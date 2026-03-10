La mise à disposition des applications a toujours reposé sur trois piliers fondamentaux : la performance, la disponibilité et la fiabilité. Ces principes ont défini la réussite à travers les générations d’architectures applicatives, du client-serveur au web, puis au cloud. Mais l’intelligence artificielle, et plus précisément l’inférence, modifie cette équation.

80 % des entreprises exploitent déjà leurs propres serveurs d’inférence (selon l’étude SOAS 2025). L’inférence n’est plus un domaine expérimental. Il s’agit désormais d’une charge de travail courante ayant un véritable impact sur les activités. Pourtant, de nombreuses organisations continuent de traiter les points de terminaison d’inférence comme de simples API. Cette hypothèse est risquée. Contrairement aux API classiques, les requêtes d’inférence sont probabilistes, fortement consommatrices de ressources, et sensibles au contexte. Les traiter comme des charges de travail traditionnelles compromet les objectifs mêmes de la mise à disposition applicative, tout en exposant les entreprises à de nouvelles catégories de risques opérationnels et de sécurité.

L’inférence redéfinit le triptyque Performance–Disponibilité–Fiabilité (PAR) de la mise à disposition, présente les différences algorithmiques à prendre en compte, et analyse les implications pour les technologies de livraison comme la supervision de l’état, la répartition de charge, l’optimisation du trafic ou la sécurité.

Le triptyque PAR : la base de la mise à disposition des applications

Tout comme la sécurité repose sur le triptyque Confidentialité–Intégrité–Disponibilité (CIA), la mise à disposition des applications repose sur trois axes :

* Performance : L’application répond-elle suffisamment vite pour satisfaire les attentes des utilisateurs ?

* Disponibilité : L’application est-elle accessible et fournit-elle des résultats valides, même en conditions dégradées ?

* Fiabilité : Peut-on faire confiance à l’application pour se comporter de manière cohérente dans le temps ?

Pendant des décennies, ces critères s’appliquaient à des charges de travail déterministes : les réponses étaient prévisibles, la correction était présumée, et les coûts restaient stables. Les charges d’inférence remettent ces postulats en cause. Étant probabilistes et variablement coûteuses en ressources, elles obligent à redéfinir les notions de performance, de disponibilité et de fiabilité.

Performance : du déterminisme à la probabilité

Dans les systèmes classiques, la performance se mesurait en millisecondes. Des requêtes identiques produisaient des réponses similaires. L’inférence change la donne : la latence varie selon la taille du modèle, la complexité des entrées, les stratégies de traitement par lots (batching) et les paramètres de génération. Deux requêtes identiques peuvent produire des temps de réponse différents.

Pour les entreprises, cela signifie que la performance doit se mesurer non seulement en latence moyenne, mais aussi en variance et en efficacité : vitesse de génération des tokens, maintien du débit sous charge, et prévisibilité des coûts.

Disponibilité : l’accessibilité doit inclure la justesse

Traditionnellement, la disponibilité était binaire : le système fonctionnait ou non. On supposait la justesse des résultats, car l’exécution du code était déterministe. Avec l’inférence, cette hypothèse ne tient plus. Un modèle peut être accessible mais inutilisable : trop lent, saturé de contexte, ou donner des réponses incorrectes mais formulées avec assurance.

La disponibilité implique désormais réactivité ET correction. Il ne suffit plus qu’un système réponde : il faut qu’il le fasse dans un délai acceptable, avec des résultats valides.

Fiabilité : de la cohérence fonctionnelle à la cohérence sémantique

Autrefois, la fiabilité signifiait qu’une même entrée produisait toujours la même sortie. L’inférence rompt cette logique. La variabilité est inhérente. La mise à jour des modèles, leur réentraînement ou la génération stochastique introduisent un drift (dérive). Les modèles de facturation à la token compliquent aussi la prévisibilité.

Il faut désormais évaluer la fiabilité en termes de cohérence sémantique : le système fournit-il des résultats d’une qualité, d’une précision et d’une prévisibilité acceptables dans le temps malgré sa nature non déterministe ?

Différences algorithmiques et de communication

Les charges d’inférence diffèrent fondamentalement des serveurs web ou applicatifs :

* Traitement par lots (batching) : Les requêtes sont regroupées pour optimiser l’utilisation du GPU, ce qui perturbe l’ordre d’arrivée (FIFO) et crée de la variance en latence.

* Streaming : Les réponses sont transmises token par token, obligeant les systèmes à gérer des flux partiels ou des annulations.

* Stratégies de génération : La variabilité des résultats dépend des paramètres comme la température, le top-k sampling ou la recherche faisceau (beam search).

* Routage : La sélection de modèles ou d’experts introduit une logique dynamique absente des systèmes déterministes.

Ces différences modifient en profondeur la performance et la sémantique de l’inférence, de manière que les technologies traditionnelles de mise à disposition ne peuvent pas toujours gérer.

Implications en matière de sécurité

L’inférence ouvre aussi de nouvelles surfaces d’attaque. 84 % des organisations* testent ou surveillent les risques liés à l’injection de prompts, aux détournements (jailbreaks) ou à la manipulation des sorties. Plus de la moitié (56 %*) inspectent déjà les entrées/sorties d’inférence via des passerelles ou des middlewares. Pourtant, une entreprise sur cinq permet encore à des prompts bruts d’atteindre directement les modèles, ce qui revient à exposer une application web sans pare-feu.

Le message est clair : traiter l’inférence comme une API traditionnelle crée des failles. La disponibilité et la fiabilité s’effondrent si la correction et l’intégrité sémantique ne sont pas garanties. Il est donc impératif d’intégrer des mécanismes de sécurité spécifiques à l’inférence : politiques d’exécution dynamiques, détection d’anomalies adversariales, filtrage sémantique, etc.

Conclusion

L’inférence ne relève plus du futur : elle est déjà ancrée dans les systèmes de production des entreprises. 80 % d’entre elles* exploitent leur propre infrastructure d’inférence. Mais l’inférence n’est pas une API comme les autres. Elle repose sur une exécution probabiliste, comporte des risques liés à la correction, et engendre une variabilité sémantique qui redéfinit les fondements mêmes de la mise à disposition des applications.

À l’ère de l’IA, la stratégie de livraison applicative doit évoluer. Les entreprises doivent adapter leurs pratiques et technologies pour garantir que les systèmes alimentés par l’inférence restent performants, disponibles et fiables, c’est-à-dire utilisables, prévisibles, sécurisés et corrects, même lorsque l’exécution sous-jacente est fondamentalement incertaine.

Par Lori MacVittie, Ingénieure distinguée et évangéliste en chef, F5

