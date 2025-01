L’intégration de contenus d’actualité vérifiés dans les assistants IA conversationnels redéfinit non seulement l’utilité de ses IA au quotidien mais également l’usage des données journalistiques. Des partenariats, tels que ceux de Mistral AI avec l’AFP ou de Google avec l’AP, illustrent une volonté commune d’allier croissance de l’IA et rigueur d’une information factuelle et vérifiée au service d’une IA enrichie et au fait des dernières actualités.

L’intelligence artificielle (IA) repose fondamentalement sur l’accès à des données de haute qualité pour entraîner et affiner ses modèles sous-jacents. Historiquement, les entreprises technologiques ont outrageusement pompé sans réserve les contenus disponibles en libre accès sur le Web pour nourrir leurs modèles IA.

Ayant toujours besoin de nouvelles informations et face aux préoccupations croissantes concernant les droits d’auteur et la qualité des informations, les leaders de l’IA cherchent désormais à établir des partenariats officiels avec des sources reconnues. En mai de l’an dernier, OpenAI annonçait ainsi un partenariat pluriannuel avec News Corp (The Wall Street Journal, The Times, The Sunday Times…) lui permettant d’accéder aux contenus actuels et archivés de ces journaux pour enrichir ses modèles d’IA, un contrat estimé à 250 millions de dollars sur 5 ans. Peu de temps après le même OpenAI annonçait un partenariat similaire avec le français « Le Monde » pour intégrer son contenu dans les réponses générées par ChatGPT.

Et la concurrence suit bien évidemment le même chemin, ayant les mêmes besoins et défis.

Mistral AI signe avec l’AFP

Il y a quelques semaine, Mistral AI introduisait dans son assistant « Le Chat » une fonctionnalité de recherche Web permettant à l’IA d’explorer le Web pour élaborer ses réponses pour compléter le savoir de base de son modèle « Large 2 ». Mais la jeune pousse star de l’IA européenne souhaite également pouvoir éclairer les réponses de son assistant avec des informations de dernières minutes fiables et vérifiées.

Dans cet esprit Mistral AI et l’AFP ont annoncé la semaine dernière un partenariat mondial pour intégrer les dépêches de l’AFP dans l’assistant conversationnel de Mistral AI (« Le Chat »). ​ Ce partenariat permettra ainsi d’enrichir les réponses de son IA conversationnelle avec des contenus d’actualité rigoureux et vérifiés, disponibles en français mais également en cinq autres langues. ​

« S’appuyer sur une agence de presse reconnue mondialement comme l’AFP permettra au Chat d’apporter des réponses fiables et factuelles, à jour, et vérifiées par des professionnels de l’information » explique Arthur Mensch, PDG et cofondateur de Mistral AI. « Nous sommes convaincus qu’augmenter la factualité des réponses est une étape clef dans le déploiement de notre technologie, notamment dans les entreprises. Grâce à ce partenariat, nous offrons à nos clients une alternative multiculturelle et multilingue inédite », s’est félicité.

Fruit de plusieurs mois d’échanges nourris entre les deux entreprises, Ce partenariat marque une nouvelle étape pour l’AFP, qui diversifie ses revenus hors de l’écosystème des médias et s’ouvre à de nouveaux usages de ses contenus auprès des entreprises. Fabrice Fries, PDG de l’AFP, se réjouit ainsi de « cette première avec un acteur de l’intelligence artificielle à l’identité européenne assumée, qui reconnaît ainsi, ce qui est bienvenu par les temps qui courent, la valeur d’une information vérifiée, contextualisée, hiérarchisée ».

Google connecte son Gemini à l’actualité de l’AP

A peu près au même moment, de l’autre côté de l’Atlantique, Google et l’agence de presse américaine « The Associated Press (AP) » ont également annoncé un accord qui sonne étrangement similaire et vise à intégrer en temps réel des dépêches et informations de l’AP au sein du chatbot Gemini de Google. Là encore, il s’agit de la première collaboration de ce type entre la firme de Mountain View et un éditeur de presse, marquant une étape importante dans l’usage des contenus journalistiques à des fins d’apprentissage et de génération d’IA. Avec une volonté alignée sur les besoins également exprimées par Mistral AI en Europe.

Dans un billet de blog officiel publié mercredi, Google souligne en effet sa volonté de fournir à Gemini des informations fiables et actualisées. « L’AP va désormais livrer un flux d’informations en temps réel pour améliorer la pertinence des résultats affichés dans l’application Gemini », peut-on lire dans l’annonce. L’objectif est d’apporter aux utilisateurs des réponses basées sur des données factuelles et vérifiées, notamment lors d’événements en direct ou de situations d’actualité chaude. Du côté de l’Associated Press, Kristin Heitmann, vice-présidente principale et directrice des revenus (Chief Revenue Officer), se réjouit de l’évolution de ce nouveau partenariat avec Google : « AP et Google entretiennent une relation de longue date basée sur la mise à disposition d’informations d’actualité exactes et à jour, à destination d’un public mondial. Nous sommes ravis que Google reconnaisse la valeur du journalisme d’AP, ainsi que notre engagement à fournir une couverture neutre, dans le développement de ses produits d’IA générative. »

Dans un cas comme dans l’autre, aucun montant n’a été divulgué. On ignore donc combien Mistral AI et Google vont débourser chaque année pour utiliser les contenus de leurs agences de presse partenaires. On ignore d’ailleurs également si ces partenariats ont une forme ou non d’exclusivité. Et on ignore également comment les résultats issus de ces contenus « d’actualités chaudes » seront mis en avant, mais on ne tardera pas à le savoir puisque Mistral AI notamment promet une concrétisation de son partenariat dans « Le Chat » dans les prochaines semaines.

