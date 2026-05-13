À quelques jours de Google I/O 2026, le géant américain dévoile une mutation majeure de son écosystème mobile. Avec Gemini Intelligence, l’IA cesse d’être une fonctionnalité parmi d’autres pour devenir la couche d’orchestration qui pilote applications, navigateur et services en arrière-plan. Un virage nativement agentique qui qui pourrait redéfinir notre rapport au mobile… et à la confiance numérique..

En amont de sa grande messe annuelle pour développeurs Google I/O 2026, qui se tiendra les 19 et 20 mai prochains, Google s’est livré à une série de « teasers » (comprenez « mises en bouche ») lors de son Android Show, diffusé hier soir sur YouTube, histoire de faire saliver les développeurs et le grand public sur les innovations qui y seront détaillées.

Et la plus importante d’entre elles est sans aucun doute l’annonce de « Gemini Intelligence ». Le nom évoque forcément « Apple Intelligence » et ce n’est pas un hasard. Il y a dans les deux solutions une même volonté : fusionner l’IA avec notre quotidien en faisant en sorte qu’elle comprenne nos contextes, nos habitudes, notre vie familiale et professionnelle, nos besoins, nos envies…

Android ne veut plus être un OS, mais un majordome

Cette nouvelle couche d’IA proactive ancrée au cœur d’Android fait passer « Android d’un système d’exploitation à un système d’intelligence » selon la formule de Mindy Brooks, VP Product Management chez Google.

Traduction moins californienne : le téléphone ne se contente plus d’ouvrir des apps, il les pilote. Gemini pourra, sur commande, retrouver un syllabus dans Gmail, ajouter les livres nécessaires dans un panier, transformer une liste de courses affichée à l’écran en commande de livraison, ou exploiter la photo d’une brochure touristique pour organiser une excursion équivalente. Google promet que l’utilisateur garde la main : l’IA agit sur demande, s’arrête une fois la tâche terminée et laisse la validation finale à l’humain.

Une automatisation multi-app

Dit autrement, Gemini bascule dans un mode nativement agentique le transformant en petit opérateur invisible du quotidien. Gemini gère la logistique pendant que vous restez dans l’instant », promet Mindy Brooks. L’utilisateur formule une intention – « réserve-moi un VTC », « recommande le dernier repas commandé », « ajoute ces ingrédients à mon panier » – et Gemini orchestre les applications concernées en arrière-plan, dans une fenêtre virtuelle sécurisée, tout en laissant l’utilisateur suivre la progression, reprendre la main ou interrompre l’action. Google insiste sur quatre garde-fous : l’automatisation démarre uniquement sur commande, s’arrête une fois la tâche accomplie, demande une validation avant toute action décisive et ne dispose que d’un accès limité aux apps nécessaires.

Et cela change tout au quotidien. Avec cette Gemini Intelligence profondément ancrée au cœur du système, Android devient la couche d’orchestration qui fait travailler toutes les apps ensembles pour vous éviter de jongler entre elles.

Chrome aussi passe en mode agent même sur Android

Gemini Intelligence ne s’arrête pas à l’OS. Elle s’infiltre aussi au cœur du navigateur. Sur PC, comme sous Android. Chrome va ainsi recevoir Gemini en juin, d’abord aux États-Unis, sur terminaux Android 12 ou plus récents dotés d’au moins 4 Go de RAM. Charmaine Dsilva, Director Product Management chez Google, présente l’ensemble comme une « nouvelle expérience agentique dans Chrome ». Résumer une page, interroger un article, récupérer une recette dans Keep, ajouter un événement au calendrier, réserver une place de parking ou modifier une commande : le navigateur cesse d’être une fenêtre sur le Web pour devenir un opérateur administratif.

La fonction Auto Browse, réservée aux abonnés AI Pro et Ultra, délègue à Chrome la corvée de remplir un formulaire administratif, de composer un panier Chewy ou de réserver une place SpotHero. « Ces capacités embarquent les mêmes protections sur mobile que sur desktop, notamment contre les attaques par injection de prompt », insiste Charmaine Dsilva, directrice Product Management Chrome. Et tout achat ou publication nécessite une approbation humaine préalable.

Gboard réinvente la dictée… et marche sur les startups

Autre brique très concrète : Rambler dans Gboard. L’idée est simple : on parle comme on pense, avec hésitations, corrections, digressions, et Gemini remet tout au propre. Rambler supprime les « euh », comprend les corrections en cours de phrase et gère le changement de langue au milieu d’un message. Objectif, éviter les laborieuses saisies au clavier tactile pour faire de la saisie vocale le mode de saisie favori des utilisateurs Android. C’est un coup dur pour toutes les startups spécialisées dans la dictée IA puisque la fonction arrive directement dans le clavier de base d’Android. Ben Greenwood, directeur Android Core Experiences, assure que Google a « investi significativement » pour rendre ces fonctions « sûres et privées ».

Le widget devient prompt

Dernière gourmandise et peut-être la plus important : Create My Widget. Google insuffle le Vibe Coding au cœur du système. On décrit en langage naturel le widget que l’on veut créer (une météo centrée sur les données de vent et pluie, des recettes protéinées hebdomadaires, un tableau de bord personnel, etc.) et Gemini le fabrique automatiquement pour vous. C’est bien du « vibe coding » pour écran d’accueil, version grand public. Le signal est plus fort qu’il n’y parait : c’est un premier pas vers un OS où chacun se fabrique en un prompt l’app dont il a besoin, au moment où il en a besoin !

Personal Intelligence, le vrai cheval de Troie

Le vrai pivot stratégique se niche en coulisses : Gemini Intelligence se nourrit de Personal Intelligence, le contexte utilisateur agrégé depuis Gmail, Calendar, Keep, Drive et consorts. L’auto-remplissage « intelligent » des formulaires est opt-in (Google insiste lourdement), mais il acte l’arrivée d’un assistant qui connaît votre famille, vos animaux, vos hobbies et vos rendez-vous. Le parallèle avec Apple Intelligence saute aux yeux, sauf que Google dispose d’un capital donnée encore plus riche que celui de Cupertino.

Le tout est servi dans un langage visuel rafraîchi, Material 3 Expressive, censé « animer avec intention pour réduire les distractions ». Diplomatie marketing pour annoncer ce que les DSI saisiront vite : sur Android, l’IA n’est plus un onglet, elle est devenue l’OS lui-même.

Reste la vraie question : Apple Intelligence promet une IA intime, intégrée, très contrôlée. Google répond avec une IA plus distribuée, plus Web, plus agentique mais tout aussi intime et intégrée. Sur le papier, Gemini Intelligence a un avantage massif : Android, Chrome, Gboard, Gmail, Photos, Maps… tout est déjà là. Mais plus l’IA comprend notre quotidien, plus la confiance devient le vrai système d’exploitation.

On notera au passage une savoureuse ironie. Google peut déployer un assistant qui scrute Gmail, Calendar, photos et habitudes de navigation sous les applaudissements quasi unanimes de la tech mondiale. Microsoft, lui, a essuyé une bronca sans précédent sur les réseaux sociaux à l’annonce de Windows Recall (cette mémoire visuelle qui capture tout ce qui passe à l’écran) et plus récemment lors de la transformation agentique de Windows portée par Copilot et Cowork. Même intrusion, même promesse de pleine « conscience » du contexte utilisateur, mais des acceptations diamétralement opposées. Bénéfice du doute accordé à Mountain View que Redmond n’aura visiblement jamais ? Ou simple effet « mobile-first » qui fait que l’on tolère sur smartphone ce qu’on refuse sur PC professionnel ? La question mérite d’être posée alors que Google va lancer ses Googlebooks et son OS Android PC concurrent de Windows à l’occasion de Google I/O 2026.

Pour terminer, signalons que le déploiement de Gemini Intelligence démarrera cet été sur les flagships maison (les Pixel 10) ainsi que sur les Samsung Galaxy S26, avant de gagner d’ici fin 2026 l’ensemble de l’écosystème : montres Wear OS, voitures, lunettes connectées, smartphones, laptops.

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