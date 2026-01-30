Cette semaine, l’IA agentique s’ancre un peu plus dans notre quotidien avec Moltbot mais aussi avec la montée en puissance du protocole MCP et l’arrivée d’Apps dans Cloud, pendant que Cloud Temple prépare un cloud public… toujours SecNumCloud.

Dans le même temps, le baromètre 2026 du CESIN rappelle que la baisse des attaques réussies ne dit rien de la gravité des impacts, alors que les budgets IT s’emballent sous l’effet du SaaS, du cloud et des options IA. En dossier, l’État revisite sa stratégie cybersécurité 2026-2030 et met sur la table de nouveaux outils pour mesurer la dépendance numérique.

Comme il se doit animé par Jean-François Le Nilias et Guy Hervier, ce nouvel épisode d’InfoNews Hebdo ouvre sur un signal faible devenu tendance lourde. En 2026, l’IA personnelle passe vraiment en mode opératoire. Un nouvel assistant agentique exécutable en local, Moltbot, fait le Buzz sur les réseaux sociaux et affolent les experts cyber. Ancré dans les messageries, il transforme des conversations en actions, au prix d’un nouveau champ de risques très concrets dès qu’on lui donne des clés et des droits.

Dans le même mouvement, le protocole MCP franchit un cap avec l’extension MCP-APP, qui se concrétise d’ores et déjà par l’arrivée d’applications interactives au coeur même des conversations IA. Plus besoin de jongler entre Claude et vos Apps favorites, ces dernières apparaissent directement dans Claude. En un mot, l’écosystème commence à standardiser non seulement les outils, mais aussi les composants d’interface qui les accompagnent.

Côté souveraineté, Cloud Temple prépare un virage intéressant, celui d’un cloud public à la carte qui resterait qualifié SecNumCloud, signe d’un pragmatisme nouveau dans les modèles d’architecture admis. En parallèle, le baromètre 2026 du CESIN rappelle la réalité du terrain, moins d’attaques qui “passent”, mais des impacts plus sévères, sur fond de supply chain fragile, géopolitique et shadow IA. Et la France tient un sommet sur son autonomie numérique et dégaine un indice pour mesurer et comparer la résilience numérique des organisations.

Enfin, la pression financière monte. Logiciel, cloud et IA renversent la promesse de maîtrise budgétaire, et obligent les DSI à reprendre le contrôle avant que la facture ne devienne structurelle.

En Bref

Moltbot change le quotidien

Un assistant IA agentique open source, piloté par messagerie et pensé pour “agir”, qui devient viral… et soulève de vrais sujets de sécurité.

>> Moltbot/Clawdbot : l’assistant IA, agentique et très viral, qui réinvente votre quotidien

Le protocole MCP s’impose

Les premières “MCP Apps” interactives arrivent et posent les bases d’une standardisation des outils et des UI dans les chatbots.

>> Anthropic fait entrer les apps dans Claude et change la façon de travailler

>> Model Context Protocol : repenser la sécurité à l’ère de l’IA autonome

Cloud Temple sur le cloud public

Des VM à la demande tout en restant SecNumCloud, et une qualification PAMS pour encadrer les services managés.

Baromètre CESIN à la loupe

Moins d’attaques réussies, mais des conséquences plus lourdes, avec la supply chain et l’IA en accélérateurs de risque.

>> Baromètre CESIN 2026 : moins d’attaques, plus d’impacts

Dossiers

Stratégie de cybersécurité française revisitée

La feuille de route 2026-2030 mise sur formation, résilience, entraînement et coopération, tandis que l’État introduit des outils pour mesurer dépendances et souveraineté numérique, avec la question du budget en suspens.

>> Un « Indice de Résilience Numérique » (IRN) pour comprendre et piloter ses dépendances technologiques

Explosion des budgets IT : Les surcoûts de Copilot déchiffrés

SaaS, cloud et options IA dopent la facture, et forcent un pilotage plus fin des usages, des contrats et des arbitrages.

>> Gartner anticipe des dépenses massives dans l’IA en 2026 à hauteur de 2 500 milliards de dollars

Rendez-Vous

20e édition du Mobile World Congress

Barcelone célèbre l’anniversaire du MWC, vitrine des usages mobiles, du réseau et des plateformes qui industrialisent l’IA.

>> MWC – The Largest And Most Influential Connectivity… | MWC Barcelona

Carton Rouge

Peter Thiel invité à l’académie… Quelle étrange idée !

Milliardaire américain, fondateur de Paypal, soutien de Donald Trump, fait un discours lunaire à l’Académie des Sciences Morales et Politiques.