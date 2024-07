Cette semaine Mistral AI et Dassault Systèmes ont officialisé un accord pour démocratiser l’usage des LLM et des IA conversationnels dans les milieux industriels.

Etape par étape, Mistral AI signe des accords pour imposer ses modèles génératifs commerciaux chez tous les grands fournisseurs cloud. La jeune pousse française qui bat tous les records et ose concurrencer OpenAI, Anthropic, Google et Microsoft sur les grands LLM, est surtout connue pour ses modèles en open source. Mais elle dispose aussi d’une offre commerciale qui comprend un concurrent de ChatGPT et ClaudeA, « Le Chat », ainsi qu’une plateforme pour accéder en serverless à ses modèles open source et ses modèles commerciaux (Mistral Large, Mistral Small) via une API. Après un premier accord historique avec Microsoft et Azure lors du lancement de ses offres commericales, Mistral a rapidement signé des partenariats avec AWS (Bedrock) et Google (VertexAI).

Cette fois c’est vers un acteur français que Mistral AI s’est tourné pour populariser un peu plus ces modèles. Et pas n’importe quel acteur : Dassault Systèmes. Autrement dit, une opportunité de s’associer avec un grand fournisseur de solutions dans le domaine industriel.

« En combinant modélisation scientifique, simulation et IA générative, les expériences de jumeaux virtuels offrent des solutions capables de renforcer les compétences des forces vives de demain en révélant les connaissances et le savoir-faire de l’industrie, tout en répondant à ses besoins de fiabilité et de protection de la propriété intellectuelle » explique Dassault Système dans un communiqué. « Les grands modèles de langage de Mistral AI, parmi lesquels le modèle Mistral Large destiné aux entreprises, assurent un équilibre entre précision, réactivité, performance et durabilité, conformément aux exigences de Dassault Systèmes. ».

Ce partenariat se concrétise notamment par deux premières annonces phares.

La première est l’arrivée sur le cloud souverain Outscale (la filiale Cloud du groupe Dassault Systèmes) d’une offre LMaaS (Large Language Models as a Service) construit sur les LLM commerciaux de Mistral AI (Mistral Large, Mistral Small, Mistral Embed). « Cette solution permet aux grands modèles de langage commerciaux de Mistral AI de se conformer aux normes de sécurité et de conformité les plus strictes, dont SecNumCloud » explique Dassault Système. Dit autrement, les entreprises qui ont besoin de combiner des données sécurisées dans un cloud SecNumCloud et des traitements IA génératifs à base de LLM vont pourvoir enfin concrétiser leurs projets IA sans sacrifier aux règles de cloud de confiance.

La seconde est l’arrivée de nouvelles expériences IA, dopées par les LLM de Mistral AI, au cœur des outils, logiciels et services de Dassault Systèmes. De quoi offrir de nouvelles interfaces homme-machine aux 350 000 clients industriels du groupe français.

« Nous poursuivons notre démarche en vue de réinventer les industries au niveau mondial grâce à des jumeaux virtuels alimentés par l’IA. Le partenariat avec Mistral AI, nous permettra d’offrir des expériences génératives fiables, en proposant une combinaison unique de modélisation scientifique, de simulation et d’IA — et notamment des grands modèles de langage — au sein d’un environnement souverain avec OUTSCALE. Ce partenariat souligne notre engagement à bâtir un écosystème technologique solide au bénéfice de solutions industrielles basées sur l’IA », conclut Florence Hu-Aubigny, Directrice Générale Adjointe, Recherche et Développement, Dassault Systèmes.

