Alors que la sécurité des terminaux n’a jamais quitté l’agenda des responsables informatiques, Guy Hervier reçoit sur le plateau de l’invité de la semaine Arnaud Le Hung, responsable de BlackBerry France et Iberia.

BlackBerry… Pour toute une génération d’informaticiens et d’utilisateurs, le nom évoque les débuts de la mobilité et des smartphones à clavier emblématiques d’une époque révolue.

L’entreprise a cessé de fabriquer ses propres terminaux en 2016 pour se recentrer sur l’une de ses principales forces : la sécurité informatique et particulièrement celle des terminaux mobiles.

Son catalogue se compose aujourd’hui de solution comme BlackBerry Spark (gestion unifiée des terminaux), BlackBerry Digital Workplace (accès sécurisé aux applications), BlackBerry Dynamics (conteneurisation sécurisée des apps mobiles), BlackBerry Radar (surveillance des actifs) et la plateforme embarquée QNX.

Pour nous présenter le nouveau visage BlackBerry et explorer son vaste portfolio de logiciels et services, Guy Hervier a invité sur le plateau de l’invité de la semaine.

L’occasion de revenir avec lui sur l’évolution des risques des smartphones, sur les façons de protéger tous les terminaux (fixes, mobiles, IoT) de l’entreprise de façon unifiée, sur l’évolution des menaces mobiles liées à l’IA.

 

