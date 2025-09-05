Le navigateur ne se limite plus à surfer : dopé à l’IA, il devient hub collaboratif, assistant contextuel et garant de la sécurité en ligne. Et Atlassian ne veut pas rater cette opportunité de réinventer le navigateur Web et s’ouvrir de nouveaux horizons : l’éditeur annonce l’acquisition de The Browser Company connue pour ses navigateurs ARC et DIA.

La transformation numérique connait avec l’IA une nouvelle phase majeure. Elle passe désormais par des outils intelligents, dopés aux modèles avancés et aux agents, capables de s’adapter aux usages quotidiens. Longtemps cantonné à une exploitation passive du web, le secteur des navigateurs web s’apprête à évoluer vers une dimension résolument orientée travail collaboratif, contexte SaaS et IA. Pour les DSI, la sécurisation de la navigation, l’intégration aux workflows métiers et l’optimisation des espaces de travail en ligne représentent des enjeux majeurs que l’IA ne vient pas simplifier, loin de là.

C’est dans ce contexte de métamorphose du Web et du navigateur qu’Atlassian s’empare, un peu à la surprise générale, de The Browser Company, la start-up à l’origine des navigateurs Arc et Dia.

Atlassian était jusqu’ici connu pour ses outils de collaboration très répandus dans l’univers DevOps, des équipes de développement et de gestion de projets, comme Jira, Confluence ou Trello. Fort d’une base de plus de 300 000 clients, dont plus de 80 % des entreprises du Fortune 500, l’éditeur mise désormais sur l’IA pour transformer le navigateur (principale interface de ses outils) en un assistant de productivité.

D’où l’intérêt de l’éditeur pour une jeune pousse New-Yorkaise, The Browser Company, qui a d’abord beaucoup fait parler d’elle avec Arc, puis a pivoté vers Dia, un navigateur intelligent doté d’une interface chatbot et de capacités d’automatisation s’inscrivant dans la droite ligne du navigateur Comet de Perplexity ou encore du nouveau et réussi « Copilot mode » de Microsoft Edge.

L’acquisition s’élève à environ 610 millions de dollars en numéraire, y compris la trésorerie de The Browser Company, et sera financée à partir des réserves de cash de l’acquéreur. La transaction devrait se conclure au cours du deuxième trimestre de l’exercice fiscal 2026, sous réserve des conditions usuelles et des autorisations réglementaires.

Pour Mike Cannon-Brookes, CEO et co-fondateur d’Atlassian, « les navigateurs d’aujourd’hui n’ont pas été conçus pour travailler : ils ont été conçus pour naviguer. Cet accord représente une avancée audacieuse vers une réinvention du navigateur pour le travail de connaissance à l’ère de l’IA ».

Ce rapprochement fait sens pour Atlassian à plusieurs titres. D’une part, Dia s’inscrit parfaitement dans leur vision du navigateur comme espace de travail intelligent, capable de supporter des interactions contextuelles avec les nombreux services SaaS utilisés quotidiennement par les professionnels. D’autre part, Atlassian dispose déjà d’une infrastructure robuste pour déployer à grande échelle, tant en termes de distribution qu’en matière de sécurité, des technologies fondées sur l’IA, ce qui pourrait transformer Dia en un navigateur d’entreprise crédible, sécurisé et conforme. L’objectif visé par Atlassian : enrichir les onglets d’informations contextuelles pertinentes, offrir une « mémoire de travail personnelle » et intégrer des fonctions de sécurité, conformité et contrôle administratif propres aux besoins des entreprises

Reste que le marché du navigateur reste ultra compliqué et concurrentiel. Rien ne prouve que les fonctionnalités IA finiront par ébranler le quasi-omniprésent de Google Chrome (qui lui aussi s’adapte aux nouveaux usages). Atlassian devra se montrer très pertinent et innovant sur l’expérience de travail (en plaçant le navigateur IA comme hub central des workflows) et sur la sécurité pour convaincre les entreprises. Mais avec un navigateur capable de mémoriser le contexte professionnel, d’enrichir les onglets d’informations et d’exécuter des commandes, les équipes informatiques pourraient être séduites par une plateforme plus cohérente, sécurisée et productive.

Atlassian réalise là un pari stratégique audacieux : transformer le navigateur, traditionnellement passif, en environnement de travail intelligent. Mais l’éditeur compte sur sa forte de sa base d’utilisateurs et son savoir-faire pour métamorphoser le navigateur Dia en outil incontournable du « knowledge work ». Sacré challenge quand même.

