ChatGPT, Perplexity, Copilot… La recherche Web évolue, et Google entend bien rester en tête avec AI Mode. Ce mode avancé repense la manière d’interroger Internet, en offrant des résultats plus intelligents, interactifs et contextuels.

Google a compris dès les premiers jours de l’arrivée de ChatGPT que son business fondamental de la recherche Web était en danger. Depuis, Microsot a lancé son Copilot très connecté aux sites Web, OpenAI a introduit la recherche Web au cœur de ChatGPT et même Mistral AI a implémenté une recherche Web dans Le Chat, sans oublier l’émergence de nouveaux acteurs comme Perplexity et You.com. Parallèlement, des outils comme « Deep Research » au cœur de ChatGPT, Grok 3 ou Gemini transforment notre façon de faire de la veille et de l’exploration d’information en se passant de Google Search.

Désormais, bien des utilisateurs se passent de Google Search pour obtenir des réponses à leurs questions et préfèrent exploiter des assistants IA souvent plus directs et précis. Ces pratiques n’impactent pas encore profondément le Business de Google mais petit à petit de nouvelles habitudes se mettent en place et c’est bien ce que Google veut éviter.

Quitte à en faire découvrir de nouvelles à ses utilisateurs. Cette semaine Google a ainsi lancé « AI Mode », une fonctionnalité encore expérimentale qui métamorphose la recherche WEB. Conçue pour répondre à des questions complexes et à tiroirs, cette innovation intègre des capacités de raisonnement avancé et des capacités multimodales grâce à une version personnalisée pour Google Search du modèle Gemini 2.0.

Dès à présent accessible via Google Labs pour les abonnés de Google One AI Premium (donc les abonnés payants), AI Mode permet de formuler des requêtes nécessitant une exploration approfondie, des comparaisons détaillées ou des réponses nuancées. Grâce à une technique de « query fan-out », le système effectue simultanément plusieurs recherches connexes sur différents sous-thèmes et sources, puis synthétise ces résultats en une réponse claire et enrichie de liens pour approfondir le sujet. En quelque sorte, AI Mode cherche à combiner la recherche Google Search à la fonction « Deep Research » de Gemini AI.

« Les utilisateurs cherchent à obtenir des réponses plus complètes et contextualisées, » explique Robby Stein, vice-président de Google Search. Alors que la fonctionnalité « AI Overviews », intégrée depuis plusieurs mois à Google Search, offrait des résumés IA en haut des pages de résultats, AI Mode va encore plus loin en accompagnant l’utilisateur tout au long de sa démarche de recherche, en proposant notamment des réponses interactives et en offrant la possibilité de poser des questions complémentaires (dont certaines sont d’ailleurs automatiquement suggérées par l’IA).

Bien que cette innovation soit encore en phase expérimentale, Google laisse entrevoir des améliorations futures, comme une intégration plus poussée d’éléments visuels et de contenus variés (images, vidéos, etc.), pour enrichir l’expérience utilisateur. En combinant l’immense profondeur de données de son moteur classique avec les capacités de l’IA générative, Google confirme finalement son ambition de transformer radicalement notre manière d’interroger et de comprendre le web.

Si l’on écoute Google, cette fonctionnalité est une première. En réalité, on retrouve des démarches très similaires chez Microsoft Bing (avec la fonction Think Deeper) ou encore chez Perplexity, avec une approche certes un peu différente.

Enfin, il ne faut pas oublier que les réponses de l’IA peuvent souffrir de biais (notamment hérités des données recherchées) et même d’imprécisions ou d’erreurs issus des risques toujours existants d’hallucination des LLMs qui animent ces IA.

Avec AI Mode, le géant de la recherche Web reconnaît finalement que l’avenir de la recherche Web passe bien par l’IA et propose sa vision d’une nouvelle expérience de recherche en ligne, alliant rapidité, pertinence et interactivité, une expérience qui à l’instar de Bing Chat, Perplexity ou ChatGPT Web Search, dessine le contour d’un futur où la frontière entre recherche traditionnelle et conversation avec l’IA s’amincit progressivement. Reste à voir jusqu’à quel point cette nouvelle expérience impactera au final l’économie du Web… et celle de Google !

