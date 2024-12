2025 s’annonce comme une année charnière pour l’industrie du PC, marquée par la fin de vie de Windows 10, l’essor des processeurs ARM et l’intégration croissante des capacités IA dans les machines grand public. Avec des avancées comme les Snapdragon X et le concept de « Copilot+ PC », le marché redéfinit les frontières entre performance, autonomie et intelligence embarquée. De quoi annoncer la mort de l’architecture x86 ? Pas si sûr…

L’année 2024 a marqué un tournant historique dans l’industrie du PC avec le lancement des premiers ordinateurs Copilot+ équipés des processeurs Snapdragon X Elite de Qualcomm. Une phrase qui contient deux révolutions à même de créer un point d’inflexion majeur dans le concept même de ce qu’est le PC.

« Copilot+ PC »… ou « AI PC »… Peu importe. L’idée que les PC ne s’entendront pas sans NPU est une évidence : cela découle de la même logique que celle des GPU. Aujourd’hui, personne ne conçoit de PC sans GPU (le GPU étant souvent directement intégré dans le processeur central sur les PC nomades). Dit autrement, il va falloir très peu de temps pour que la plupart de nos logiciels et de nos outils du quotidien exigent un NPU pour fonctionner. De quoi accélérer le renouvellement du parc mais plus encore le renouvellement de ce qu’est un PC au quotidien et de ce qu’il nous apporte en termes de productivité personnelle et professionnelle.

« Snapdragon X » de Qualcomm a un impact tout aussi important sur le marché du PC. Les progrès majeurs réalisés par Qualcomm avec l’intégration des CPU « Orion » (moteur des Snapdragon X) changent la donne. Avec Snapdragon X, Qualcomm tient enfin l’arme qui peut imposer l’architecture ARM dans l’univers Windows : des PC rapides, ultra-autonomes et dont les performances ne s’effondrent pas dès qu’on passe en mode batterie.

Un démarrage timide

En alignant la disponibilité des Snapdragon X avec l’introduction des « Copilot+ PC », Microsoft voulait insuffler une nouvelle ère Windows et du PC. Et cette fois l’univers Windows était en effet prêt pour ARM avec sa nouvelle couche d’émulation x86 « PRISM » bien plus aboutie et surtout un univers applicatif natif « Windows on ARM » bien plus étoffé. Certes, le fiasco « Recall » a enlevé un peu de poids marketing au lancement des « Copilot+ PC » mais son impact sur les ventes n’est probablement pas significatif. Tout le concept « Copilot+ PC » a manqué de références logicielles et de « killer apps » parce que l’écosystème de développement était encore immature. Mais tout porte à croire, avec les fulgurants progrès des SLM et l’arrivée des Agents IA, que les choses seront différentes en 2025.

Force est de reconnaître que le succès commercial de cette première vague se révèle encore modeste, avec moins de 720 000 unités vendues au troisième trimestre 2024, représentant à peine 0,8 % du marché global des PC.

Un démarrage timide mais néanmoins significatif parce que les 720.000 unités vendues appartiennent toutes au segment supérieur du marché. Pour s’imposer un peu plus, l’univers « Copilot+ » en « Snapdragon X » va devoir cibler un peu plus le milieu de gamme, voire l’entrée de gamme. Qualcomm en a conscience. On attend ainsi l’arrivée de « Snapdragon X Plus » à prix plus accessibles.

Malgré des débuts modestes, Qualcomm déploie une stratégie commerciale offensive. L’entreprise a lancé un vaste programme de recrutement mondial pour développer son réseau de distribution, avec plus de 22 postes ouverts dans les ventes et le marketing pour les canaux de distribution en 2024. Cette expansion témoigne de sa volonté de conquérir le marché professionnel, notamment à travers des partenariats avec les 40 principaux revendeurs mondiaux.

La transformation du marché des processeurs

Surtout, et il n’y a rien de mieux pour tirer les prix vers le bas, l’arrivée d’une concurrence devrait aider à changer les dynamiques de marché. Mediatek, le grand concurrent de Qualcomm sur les Smartphones, envisagerait de se faire une place dans l’univers PC. Mais c’est surtout vers NVidia que tous les regards se tournent. On sait que le fabricant de GPU maîtrise totalement l’univers ARM (au travers des puces « Grace » de ces processeurs GH200 et GB200 mais aussi au travers des puces CPU « Tegra X » de la Nintendo Switch et de la console NVidia Shield TV). Or NVidia prépare son arrivée sur le marché PC depuis plus de deux ans, c’est un secret de polichinelle, et tout porte à croire que le fruit de ce travail préparatoire verra le jour en 2025.

L’émergence de l’architecture ARM sur PC s’inscrit donc dans un contexte plus large de bouleversement du marché des processeurs. Intel, jadis leader incontesté, traverse une période difficile avec une capitalisation boursière qui a chuté de plus de moitié en 2024, passant de 200 à 90 milliards de dollars. Son éviction de l’indice Dow Jones au profit de NVIDIA symbolise ce déclin.

Reste la grande question : ce déclin signe-t-il aussi celui de l’architecture x86 dans l’univers PC ? Même AMD et Intel s’interrogent. Les deux ennemis ont enterré la hache de guerre et fondé une alliance « x86 Ecosystem Advisory Group » pour assurer la promotion et l’avenir du x86.

Parallèlement, Intel et AMD veulent aux aussi s’inscrire dans l’ère de l’IA et des Copilot+ PC. Les nouvelles puces Lunar Lake d’Intel et la gamme Ryzen AI d’AMD démontrent leur capacité à proposer des solutions compétitives en termes de performance et d’autonomie ainsi que de NPU.

La guerre des processeurs dans l’univers PC n’a jamais été aussi vivace. Certains prédisent déjà la mort de l’architecture x86 alors que d’autres rappellent que cette architecture a maintes fois été mise à mal par le passé mais anime encore et toujours les PC, 43 ans après la sortie du tout premier IBM PC (c’était en août 1981) en Intel 8088.

Début de réponse au CES 2025

Le CES 2025, qui se tiendra en janvier, devrait donner le ton de cette nouvelle année numérique. Les annonces attendues de nouveaux PC équipés de processeurs Snapdragon X Plus à des prix plus abordables pourraient accélérer l’adoption de l’architecture ARM. Quelles réponses aligneront Intel et AMD pour contrer cette expansion ?

À première vue, les constructeurs de PC (Dell, HP, Lenovo…) ne semblent pas vraiment vouloir choisir un camp et donnent l’impression de vouloir décliner leurs nouvelles gammes aussi bien en Intel qu’en AMD et en Snapdragon X avec un peu l’idée de finalement laisser les consommateurs faire leur choix et décider de l’avenir.

L’évolution des parts de marché au cours des premiers mois de 2025 pourrait bien dès lors se révéler déterminante pour évaluer si cette transition architecturale s’impose comme une tendance de fond ou reste cantonnée à un marché de niche. Tout dépendra de la dynamique du marché PC qui n’a pas connu en 2024 le redémarrage annoncé.

