Plutôt que de scinder l’entreprise en deux entités indépendantes, l’éditeur BlackBerry qui hérite d’un nouveau CEO, préfère se segmenter en divisions plus autonomes au sein d’un même groupe. Histoire de mieux les revendre ?

En octobre dernier, BlackBerry annonçait son projet « Imperium », visant à scinder l’entreprise pour regrouper toutes ses activités IoT dans une entreprise autonome qui puisse rapidement être introduite en Bourse.

Cette semaine, l’éditeur annonce l’abandon du projet Imperium et d’une IPO des activités IoT.

BlackBerry poursuit cependant son idée de mieux séparer ses activités Cybersécurité et IoT. « Le processus comprendra la séparation et la rationalisation des fonctions centralisées de BlackBerry en Business Units spécifiques, afin que chaque division fonctionne de manière indépendante et sur une base rentable et positive en termes de flux de trésorerie à l’avenir » explique l’éditeur. Plus clairement, l’idée ne semble plus celle de l’IPO mais plutôt celle de deux structures autonomes qui puissent être cédées à tout acheteur potentiel.

C’est d’ailleurs ce que suggère le communiqué de presse lorsqu’il évoque « une nouvelle structure organisationnelle offrant davantage d’options pour accroître la valeur pour l’actionnaire ».

Cette décision survient après l’annonce en octobre dernier du départ à la retraite de John Chen, CEO de l’entreprise depuis que celle-ci à abandonner les smartphones pour se recentrer sur la cybersécurité. John Chen a officiellement quitté ses fonctions en novembre dernier.

Cette semaine l’éditeur a annoncé la nomination de John J. Giamatteo à la tête de l’entreprise en temps que CEO. Il présidait les activités cybersécurité de BlackBerry précédemment.

« Je suis honoré et enthousiaste de diriger la prochaine phase de l’évolution de BlackBerry en tant que CEO. Les entités IoT et Cybersécurité de BlackBerry ont une technologie leader sur le marché, des équipes exceptionnelles et de grandes opportunités de marché », a déclaré John J. Giamatteo. « Le conseil d’administration et moi-même sommes entièrement d’accord sur les prochaines étapes nécessaires pour libérer la valeur au sein de BlackBerry, et le travail sur cet effort se poursuivra à pleine vitesse. Je suis impatient de travailler avec l’ensemble de l’équipe pour maintenir notre héritage d’innovation et continuer à fournir un service exceptionnel à nos clients tout en atteignant nos objectifs. »

Si cette réorganisation paraît assez logique voir indispensable, elle annonce néanmoins une période difficile à vivre en interne avec probablement des licenciements à la clé et une revente d’une ou de ces deux divisions. La dernière phrase du communiqué ne laisse en effet que bien peu de doute en la matière : « Pour faciliter le processus de séparation et de redimensionnement, BlackBerry va faire appel à une société de conseil qui apportera son expertise et des ressources supplémentaires en vue d’une évaluation indépendante et approfondie ». BlackBerry vit un nouveau tournant dans son histoire. Ce n’est clairement pas le premier…

