Le match ne se joue plus seulement sur l’innovation ou les coûts, mais sur le contrôle réel des données, des réseaux et des plateformes. Avec l’IA générative comme accélérateur, la souveraineté numérique devient le point de bascule entre agilité choisie et dépendance subie.

Pendant longtemps, la souveraineté numérique était perçue comme un sujet technico‑politique secondaire, un thème destiné aux débats de Bruxelles plutôt qu’une préoccupation de dirigeants. Cette époque est révolue, la souveraineté numérique est devenue la nouvelle ligne de fracture compétitive dans l’économie mondiale. Il ne s’agit plus de conformité, ni de fierté nationale. Il s’agit de pouvoir. Qui le détient, qui choisit de l’abandonner et qui avance, les yeux fermés, vers des dépendances qu’il regrettera.

L’enquête IDC 2025 Worldwide Digital Sovereignty Survey montre une hausse nette des préoccupations des dirigeants, mais la véritable histoire dépasse les chiffres. Elle réside dans la prise de conscience que l’économie numérique repose désormais sur un petit nombre de plateformes dont les obligations juridiques ne s’alignent pas avec les normes européennes. La question à laquelle doivent répondre les entreprises européennes est brutale : qui contrôle réellement les données, les infrastructures et le monde numérique en somme ?

La vérité qui dérange : la souveraineté est déjà brisée

Le problème de souveraineté numérique de l’Europe n’est pas théorique : il est structurel. Environ les deux tiers du marché mondial du cloud public sont contrôlés par trois hyperscalers américains. Une concentration inquiétante dans n’importe quel secteur mais dans le cloud, elle devient existentielle.

Ajoutez à cela le CLOUD Act américain, qui permet aux autorités des États‑Unis de contraindre toute entreprise liée au pays à fournir des données, où qu’elles soient hébergées dans le monde. On obtient alors une collision juridique frontale : le CLOUD Act et le RGPD européen sont fondamentalement incompatibles. On ne peut pas se conformer aux deux simultanément. L’un impose une portée extraterritoriale au bénéfice des forces de l’ordre, l’autre protège la souveraineté des données et les droits individuels. Les entreprises opérant des deux côtés de l’Atlantique doivent composer avec des obligations mutuellement irréconciliables. Elles sont coincées entre deux régimes juridiques opposés.

Il n’est pas question d’antiaméricanisme mais d’une réalité juridique, de gestion du risque et d’un constat simple : croire que les grandes plateformes cloud mondiales aligneront toujours leurs actions sur les intérêts européens relève du pari. C’est d’ailleurs dans cet esprit que la France remplacera Microsoft Teams et Zoom par Visio, une solution souveraine de visioconférence destinée à être déployée dans l’ensemble des administrations d’ici 2027. Pour Paris, c’est une reconquête stratégique des capacités numériques critiques.

L’Espace Européen des Données de Santé (EHDS) constitue un autre pilier de cette reconquête, en posant un cadre souverain pour les données les plus sensibles du continent. Il crée une infrastructure unifiée, sécurisée, interopérable, soutenue par des autorités nationales, des règles strictes en matière de confidentialité et de cybersécurité, ainsi que des normes harmonisées. La santé devient ainsi la ligne de front de ce tournant souverain.

L’IA a transformé la souveraineté : d’un enjeu de conformité à un enjeu stratégique

L’essor de l’intelligence artificielle générative agit comme un accélérateur. Les modèles d’IA sont entraînés sur des volumes massifs de données, souvent opaques quant à leur provenance ou leur juridiction. Où les données sont‑elles traitées ? Qui y accède ? Quelles propriétés intellectuelles se retrouvent absorbées dans les modèles de tiers ?

Ces questions ne sont plus théoriques : elles s’invitent désormais au comité exécutif. Les entreprises comprennent que les données ne sont pas seulement un actif : elles sont le socle de l’avantage concurrentiel.

La souveraineté n’est pas du protectionnisme : c’est une stratégie d’options

La souveraineté numérique est souvent caricaturée comme un repli sur soi. C’est tout l’inverse. Elle consiste à offrir aux organisations la liberté de choisir, de changer, d’innover, et d’opérer sans dépendre de juridictions extérieures ou d’écosystèmes opaques.

Pour les entreprises, la souveraineté signifie :

* Savoir exactement où les données sont stockées et traitées,

* Garantir la conformité avec les normes européennes,

* Réduire l’exposition aux systèmes juridiques étrangers,

* Préserver l’indépendance vis‑à‑vis des fournisseurs,

* Éviter les situations de verrouillage technologique,

* Protéger la propriété intellectuelle et les analyses sensibles.

En bref : la souveraineté, c’est la capacité d’agir sans contrainte.

Ce que signifie une souveraineté bien conçue

Les organisations de pointe repensent leurs architectures numériques en adoptant des infrastructures local first, qu’il s’agisse de solutions de souveraineté cloud européenne ou de clouds souverains natifs de l’UE. Elles s’appuient également sur des régions cloud offrant un contrôle total des clés de chiffrement par le client, et sur des routes réseau géo‑fencées garantissant que les données restent strictement confinées dans des frontières prédéfinies. Leur approche intègre par ailleurs des frameworks d’identité fondés sur le zéro trust, du computing confidentiel avec des environnements d’exécution sécurisés (TEE), ainsi que des capacités d’analytique en edge pour éviter les transferts de données inutiles.

Également, l’Indice de Résilience Numérique (IRN) offre aux entreprises un cadre structuré pour évaluer leur autonomie numérique, fondé sur une méthodologie centrée sur le business, la sécurité et la technologie. Il apporte un diagnostic et un score, remplaçant les discours politiques par une réalité mesurable.

Ces mesures ne sont pas symboliques : ce sont des garanties structurelles qui restaurent le contrôle, réduisent l’exposition et renforcent la confiance.

La souveraineté numérique n’est pas une mode réglementaire. C’est une refonte profonde de la façon dont les infrastructures digitales sont conçues, gouvernées et sécurisées. On ne proclame pas la souveraineté, on la construit, la démontre et la mesure. Les organisations qui agissent maintenant gagneront en résilience, en pouvoir de négociation et en autonomie stratégique. Celles qui hésitent découvriront trop tard qu’elles dépendent de systèmes qu’elles n’ont ni choisis ni réellement compris.

L’économie numérique est entrée dans une ère où la souveraineté n’est plus un avantage supplémentaire, mais un prérequis de compétitivité. La question n’est plus de savoir si elle compte : c’est de savoir qui est prêt à la reprendre.

Par Peter Coppens, VP Infrastructure & Connectivity Solutions, Colt Technology Services

