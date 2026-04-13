Comme plus ou moins annoncé le mois dernier, le géant de Redmond restructure en profondeur le Windows Insider Program. Au menu : moins de canaux, plus de transparence, et la fin d’une frustration vieille de plusieurs années, celle des nouveautés fantômes.

Il y a quelques semaines, Microsoft annonçait en grande pompe neuf promesses majeures pour redorer le blason de Windows 11, soulevant la question légitime : début de « dé-enshittification » ou simple communication de crise ?

Parmi ces engagements, Pavan Davuluri, le patron de la division « Windows + Devices », avait explicitement promis un programme Windows Insider « plus simple et plus transparent ». Après les promesses, Microsoft passe à l’exécution.

Le Windows Insider Program, c’est quoi ?

Lancé en 2014 avec Windows 10, ce programme permet à des millions de volontaires (passionnés, développeurs, mais aussi DSI et administrateurs PC) de tester en avant-première les futures fonctionnalités de Windows. En échange d’une dose d’instabilité assumée, les Insiders fournissent des retours qui façonnent le produit final. Microsoft voulait à l’époque formaliser différemment ses programmes de bêta testing tout en satisfaisant la curiosité insatiable des fans.

Autrement dit, Windows Insider est le laboratoire à ciel ouvert de Microsoft, un dispositif critique pour la qualité de l’OS le plus déployé au monde en entreprise. Sauf que le projet est devenu au fil du temps un labyrinthe avec des fonctionnalités déployées aléatoirement, un manque de prise en compte des retours, une perte de visibilité sur ce qui est en test et ne l’est pas. Au final, quatre canaux (Canary, Dev, Beta, Release Preview), des noms pas toujours limpides, et de nombreuses frustrations, dont une très récurrente : vous lisiez le blog officiel annonçant une fonctionnalité, vous mettiez à jour votre PC… et rien. La fonctionnalité n’était tout simplement pas là. En cause : le Controlled Feature Rollout (CFR), un mécanisme de déploiement progressif qui faisait que seule une fraction des testeurs accédait réellement aux nouveautés annoncées. Comme l’a reconnu l’équipe Insider dans son billet du 10 avril : c’était « la principale frustration » remontée par la communauté.

Une simplification tant attendue

Microsoft passe désormais de 4 canaux à 2 canaux principaux, baptisés « Experimental » et « Beta ».

Le canal Experimental fusionne les anciens canaux Dev et Canary. Le nom est un programme en soi : les fonctionnalités y sont en développement actif, elles peuvent changer, être retardées, voire ne jamais sortir. C’est ici que le feedback des testeurs a le plus d’impact direct sur le produit. Pour les plus aventuriers, une option avancée « Future Platforms » permet même d’accéder aux builds les plus précoces, non rattachées à une version commerciale de Windows, du pur labo expérimental. Et à vos risques et périls. Le canal est ainsi déconseillé aux développeurs. Microsoft invite également les utilisateurs qui s’abonnent à Windows Insider pour bénéficier d’un accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités à ne pas activer cette option « Future Plaforms » très prospective et expérimentale.

Le canal Beta, lui, se recentre sur les fonctionnalités qui doivent être livrées dans les semaines à venir. Là aussi le canal porte enfin bien son nom. Et contrairement à l’ancien canal, il officialise la très attendue fin des déploiements progressifs. Quand Microsoft annonce une fonctionnalité dans une mise à jour Beta et que vous l’installez, vous l’aurez. Vraiment ! Fini la loterie !

Dernière subtilité, le canal Release Preview reste disponible en option avancée pour les clients entreprise et les testeurs qui ont besoin de valider des builds quasi finales en amont.

Feature Flags : le testeur reprend la main

Autre nouveauté de taille pour le canal Experimental : l’apparition d’une page Feature Flags dans les paramètres du programme Insider. Concrètement, les testeurs pourront activer ou désactiver manuellement les fonctionnalités expérimentales annoncées dans les billets de blog. C’est un renversement de philosophie : au lieu de subir un A/B testing opaque, l’utilisateur choisit ce qu’il teste. Dans un premier temps, seules les fonctionnalités visibles seront concernées (pas les améliorations sous le capot), mais c’est une avancée significative vers la transparence promise et une approche moins frustrante que les anciennes pratiques du programme Windows Insider.

Changer de canal sans tout réinstaller (enfin !)

Historiquement, quitter le programme Insider ou simplement passer d’un canal à un autre pouvait nécessiter un formatage complet et une réinstallation de Windows, un frein considérable, notamment en contexte professionnel. Il s’expliquait par la façon même dont l’éditeur concevait ces Builds. Mais depuis plus de deux ans, Microsoft a profondément repensé la diffusion des mises à jour et une telle contrainte semblait anachronique. Désormais, le mécanisme de mise à niveau sur place (In-Place Upgrade) sera appliqué aux différents canaux Windows Insider : il permettra, dans la plupart des cas, de basculer entre Experimental, Beta et Release Preview en conservant ses applications, paramètres et données.

Seule exception : les builds Future Platforms. Ceux qui optent pour cette option avancée vont utiliser des Builds Windows trop éloignées du code commercial pour permettre une transition en douceur et devront donc reformater leur PC s’ils veulent changer de canal et revenir à une approche moins expérimentale.

Ces changements sont donc les bienvenus. D’abord pour les DSI et équipes IT qui peuvent y voir une clarification plus que nécessaire. Le canal Beta devient le point d’entrée naturel pour évaluer les fonctionnalités à venir dans un contexte de déploiement, sans se soucier d’instabilités expérimentales. Le canal Experimental devra simplement être ignoré dans la plupart des scénarios de test en entreprise. Et la possibilité de quitter le programme sans réinstallation abaisse considérablement la barrière à l’entrée pour des pilotes IT.

Pour le grand public, cette restructuration – la plus profonde du programme depuis sa création il y a douze ans – doit d’abord être perçue comme une volonté de l’éditeur de tenir au moins en partie ses dernières promesses. On a presque du mal à y croire. Reste à vérifier que l’exécution sera à la hauteur des attentes. Ces changements seront déployés progressivement dans les prochaines semaines. Les testeurs actuels du canal Beta y resteront ; ceux des canaux Dev et Canary seront automatiquement migrés vers Experimental.

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