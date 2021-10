BlackBerry, désormais devenu fournisseur de logiciels et services de sécurité intelligents, annonce l’évolution de sa solution de Managed Detection and Response (MDR) dénommée BlackBerry Guard.

Cette version 2.0 intègre une technologie basée sur l’intelligence artificielle pour une meilleure défense contre les menaces mobiles. De nouvelles fonctionnalités d’analyse du réseau et des risques liés aux comportements des utilisateurs font également leur apparition.

Cette offre fonctionne sous forme d’abonnement. Elle combine la technologie IA de Cylance à un support 24 x 7 x 365 des experts en cybersécurité de BlackBerry afin d’assurer une protection, une détection et une réponse en continu. La plateforme 2.0 proposera un nouveau portail pour les clients et les analystes, ainsi qu’une assistance multirégionale, et proposera prochainement des renseignements sur les données recueillies grâce à BlackBerry Protect Mobile, BlackBerry Gateway et BlackBerry Persona pour une protection plus large et une visibilité accrue sur l’écosystème des terminaux d’une entreprise.

La solution sera disponible dans le courant du quatrième trimestre 2021.