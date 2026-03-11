L’éditeur a promis en début d’année de ne pas uniquement se focaliser sur l’IA et de plancher à nouveau sur les fondamentaux de Windows 11 et tous ses petits qui irritent les utilisateurs au quotidien. Bien sûr, les promesses du marketing américain n’engagent que ceux qui les écoutent. Pas ceux qui les formulent. Néanmoins, Microsoft semble en effet plancher sur des améliorations parfois très attendues de l’outil clé de l’interactivité du bureau Windows, la barre des tâches!

Après cinq ans de frustrations accumulées par une refonte du bureau Windows que personne n’avait demandé et dont personne n’a vraiment voulu, Microsoft semble enfin décidé à redonner ses lettres de noblesse à la barre des tâches de Windows 11 grande victime de la refonte du bureau. Au programme : le retour de fonctionnalités historiques supprimées, quelques nouveautés bienvenues… et un « test de débit » qui illustre parfaitement les travers de l’éditeur.

La barre des tâches déplaçable : le retour du fils prodigue

C’est probablement la nouvelle la plus attendue par les utilisateurs de Windows 11 depuis son lancement en 2021. Selon les informations rapportées par Windows Central, Microsoft travaillerait activement sur le retour de la barre des tâches déplaçable et redimensionnable. Concrètement, il sera de nouveau possible de positionner la taskbar à gauche, à droite ou en haut de l’écran, comme c’était le cas depuis… Windows 95 (et comme ce n’est plus le cas depuis Windows 11). Soit trente ans de tradition jetée sans vergogne en 2021 et d’un coup réhabilitée.

Le chantier n’est pas anodin. Depuis le lancement de Windows 11, Microsoft a ajouté de nombreuses fonctionnalités à la barre des tâches (Copilot, Cross Device Resume, intégration Phone Link, nouveau panneau de widgets) qu’il faut désormais faire fonctionner dans toutes les orientations. L’éditeur promet que l’ensemble sera opérationnel pour l’été 2026, si les plans ne changent pas. Les utilisateurs de configurations ultrawide ou ceux qui avaient adopté une barre verticale pour maximiser l’espace vertical pourront enfin retrouver leurs habitudes.

Vue agenda, Quick Actions : le grand rattrapage

La barre des tâches déplaçable n’est pas le seul chantier en cours. Microsoft avait annoncé fin 2025 le retour de la vue agenda dans le « flyout » du calendrier, une fonctionnalité bien pratique de Windows 10 qui permettait de visualiser ses prochains rendez-vous d’un simple clic sur l’horloge. La préversion était attendue en décembre 2025, mais le mois est passé sans nouvelles. Interrogé par Windows Central, Microsoft a finalement confirmé que la fonctionnalité était toujours prévue, mais repoussée « pour garantir un niveau de qualité satisfaisant ». Elle devrait arriver chez les Windows Insiders « dans les prochains mois ».

Autre retour remarqué : la possibilité de personnaliser les Quick Actions du centre de contrôle. Depuis quelques builds, Microsoft avait supprimé la capacité d’ajouter ou retirer des tuiles dans les paramètres rapides, les transformant en une simple liste scrollable non modifiable. Des traces repérées dans la build 26300.7965 par le chasseur de fonctionnalités cachées @phantomofearth indiquent que cette personnalisation fait son retour. Au passage, un sous-menu « économie d’énergie » propose désormais un accès au mode sombre, à la luminosité éco et au mode d’alimentation.

Le test de débit : quand la montagne accouche d’un lien Bing

Toute bonne nouvelle méritant son contrepoint cocasse, Microsoft a également ajouté dans la mise à jour de mars 2026 un « test de vitesse Internet » accessible par clic droit sur l’icône réseau de la barre des tâches. Sur le papier, l’idée est plutôt bonne. Dans la pratique, il s’agit d’un simple raccourci qui ouvre votre navigateur par défaut sur… Bing.com avec la requête « internet speed test ». Pas de moteur natif intégré, pas d’historique local, pas de diagnostic réseau. Juste un lien vers le web. Dont on ne sait trop s’il s’agit d’un test ou d’une publicité déguisée pour Bing…

L’ironie n’a pas échappé à la communauté. En 2013, Microsoft proposait déjà une vraie application native de test de débit pour Windows 8, avec interface XAML, affichage du type de connexion et historique des résultats. Treize ans et quelques milliers de milliards de dollars de capitalisation plus tard, l’utilisateur hérite d’un raccourci navigateur. Même l’IA Claude Code aurait pu faire mieux en moins de temps qu’il n’en a fallu pour implémenter ce raccourci.

Raffinement sublime, il est actuellement impossible de retirer cette option du menu contextuel de la barre des tâches.

Un signal positif malgré tout

Malgré cette anecdote révélatrice, l’ensemble des annonces marque quand même un changement de ton chez Microsoft. L’éditeur reconnaît implicitement que Windows 11 a accumulé les irritants depuis son lancement (barre des tâches rigide, fonctionnalités supprimées sans remplacement, mises à jour problématiques…) et cherche à regagner la confiance des utilisateurs. Au-delà de la « taskbar », Microsoft a annoncé travailler sur les performances générales du système, les problèmes de l’Explorateur de fichiers et d’autres « points de friction » remontés par la communauté.

Reste à voir si ces promesses se concrétiseront dans les délais annoncés. Le report de la vue agenda, initialement prévue pour fin 2025, rappelle que chez Microsoft, les bonnes intentions se heurtent souvent à la réalité du développement. Ce qui ne doit pas nous empêcher de rêver à un monde meilleur, un monde où Microsoft aurait enfin compris qu’une barre des tâches, ce n’est pas juste une barre.

