Avec Copilot Health, Microsoft entre de plain-pied dans la santé personnelle assistée par IA. Un espace sécurisé, adossé à vos données médicales et à celles de vos wearables, censé transformer chaque utilisateur en patient mieux informé. Mais pour l’instant, seuls les Américains sont invités à la fête. Décryptage d’un lancement qui en dit long sur l’un des champs de bataille de l’IA.

Depuis plusieurs mois déjà, on voit se multiplier les expérimentations des usages de l’IA dans le domaine de la santé. La plupart de ces dernières étaient plutôt à tendance professionnelle. Mais l’arrivée en janvier dernier de ChatGPT Health (aux USA) a marqué le début d’une nouvelle ère. OpenAI indiquait d’ailleurs que chaque semaine plus de 230 millions de personnes évoquaient des sujets de santé et de bien-être avec son assistant. Quelques jours plus tard, c’était au tour d’Anthropic de contre-attaquer dans ce domaine avec Claude for Healthcare. Depuis, Amazon a élargi l’accès à son chatbot santé, auparavant réservé aux clients One Medical. Et Google, de son côté, a noué un partenariat avec b.well pour personnaliser l’accès aux données de santé via ses outils IA, mais n’a pas encore lancé de fonctionnalité dédiée dans Gemini.

Microsoft entre donc à son tour dans cette nouvelle arène de l’IA de santé. Selon l’éditeur, ses produits grand public (Bing et Copilot confondus) traitent déjà plus de 50 millions de questions liées à la santé chaque jour. Dit autrement, chaque jour, l’équivalent de la population d’un pays comme l’Espagne interroge l’IA sur ses bobos et autres problèmes de santé.

Pour mieux comprendre cette réalité, l’éditeur a publié début mars une étude baptisée « Health Check: How People Use Copilot for Health », fondée sur l’analyse de plus de 500 000 conversations anonymisées de janvier 2026. Et les résultats battent en brèche pas mal d’idées reçues.

Environ 40 % des questions portent sur la compréhension de symptômes, de pathologies et de traitements. Jusque-là, rien de surprenant. Mais près d’une conversation sur cinq dépasse la simple curiosité : les utilisateurs décrivent leurs propres symptômes, demandent l’interprétation de leurs propres résultats d’analyses, ou sollicitent une aide pour gérer leur propre pathologie. L’IA n’est plus un moteur de recherche augmenté : elle est devenue un interlocuteur médical de fait.

Autre découverte marquante : une question santé sur sept est posée pour quelqu’un d’autre – un enfant, un parent âgé, un conjoint. La fameuse « génération sandwich », coincée entre enfants à élever et parents à accompagner, utilise l’IA comme un relais de coordination médicale. Et les conversations varient selon l’heure : les questions liées au bien-être émotionnel passent de 3,4 % le matin à 5,2 % la nuit, quand il n’y a plus personne à appeler.

Copilot Health : toute votre santé dans un seul cockpit

C’est sur la base de ces constats que Microsoft vient officiellement de dévoiler Copilot Health. Il s’agit d’un espace dédié, séparé du Copilot classique, qui agrège l’ensemble de vos données de santé pour en tirer une vision cohérente et personnalisée.

Concrètement, trois flux de données alimentent le système. Premièrement, les données des wearables (niveaux d’activité, sommeil, signes vitaux) provenant de plus de 50 appareils compatibles, dont Apple Health, Oura et Fitbit. Deuxièmement, les dossiers médicaux électroniques de plus de 50 000 hôpitaux et organismes de soins américains, via la plateforme HealthEx, incluant résumés de consultations, listes de médicaments et résultats d’examens. Troisièmement, les résultats de laboratoire complets, intégrés via le partenaire Function.

L’idée maîtresse n’est pas de remplacer le médecin, martèle Microsoft, mais de faire en sorte que chaque minute passée avec lui soit plus productive. L’idée est finalement d’arriver en consultation avec les bonnes questions, le bon contexte, une vision claire de l’évolution de sa tension ou de son sommeil. Dominic King, VP Santé chez Microsoft AI et ancien chirurgien, résume l’ambition : « Un véritable compagnon de santé doit aller au-delà des réponses génériques et s’appuyer sur l’historique personnel de l’utilisateur ».

Superintelligence médicale : le mot est lâché

Microsoft ne fait pas dans la litote. L’éditeur présente ouvertement Copilot Health comme la première marche vers ce qu’il appelle une « superintelligence médicale », une IA capable de combiner l’étendue des connaissances d’un généraliste avec la profondeur d’expertise d’un spécialiste. Mustafa Suleyman, patron de Microsoft AI, en est convaincu : pour le grand public, la santé sera l’application la plus importante de l’IA.

En coulisses, c’est le Microsoft AI Diagnostic Orchestrator (MAI-DxO) qui pose les fondations techniques de cette ambition. Ce système de diagnostic assisté par IA a déjà montré des résultats jugés impressionnants en environnement de recherche, et Microsoft promet des publications détaillant son application à un éventail plus large de cas cliniques. Chaque nouvelle fonctionnalité issue de ces travaux ne sera intégrée à Copilot Health qu’après des évaluations cliniques rigoureuses, assure l’éditeur.

Sécurité et gouvernance : le nerf de la guerre

Demander aux gens de téléverser leurs résultats d’oncologie ou leurs notes psychiatriques dans un service IA exige un niveau de confiance absolu. Microsoft affirme avoir pris la mesure de l’enjeu. Les données de Copilot Health sont isolées du Copilot classique, chiffrées au repos et en transit, et soumises à des contrôles d’accès renforcés. Bien évidemment, elles ne sont pas, non plus, utilisées pour entraîner les modèles d’IA. L’utilisateur peut déconnecter à tout moment ses connecteurs vers les sources de données de santé et supprimer ses informations.

La plateforme a obtenu la certification ISO/IEC 42001, le premier standard international dédié aux systèmes de management de l’IA, validé par un tiers indépendant. Son développement est encadré par un panel externe de plus de 230 médecins issus de 24 pays, ainsi que par des organisations comme l’AARP (38 millions de seniors américains) et le National Health Council (180 groupes de défense des patients). Les réponses médicales s’appuient sur des sources crédibles vérifiées selon les principes de la National Academy of Medicine, avec des citations systématiques et des fiches rédigées par Harvard Health.

Un bémol réglementaire notable toutefois : Copilot Health n’est pas soumis au HIPAA, la loi fédérale américaine sur la confidentialité des données de santé. La raison ? C’est un service direct au consommateur où l’utilisateur partage volontairement ses données, et non un service de santé couvert par la réglementation. Un point qui ne manquera pas d’alimenter le débat aux USA mais va également freiner l’internationalisation du service.

Et l’Europe dans tout ça ?

Autant le dire franchement : pour l’instant, l’Europe regarde le train passer. Copilot Health est lancé exclusivement aux États-Unis, en anglais, pour les adultes de 18 ans et plus. Et même aux USA, le déploiement reste minimaliste et progressif, passant par une liste d’attente. Microsoft indique travailler activement au support de langues supplémentaires et à l’extension vers de nouvelles géographies, mais sans communiquer ni calendrier ni pays cibles.

Pour les Européens, plusieurs obstacles structurels se dressent sur la route. L’intégration aux dossiers médicaux passe par HealthEx, dont le réseau couvre les hôpitaux américains et rien de comparable n’existe en Europe à cette échelle, où la fragmentation des systèmes de santé entre pays complique toute approche unifiée. L’annuaire de praticiens en temps réel est lui aussi exclusivement américain. Et surtout, le RGPD et le futur AI Act européen imposent des contraintes bien plus strictes que le cadre réglementaire US sur le traitement des données de santé par des systèmes d’IA.

Ce retard peut sembler frustrant que l’étude de Microsoft montre un besoin universel. Les questions nocturnes sur les symptômes, la « génération sandwich » qui gère la santé de ses proches, le fossé entre l’information disponible et sa compréhension par le patient, tout cela existe autant en France qu’aux États-Unis. Mais les spécificités du système de santé français (Carte Vitale, DMP, parcours de soins coordonnés) imposeraient des adaptations profondes avant tout déploiement hexagonal.

Tous les acteurs de l’IA semblent désormais convaincus que l’IA deviendra la porte d’entrée principale du parcours de santé des consommateurs. Celui qui réussira à combiner la meilleure agrégation de données, le raisonnement clinique le plus fiable et la confiance la plus solide prendra un avantage considérable. Et dans cette course, le facteur européen, avec ses exigences réglementaires plus strictes mais aussi son marché de 450 millions d’habitants, pourrait bien devenir le prochain champ de bataille décisif. Mais cela risque de prendre encore pas mal de temps.

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