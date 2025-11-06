La fièvre de l’intelligence artificielle transforme le champ de bataille des semi-conducteurs. Intel renoue avec les profits, AMD flirte avec Nvidia et Qualcomm veut son ticket pour le cloud. La guerre des architectures et des watts ne fait que commencer.

Le troisième trimestre 2025 a confirmé la vigueur du secteur technologique, porté par une demande soutenue en intelligence artificielle et en puissance de calcul, aussi bien dans les ventes de PC, de smartphones que des serveurs. Les grands noms du semi-conducteur que sont Intel, AMD et Qualcomm, ont profité de cette dynamique et dépassé les attentes des analystes de Wall Street (oui, même Intel) alors qu’ils se livrent une bataille acharnée pour capter cette croissance, chacun avec des stratégies distinctes. Alors que Nvidia reste le leader incontesté des GPU pour l’IA, ses concurrents cherchent à s’imposer dans des segments clés, du cloud aux terminaux grand public, en passant par les infrastructures de datacenters et les HPC.

Intel surprend… positivement !

Intel a surpris les marchés avec des résultats supérieurs aux attentes. Le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 13,7 milliards de dollars, en hausse de 3 % sur un an, et un bénéfice net de 4,1 milliards, contre une perte colossale de 16,6 milliards l’an dernier. Le groupe qui est en pleine restructuration n’avait pas connu une telle dynamique positive depuis au moins deux ans. Pour autant, ce regain est-il vraiment lié à la politique de son nouveau CEO, Lip Bu Tan, ou à des circonstances particulières ? Car cette embellie s’explique en grande partie par des investissements massifs de partenaires stratégiques, dont Nvidia et SoftBank, ainsi que par une prise de participation de 10 % du gouvernement américain.

La question doit être posée car des signes d’inquiétude persiste. Si la division Client Computing (les PC) progresse (comme l’ensemble du marché PC), la branche Data Center et IA recule légèrement, et le segment Foundry reste déficitaire. Intel met en avant ses avancées dans les CPU et les accélérateurs dédiés, mais doit encore convaincre sur son activité de fonderie, jugée cruciale pour son avenir industriel. On attend de voir l’impact des baisses des prix des Lunar Lake sur les ventes des PC en fin d’année et l’accueil qui sera fait aux nouveaux processeurs Panther Lake justement fabriqués dans la nouvelle technologie 18A sur laquelle Intel Foundry joue son avenir.

AMD porté par l’IA

AMD, de son côté, a affiché des résultats records. Le chiffre d’affaires a atteint 9,25 milliards de dollars, en hausse de 36 % par rapport à l’an dernier, avec un bénéfice net de 1,24 milliard. La croissance est tirée par les processeurs EPYC de cinquième génération sur les serveurs et les GPU Instinct, qui alimentent la demande des datacenters en IA alors que Nvidia peine à satisfaire la demande. Le partenariat stratégique avec OpenAI, annoncé récemment, qui prévoit le déploiement massif de GPU AMD dans les années à venir, illustre cette montée en puissance d’AMD dans l’écosystème des besoins IA. Autre bonne nouvelle pour AMD, le segment client (les PC) a bondi de 46 %, porté par les ventes de Ryzen, tandis que le gaming a explosé de 181 % grâce aux consoles de Microsoft et Sony (celles d’aujourd’hui mais surtout celles de demain). On rappellera que les rumeurs veulent qu’AMD prépare son entrée sur le marché des processeurs ARM pour Copilot+ PC qui doit permettre à la marque de jouer sur les deux tableaux (x86 et ARM). AMD anticipe une poursuite de cette bonne dynamique au quatrième trimestre, avec une prévision de 9,6 milliards de revenus et une marge brute stable autour de 54,5 %.

Qualcomm en forme mais son client Samsung inquiète

Qualcomm a également dépassé les attentes de Wall Street, avec un chiffre d’affaires de 11,27 milliards de dollars, en hausse de 10 % sur un an. Toutefois, le groupe a enregistré une perte nette de 3,1 milliards, liée à des charges fiscales exceptionnelles. Ses activités dans les smartphones, l’automobile et l’Internet des objets progressent nettement, mais la division licences (sur les modems 5G notammenr) recule. Qualcomm mise désormais sur l’IA pour diversifier ses revenus, avec l’annonce de nouveaux accélérateurs capables d’équiper des racks complets de serveurs ainsi que sur les PC avec sa seconde et très attendue génération de processeurs Snapdragon X2 qui devrait être l’une des stars du prochain CES de Las Vegas. La société prévoit une croissance au premier trimestre fiscal 2026, avec des revenus attendus entre 11,8 et 12,6 milliards, mais reste confrontée à la perspective de perdre une partie de son activité auprès de Samsung et d’Apple.

Pris ensemble, ces résultats traduisent une recomposition du paysage des semi-conducteurs. Intel retrouve des couleurs mais reste fragilisé par ses défis industriels et la dépendance à des soutiens externes. AMD confirme sa trajectoire ascendante, portée par l’IA et les serveurs, et s’impose comme le challenger le plus crédible face à Nvidia. Qualcomm, longtemps centré sur la mobilité, accélère sa diversification vers les PC et les data centers, mais doit encore prouver sa capacité à rivaliser dans l’IA à grande échelle. À l’approche de la fin de l’année et du début 2026, la compétition s’annonce plus intense que jamais : Intel joue sa crédibilité sur le marché des serveurs, AMD capitalise sur ses partenariats stratégiques, et Qualcomm tente de transformer son expertise en IA et en mobilité pour s’ouvrir de nouveaux marchés. Le quatrième trimestre sera décisif pour mesurer si ces paris se traduisent en parts de marché durables dans un secteur où l’innovation et la puissance de calcul dictent la hiérarchie.

