Sans que ce soit une réelle surprise, Qualcomm a profité du CES pour compléter sa nouvelle gamme Snapdragon X2 de deux nouveaux modèles « X2 Plus » plus accessibles mais pas vraiment moins performants. Une gamme X2 désormais enrichie vers l’entrée de gamme qui est en train de redessiner le paysage du PC IA sous Windows.

Il y a deux ans, Qualcomm faisait une entrée remarquée sur le marché du PC avec ses premiers processeurs Snapdragon X. À l’époque, l’ambition était claire : enfin proposer une alternative crédible aux puces Intel et AMD pour animer les PC Windows. Le pari a été tenu. Non seulement les performances ont rapidement convaincu, mais les PC sous Snapdragon ont aussi gagné une réputation inattendue : celle de machines Windows plus stables, plus endurantes et plus fiables au quotidien, notamment grâce à une gestion énergétique et thermique très maîtrisée, un partenariat très fort avec Microsoft et un écosystème plus resserré.

Cette première génération a marqué un tournant. Pour la première fois depuis longtemps, l’écosystème Windows découvrait une plateforme ARM capable de rivaliser sérieusement avec l’architecture x86, sans compromis majeur sur l’expérience utilisateur.

Les X2 Elite, stars du CES 2026

En septembre dernier, Qualcomm a franchi une nouvelle étape en dévoilant la deuxième génération de sa plateforme PC, avec les Snapdragon X2 Elite et X2 Elite Extreme. Le groupe les présentait alors comme « les processeurs les plus rapides et les plus efficaces jamais conçus pour les PC Windows ». Une déclaration ambitieuse, mais qui a rapidement trouvé un écho chez les constructeurs qui déclinent désormais tous leurs nouveaux PC haut de gamme sur cette gamme de processeurs.

Ces puces reposent sur la troisième génération de cœurs Oryon et intègrent un NPU capable d’atteindre jusqu’à 80 TOPS, positionnant clairement Qualcomm comme un acteur central du « Copilot+ PC ». L’objectif n’est plus seulement de rivaliser avec Intel et AMD, mais de redéfinir ce que devait être un PC moderne, mobile et intelligent.

Les machines équipées de Snapdragon X2 Elite sont partout. Tous les grands constructeurs ont adopté la plateforme, faisant de ces PC les véritables vedettes du salon Qualcomm ne se contente plus d’être un challenger : il s’impose désormais comme un pilier du marché Windows.

Cette adoption massive confirme que la promesse initiale est devenue réalité. Les fabricants misent sur des PC plus fins, plus autonomes et capables d’exécuter localement des charges de travail IA avancées, sans sacrifier les performances CPU ou GPU.

Snapdragon X2 Plus : démocratiser la performance et l’IA

C’est dans ce contexte que Qualcomm a annoncé le Snapdragon X2 Plus au CES 2026. Pensé comme une version plus accessible de la gamme X2, ce nouveau processeur vise les PC plus abordables tout en conservant l’essentiel de l’ADN Snapdragon. Il sera décliné en versions six ou dix cœurs, toujours basées sur l’architecture Oryon de troisième génération.

Qualcomm promet jusqu’à 35 % de performances en plus par rapport à la génération « X Plus » précédente, tout en consommant 43 % d’énergie en moins.

Le X2 Plus conserve également un NPU à 80 TOPS, un choix stratégique qui garantit l’accès aux mêmes capacités IA que les modèles haut de gamme. « Les professionnels et les créateurs veulent aller plus loin, créer davantage et repousser les limites de l’IA générative sans renoncer à l’autonomie », résume Kedar Kondap, vice-président senior de Qualcomm, en expliquant que la plateforme X2 Plus est conçue pour rendre chaque expérience « plus réactive et plus personnelle ».

Au passage, Qualcomm améliore considérablement ce qui était la grosse faiblesse de sa première génération, le GPU intégré. Les processeurs « X2 Plus » se voient dotés d’un nouveau iGPU Adreno « X2-45 » qui propose entre 29% et 39% de performance en plus que la première génération et peut piloter jusqu’à 3 écrans 4K via des ports USB 4.0.

Cette génération « X2 Plus » embarque également le support du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4.

Au passage, Qualcomm semble décider à glisser ses X2 Plus sur d’autres formats que les PC portables. Certains indices laissent penser que le fabricant travaillerait avec des constructeurs pour intégrer ses puces sur des mini PC (notamment chez Geekom) et même sur des consoles portables !

On rappellera également que Qualcomm est le grand partenaire de Google sur le projet « Android PC / Aluminium OS« , preuve que la firme ne met pas tous ses œufs dans le panier Windows et compte bien imposer ses processeurs sur toutes formes de PC.

Un impact durable sur le marché du PC

Avec le Snapdragon X2 Plus, Qualcomm ne cherche pas seulement à compléter sa gamme : il prépare une nouvelle phase de son offensive sur le PC. En rendant ses technologies plus accessibles, le fondeur élargit considérablement le champ des PC Windows ARM, des machines premium aux modèles plus grand public.

À moyen terme, cette stratégie pourrait profondément rebattre les cartes du marché. Intel et AMD font face à un concurrent capable de proposer des PC plus autonomes, mieux armés pour l’IA locale et désormais présents sur tous les segments de prix. Mais au passage Qualcomm est aussi en train de préparer le terrain à la concurrence de Mediatek et Nvidia qui n’ont étrangement encore rien annoncé au CES mais préparent eux aussi leur arrivée sur le marché Windows on ARM.

