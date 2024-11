Mistral AI n’avait guère donné de nouvelles de son assistant « Le Chat », concurrent de ChatGPT et Claude AI, depuis son lancement en février dernier. La startup vient d’annoncer un flot de nouvelles fonctionnalités permettant à à l’assistant IA de faire son retard sur la concurrence.

Lancé en février 2024, « Le Chat » se voulait une alternative européenne à ChatGPT et Claude AI. Mais si les concurrents n’ont cessé de s’enrichir ces derniers mois, l’assistant de Mistral AI était resté jusqu’ici bien trop minimaliste pour leur faire de l’ombre.

Les choses vont heureusement changer. Mistral AI a annoncé une série de mises à jour majeures pour son assistant intelligent ‘Le Chat’, ainsi que le lancement de son premier modèle frontière multimodal, Pixtral Large. De quoi permettre à Mistral AI, et quelque part à l’Europe, de revenir dans la course.

‘Le Chat’ prend du muscle

L’assistant conversationnel de Mistral AI, « Le Chat », ressemblait plus jusqu’ici à ce qu’était ChatGPT à sa sortie, qu’aux assistants modernes truffés de fonctionnalités que sont aujourd’hui devenus ChatGPT et Claude AI.

La nouvelle version s’enrichit de l’essentiel des agréments récemment apparus chez les concurrents américains :

– Recherche web avec citations : Intégration de la recherche internet avec références vers les sites sources, de façon très similaire à ChatGPT.

– Fonction Canevas : Un nouvel outil permet de modifier, de transformer et d’éditer du contenu généré par l’IA (maquettes web, visualisations de données) en temps réel et de façon interactive avec l’IA.

– Analyse de documents complexes : Il est désormais possible de télécharger des fichiers PDF ou des images (y compris des graphiques ou même des équations mathématiques) pour demander à Le Chat de les analyser.

– Génération d’images : Le Chat rejoint Microsoft Copilot et ChatGPT dans la catégorie des assistants conversationnels capables de générer des images. Si les deux premiers s’appuient sur le modèle Dall-E d’OpenAI, le chatbot de Mistral AI exploite, lui, le potentiel du modèle Flux Pro de Black Forest Labs

– Fonctions d’Agents IA : Il est désormais possible de créer et exécuter des workflows automatisés partageables pour des tâches répétitives, comme l’analyse de notes de frais ou le traitement automatisé de factures.

Toutes ces fonctionnalités sont actuellement disponibles gratuitement en version bêta, alors autant en profiter !

Lancement du modèle Pixtral Large

Les lecteurs attentifs se seront forcément demander d’où proviennent les nouvelles capacités multimodales de Le Chat. Jusqu’ici, l’assistant utilisait des modèles uniquement textuels à commencer par le modèle frontière Mistral Large 2.

Désormais, il s’appuie sur « Pixtral Large », le premier modèle frontière multimodal de la jeune pousse, version musclée du modèle « Pixtral » lancé en septembre dernier.

Ce modèle de 124 milliards de paramètres est capable de traiter à la fois du texte et des images, offrant une compréhension avancée des documents, des graphiques et des images naturelles, tout en maintenant des performances de pointe en traitement du langage naturel.

Selon les tests réalisés par Mistral AI, Pixtral Large affiche des performances exceptionnelles sur plusieurs benchmarks standardisés, égalant, voire surpassant, des modèles leaders tels que GPT-4o d’OpenAI, Gemini 1.5 Pro de Google ou Claude 3.5 Sonnet d’Anthropic sur des tâches complexes de raisonnement mathématique visuel et de compréhension de documents.

Le modèle est disponible sous deux licences : la Licence de Recherche Mistral (MRL) pour un usage académique et éducatif, et une Licence Commerciale Mistral pour le développement et la commercialisation. Outre l’assistant Le Chat, Pixtral Large est accessible via l’API de Mistral AI ainsi que sur la plateforme Hugging Face, avec une disponibilité prochaine sur des services cloud tels que Google Cloud et Microsoft Azure.

Mistral Large… encore plus large…

Mistral AI a également annoncé une nouvelle version de son modèle textuel phare, Mistral Large 24.11. Cette mise à jour apporte des améliorations significatives en matière de compréhension de contextes longs, une nouvelle invite système et une précision accrue dans l’exécution de fonctions. Le modèle est particulièrement adapté à des cas d’utilisation, tels que l’analyse de documents, l’automatisation de tâches et l’amélioration de l’expérience client.

Avec ces annonces, Mistral AI confirme sa volonté de démocratiser l’accès à une IA avancée mais surtout « européenne ». « Notre approche de l’IA est différente : nous ne poursuivons pas l’AGI (intelligence artificielle générale) à tout prix ; notre mission est de mettre entre vos mains une IA de pointe, afin que vous puissiez décider de ce que vous en faites » explique la startup dans son communiqué. « Cette approche nous a permis d’être économes avec notre capital, tout en offrant constamment des capacités de pointe à des prix abordables. »

