A l’occasion du CES de Las Vegas, BlackBerry Limited a officialisé le changement de nom de sa division automobile et systèmes embarqués, désormais renommée QNX. Cette évolution s’appuie sur la réputation solide d’une marque QNX, déjà bien implantée dans l’industrie depuis plus de quatre décennies, afin de renforcer son positionnement stratégique dans le domaine de l’automobile et des environnements critiques.

Depuis l’abandon des smartphones, la marque Blackberry s’est recentrée autour de deux pôles : un pôle Cybersécurité (BlackBerry Cybersecurity) et un pôle automobile et systèmes embarqués (BlackBerry IoT).

En octobre 2023, la firme annonçait travailler à un plan de scission de ces deux activités en deux entreprises différentes avant de finalement faire marche arrière et d’annoncer deux mois plus tard abandonner l’idée d’un split au profit d’un projet d’IPO (introduction en Bourse).

Historiquement, les activités « automobile-IoT-embarqué » du groupe proviennent du rachat de QNX opéré en 2010 pour 200 millions de dollars alors que le constructeur essayait de rebondir dans l’univers des smartphones et s’imposer dans celui des tablettes. L’éditeur récupérait ainsi un système multitâche très reconnu pour sa fiabilité et sa sécurité, créé en 1980 par Gordon Bell et Dan Dodge.

A l’occasion du CES 2025, BlackBerry a annoncé que QNX redevenait QNX : en effet, la division BlackBerry IoT abandonne officiellement son nom pour reprendre celui qui a toujours constitué le cœur de son offre : QNX.

« La relance de la marque QNX est une étape importante pour accroître notre visibilité et consolider notre rôle de leader dans le secteur, » explique John J. Giamatteo, CEO de BlackBerry. Aujourd’hui présente dans plus de 255 millions de véhicules et dans des domaines comme la robotique ou la santé, la technologie QNX bénéficie d’une solide réputation en terme de sûreté, sécurité et fiabilité.

Une nouvelle identité et des ressources gratuites

Au CES 2025 à Las Vegas, QNX expose sa nouvelle identité visuelle ainsi que ses solutions automobiles. Un nouveau logo, un site web repensé et un slogan – « It all starts here » – soulignent l’ambition de la marque de créer une nouvelle fondation pour la prochaine génération de systèmes automobiles définis par logiciel.

Dans le même temps, QNX annonce l’élargissement de son programme QNX® Everywhere. Destiné à favoriser l’apprentissage et l’expérimentation, il donne désormais un accès gratuit pour un usage non commercial à la plateforme QNX® SDP 8.0. Les étudiants, établissements de recherche et passionnés pourront ainsi profiter d’outils, de formations en ligne et d’un écosystème communautaire actif (GitLab, GitHub, Reddit et Stack Overflow).

« L’ingénierie logicielle est le pilier de notre avenir », souligne Grant Courville, SVP Product and Strategy chez QNX. « Avec QNX Everywhere, nous souhaitons démocratiser l’accès à nos solutions pour stimuler l’innovation et accompagner la montée en puissance des systèmes intelligents et connectés. »

Les professeurs d’établissements supérieurs peuvent également obtenir des licences gratuites multi-utilisateurs pour équiper leurs laboratoires, contribuant ainsi à former la prochaine génération d’ingénieurs spécialisés dans les systèmes embarqués.

Pour plus d’informations : www.qnx.com.

