » (avec un NPU 50 TOPS). Ensuite, c’est un appareil « 2-en-un » avec son clavier détachable qui le transforme en tablette. Enfin, animé par le très performant processeur Ryzen AI MAX+ 395 d’AMD, la machine affiche un véritable tempérament ludique qui en fait un membre à part entière de la gamme « ROG » d’Asus. Un tempérament qui pourrait ainsi plaire à tous les utilisateurs en quête d’un deux en un avec une vraie puissance graphique.

L’écran tactile 13,4 pouces affiche une confortable résolution de 2560×1600 pixels. La machine pèse 1,2 Kg (clavier compris).

Asus a aussi soigné le refroidissement de sa machine. La combinaison d’une chambre à vapeur en acier inoxydable, d’un composé thermique en métal liquide et des ventilateurs Arc Flow Fans de 2e génération permet à ce deux en un de rester silencieux, même lorsqu’il fonctionne à pleine charge, pendant les jeux et applications 3D par exemple.

Les tarifs démarrent quand même à 2099,99 euros !

 <

Deux écrans sinon rien

L’univers PC s’intéresse toujours un peu plus au PC portable doté en standard de deux écrans histoire d’offrir un plus vaste espace de travail aux développeurs nomades, aux data-scientists nomades, aux experts comptables nomades, bref à tous ceux qui se sentent « trop » à l’étroit avec un seul écran ce qui affecte leur productivité.

Trois modèles ont retenu notre attention :

Le Lenovo Yoga Book 9i 2025 décline directement de la version lancée il y a deux ans et qui avait alors fait sensation au CES de l’époque. Cet appareil propose deux écrans OLED de 14 pouces reliés par une charnière centrale sur la hauteur. On peut ainsi l’utiliser comme un livre, comme une double tablette ou comme un PC à deux écrans notamment via son clavier détaché Bluetooth.

Pour alimenter ces deux écrans, la machine dispose d’une batterie de 88Wh qui impacte son poids total qui demeure étonnamment raisonnable : 1,22 Kg mais sans le clavier ni le bloc alimentation externe. Lenovo annonce 10 heures d’autonomie, mais le chiffre est probablement ultra généreux par rapport à la réalité. Ce Yoga Book 9i (gen 10/2025) est animé par des processeurs Intel Lunar Lake Core Ultra « serie 200V » avec un vrai NPU à 47 TOPS ce qui en fait un vrai Copilot+ PC. On y retrouve 3 ports Thunderbolt 4, une webcam Windows Hello, WiFi 7 et Bluetooth 5.4. Ce PC arrivera cet été pour environ 2000 dollars.

 <



L’Asus ZenBook Duo UX8406 reprend le même concept que le Yoga Book de Lenovo vu ci-dessus : deux écrans reliés avec un clavier séparé. Le modèle a été lancé en réalité l’an dernier et salué d’un CES Award 2024. On ignore encore si Asus le déclinera en version 2025. Commercialisée avec un Intel Core Ultra de première génération, la machine combine 2 écrans OLED NanoEdge de 14 pouces pour un poids total de 1,65 Kg. La machine démarre à 1599,99 euros pour un Core Ultra 7 et 16 Go de RAM.



 <

Surprise, Thomson s’aventure également sur le terrain des PC à deux écrans. Mais son approche est radicalement différente de celles de Lenovo et Asus. Le Thomson Ceos qui sera disponible dès la fin du premier trimestre fait le choix d’un PC classique équipé d’un second écran latéral monté sur charnière qui soit étend votre bureau soit se repli vers l’arrière pour que l’interlocuteur en face de vous voit lui aussi ce qui se passe. Les écrans sont au format 14 pouces en Full HD. Affichant 1,8 Kg sur la balance, la machine est équipée de processeur Intel Core i5 ou i7 de 13ème génération ce qui lui permet d’afficher un prix plancher de 1019,99 euros (avec 16 Go de RAM et 1 To de SSD)!

HP a de beaux Copilot+ PC

Si ce n’est pas vrai des machines Desktop, HP a en revanche largement joué la carte « Copilot+ PC » sur ses appareils mobiles. Avec deux appareils très réussis : L’EliteBook Ultra G1i et l’EliteBook X G1i.

Tous deux certifiés « Copilot+ PC », ils sont animés par des processeurs Intel Core Ultra Series 2 avec leur NPU à 48 TOPS. Ils se démarquent surtout par leur écran pour ainsi dire sans bordure.

Mais HP décline aussi le modèle Ultra avec des processeurs Snapdragon X Plus ou Snapdragon X Elite de Qualcomm sous la référence « EliteBook Ultra G1q ».

Pas de modèle Qualcomm, mais une déclinaison en AMD pour le « EliteBook X G1a » doté de processeurs Ryzen AI 300 Series.

Dell dit adieu à XPS avec son « Pro Premium »

Impossible de terminer cette visite sans un petit tour du côté de DELL qui ose un pari fou : abandonner ses marques populaires (XPS, Inspiron, Latitude…) pour une dénomination qui se veut simplifiée « Dell », « Dell Pro », « Dell Max ».

Le CES a été l’occasion de faire connaissance avec le modèle qui remplace désormais de XPS, à savoir le « Dell Pro 14 Premium« .

Démarrant à 1899 dollars, le Dell Pro 14 Premium est un Copilot+ PC doté d’un Intel Core Ultra 7 268V, de 32 Go de RAM et 1 To de SSD. Il est équipé d’un écran 14 pouces et pèse 1,14 Kg. Son autonomie est annoncée à 21 heures.

 <