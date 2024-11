Face à la concurrence de Linux, Android et Azure RTOS, dans l’univers de l’embarqué, BlackBerry veut étendre l’accès à son système QNX à davantage de développeurs. Avec QNX Everywhere, son écosystème logiciel devient accessible à tous pour des usages non commerciaux, y compris sur Raspberry Pi 4 !

QNX est un système d’exploitation né dans les années 80 qui a su traverser les âges grâce à deux particularités fondamentales. Tout d’abord, c’est un système d’exploitation en temps réel (RTOS) basé sur un micro-kernel. Ensuite, c’est un système spécialement conçu et pensé pour l’univers de l’embarqué.

Racheté en 2001 par Harman, puis en 2010 par BlackBerry (pour donner naissance au PlayBook puis à BlackBerry 10 OS), le système s’est imposé depuis dans l’univers de l’automobile où il est utilisé pour les systèmes d’infodivertissement, les tableaux de bord numériques et les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS). QNX est également fréquemment utilisé dans des secteurs critiques comme l’aérospatiale, la santé et les télécommunications.

Le système demeure néanmoins sous la concurrence de plus en plus marquée de Linux (qui intègre PREEMPT_RT en standard depuis le Kernel 6.11) mais aussi d’Android (Google ayant des accords très avancés avec Renault et d’autres constructeurs automobiles) ou encore du populaire ThreadX RTOS désormais plus connu sous le nom d’Azure RTOS et désormais publié en open source par Microsoft et confié à la fondation Eclipse.

Afin de contrer cette montée d’une dangereuse concurrence, BlackBerry lance son initiative « QNX Everywhere » ! Avec une volonté, offrir un accès gratuit aux logiciels et ressources QNX (pour une utilisation non commerciale) aux ingénieurs et développeurs de logiciels embarqués. « Que vous soyez passionné, étudiant ou professionnel du secteur, QNX propose gratuitement des outils pratiques, des formations et une communauté grandissante pour soutenir vos projets de systèmes embarqués ! » explique BlackBerry.

L’une des concrétisations les plus remarquées et remarquables de cette initiative est la disponibilité d’une image bootable de QNX pour les Raspberry Pi 4, image librement téléchargeable. Elle intègre un ensemble d’applications dont un navigateur web graphique, les toolkits GTK et Qt, et une pléthore de portages d’outils open source.

Tout cela ne suffira pas à faire de QNX un OS de référence pour les fans de bidouille et les makers mais devrait néanmoins simplifier l’accès à cet écosystème et ses outils à tous ceux qui développent pour de l’embarqué.

