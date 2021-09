BlackBerry, désormais fournisseur de logiciels et services de sécurité, annonce l’optimisation de l’intégration de son offre Unified Endpoint Manager à Microsoft 365.

Les utilisateurs de Microsoft 365 peuvent désormais bénéficier d’une version sécurisée et moderne de l’authentification dans le cloud, proposée par BlackBerry. Une solution qui se démarque par une intégration optimisée et optimale entre BlackBerry UEM et Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) pour garantir une authentification sécurisée et une bonne gestion des paramètres de sécurité. BlackBerry UEM peut être utilisé pour imposer un accès conditionnel aussi bien au réseau interne qu’aux services Microsoft 365.

« BlackBerry UEM permet aux organisations et aux utilisateurs finaux d’être toujours productifs, en tout lieu et en toute sécurité. Les dix-huit derniers mois ont accentué ce besoin de concilier sécurité et productivité », explique Billy Ho, Executive Vice President of Spark Product Engineering, chez BlackBerry. « De nombreuses entreprises à travers le monde utilisent quotidiennement tant BlackBerry UEM que Microsoft 365, et nous sommes heureux de leur permettre de protéger leurs données et d’autonomiser leur effectif grâce à ces intégrations. »