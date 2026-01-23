Cette semaine, InfoNews Hebdo revient sur le retour en force de l’OCR à l’ère des agents IA, sur la montée en gamme de PowerStore chez Dell, sur les zones grises du « Sovereign Cloud » d’AWS, sur la cartographie des dépendances IT avec l’Indice de Résilience Numérique, et sur l’emballement des dépenses IA.

Bienvenue dans cette nouvelle édition d’InfoNews Hebdo, votre décryptage hebdomadaire de l’actualité IT qui compte pour les DSI, RSSI et décideurs numériques. Cette semaine, un fil rouge s’impose, la réalité opérationnelle derrière les promesses.

Ainsi, les agents IA « savent faire » beaucoup de choses, mais encore faut-il qu’ils lisent correctement l’existant, d’où l’offensive de Mistral et LightOn sur un OCR enfin pensé pour préserver structure, tableaux et sens, et alimenter proprement RAG et automatisations.

Côté infrastructures, Dell muscle PowerStore avec un pari assumé sur la densité flash (en pleine crise de pénurie des puces mémoire) et sur une résilience plus intégrée, au moment où la reprise après incident redevient une obsession.

Dans le cloud, le débat sur la souveraineté s’électrise et AWS avance son pion européen avec cette naïveté feinte du marketing américain qui confond « sécurité opérationnelle » et « souveraineté juridique » sous le même terme « souverain »… Tout en ignorant que le vrai sujet actuel c’est bien davantage celui de l’autonomie numérique de l’Europe. D’ailleurs, en parallèle, la France tente de passer du constat à la méthode avec une initiative de cartographie des dépendances, pendant que Gartner projette une nouvelle marche dans les dépenses IA, sans garantie de ROI lisible.

Retrouvons immédiatement nos animateurs Jean-François Le Nilias et Guy Hervier…

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

En Bref

L’IA pour doper l’OCR next gen…

Mistral et LightOn remettent l’OCR au centre de l’IA documentaire, avec des modèles qui ne se contentent plus d’extraire du texte mais visent une compréhension exploitable, structurée et industrialisable.

>> Mistral et LightOn s’intéressent de très près à l’OCR et à l’IA documentaire

Dell renforce son offre de stockage

PowerStore 4.3 pousse des SSD QLC de 30 To et ajoute des briques de réplication et de gouvernance, avec l’idée de densifier sans sacrifier la reprise après sinistre.

>> Avec PowerStore 4.3, Dell pousse le QLC 30 To et muscle la reprise après incident

AWS européen ou pas

Le « Sovereign Cloud » d’AWS en Europe promet une isolation accrue, mais laisse ouvertes les interrogations sur le Cloud Act, les sanctions et la réalité d’une souveraineté opérationnelle.

>> AWS lance son « European Sovereign Cloud » avec une naïveté calculée très américaine…

Cartographier les dépendances IT

Grands comptes et acteurs publics se regroupent autour d’un référentiel ouvert pour mesurer les dépendances numériques des systèmes critiques, avec l’ambition d’armer enfin les arbitrages de direction.

>> Un « Indice de Résilience Numérique » (IRN) pour comprendre et piloter ses dépendances technologiques

>> Indice de résilience numérique (IRN) : le thermomètre pour gouverner ses dépendances

Explosion des dépenses IA

Gartner anticipe une envolée vers 2026, mais rappelle que le passage à l’échelle dépendra d’une maturité organisationnelle et d’un ROI réellement prévisible.

>> Gartner anticipe des dépenses massives dans l’IA en 2026 à hauteur de 2 500 milliards de dollars

Le Dossier

Le cloud public peut mieux faire

Une analyse sur dix ans pointe une stagnation relative du rapport coût-performance sur certains axes dans le cloud public, et remet le réseau et l’architecture logicielle au cœur de l’équation.

>> 102,6 milliards $ en un trimestre : le cloud s’emballe (et l’IA y est pour beaucoup)

Rendez-Vous

Cyber Show Paris

Les 28 et 29 janvier, l’écosystème cybersécurité se retrouve à l’Espace Champerret pour deux journées orientées retours d’expérience, démonstrations et rendez-vous d’affaires.

Carton Rouge

Piratage, au tour de l’Urssaf

Un accès frauduleux à une API via un compte partenaire compromis a exposé des données personnelles liées à 12 millions de personnes, avec un risque élevé de campagnes de phishing dans la foulée.