Le grand bazar des onglets devient un terrain de jeu pour Copilot dans Edge for Business, capable de résumer et recouper ce qui est ouvert, des sites Web aux documents bureautiques en passant par les vidéos YouTube. Copilot s’appuie sur le contexte de navigation pour répondre en raisonnant sur les différentes sources ouvertes mais met au passage en alerte les équipes sécurité qui devront redoubler de vigilance.

Edge est un navigateur souvent méconnu. Ainsi nombre d’utilisateurs et de responsables informatiques ignorent encore qu’il dispose d’un « Copilot Mode » qui le métamorphose totalement en « Browser IA » et en change toute l’ergonomie, mais aussi qu’il dispose d’un mode dénommé « Edge for Business » qui bascule automatiquement le navigateur en mode « entreprise » dès que l’on s’identifie avec un compte Entra ID, autrement dit un compte professionnel Microsoft 365. Ce mode « Edge for Business » ajoute une couche de gestion, de sécurité et de conformité pensée pour les DSI. Concrètement, cette version s’appuie sur l’identité Entra ID de l’utilisateur pour séparer automatiquement les contextes de navigation personnels et professionnels, permettre l’application de politiques de prévention des pertes de données (DLP) via Microsoft Purview, et offrir aux administrateurs un contrôle granulaire sur les extensions, les sites autorisés et les flux de données sortants.

Un navigateur d’entreprise et d’IA

Et Microsoft a décidé de peaufiner un peu plus l’intégration de l’IA d’entreprise dans ce mode professionnel de Edge. La nouvelle intégration de Microsoft 365 Copilot Chat dans Edge for Business permet à l’IA « Copilot 365 » de s’installer là où convergent désormais la plupart des flux de travail, autrement dit le navigateur Web.

Concrètement, les utilisateurs d’Edge for Business peuvent désormais interroger Copilot depuis le volet latéral du navigateur sur le contenu de leurs onglets ouverts, de leurs documents Word, Excel ou PowerPoint consultés en ligne, mais aussi de vidéos YouTube. Il est même possible de demander à Copilot de résumer d’un coup tous les onglets ouverts. L’idée : éviter d’avoir à parcourir un long document ou à visionner une vidéo entière pour en extraire une information clé. Le déploiement, initialement prévu pour mi-mars, a été avancé à mi-février selon le centre d’administration Microsoft 365.

Cette annonce s’inscrit dans la continuité du fameux « Copilot Mode » lancé l’an dernier et qui transformait Edge for Business en « premier véritable navigateur IA sécurisé pour l’entreprise ».

Le mode Copilot, d’abord lancé pour le grand public en juillet dernier, arrive progressivement dans la sphère professionnelle avec ses fonctions d’automatisation de tâches multi-étapes, sa page Nouvel Onglet repensée et son « Daily Briefing » piloté par l’IA.

« Jusqu’à présent, utiliser un navigateur signifiait faire tout le travail soi-même — taper, cliquer, jongler entre les onglets. Les navigateurs n’ont jamais vraiment travaillé à nos côtés » explique Sean Lyndersay, vice-président en charge de Microsoft Edge.

La nouvelle fonctionnalité de contextual grounding (ancrage contextuel) annoncée cette semaine va dans ce sens. En permettant à Copilot de « comprendre » le contexte de navigation en cours, Microsoft transforme le navigateur en interface de synthèse intelligente, capable de raisonner sur plusieurs sources simultanément.

Des garde-fous… mis à l’épreuve

Point important pour les DSI et RSSI : la fonctionnalité sera désactivée par défaut. Son activation nécessite une connexion via Entra ID, une licence Microsoft 365 Copilot active, et une approbation explicite par l’administrateur. Microsoft assure que les politiques de prévention des pertes de données (DLP) et la stratégie EdgeEntraCopilotPageContext existantes seront respectées : si un document ou une page est protégé par ces règles, Copilot n’y accédera pas.

Ces garanties arrivent toutefois dans un contexte qui invite à la prudence. Un bug découvert fin janvier (référence CW1226324) a en effet permis à Copilot Chat de résumer pendant plusieurs semaines des e-mails étiquetés « confidentiel » dans les dossiers Éléments envoyés et Brouillons d’Outlook, en violation directe des politiques DLP configurées par les organisations. Microsoft a identifié la cause comme une erreur de code et a commencé à déployer un correctif début février, mais n’a pas communiqué le nombre d’organisations affectées. L’incident rappelle que les politiques DLP pour Copilot doivent faire l’objet d’une validation continue, et non d’une approche « configurer et oublier ».

Bref, l’arrivée de Copilot 365 Chat et de son ancrage à l’univers Microsoft 365 au cœur du navigateur (et non plus comme simple add-on indépendant) rappelle qu’en matière d’IA les DSI doivent sans cesse jongler avec le confort et le gain de productivité procuré d’un côté et l’extension de la surface d’attaque engendrée de l’autre. Cela impose d’adapter les politiques de sécurité et de continuer à monitorer en permanence les comportements des IA et de leurs utilisateurs. Pour les organisations qui envisagent d’activer cette fonctionnalité, plusieurs actions s’imposent : vérifier que les configurations DLP et les politiques Edge sont à jour, s’assurer que les licences et prérequis Entra ID sont en place, et surtout tester le comportement réel de Copilot face aux contenus protégés plutôt que de se fier aux seules déclarations de conformité.

Reste que l’intégration de telles fonctionnalités IA se fait très naturellement et très logiquement au cœur du navigateur Edge, que cela a beaucoup de sens et que et que cette convergence entre navigateur, IA et suite bureautique confirme la place privilégiée du Web browser dans l’environnement de travail moderne. À mesure que le navigateur devient le point d’entrée unique vers les données, les documents et les outils collaboratifs, il se transforme en véritable poste de pilotage intelligent et potentiellement en maillon critique de la chaîne de sécurité. Microsoft l’a bien compris : c’est en faisant d’Edge le hub naturel de Copilot que l’éditeur ancre les entreprises un peu plus profondément dans son écosystème. Un pari stratégique qui, pour les DSI, rend la question du choix du navigateur d’entreprise de moins en moins anodine. Et renforce l’attrait des entreprises pour Edge for Business.

À lire également :