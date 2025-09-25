À l’occasion de sa conférence annuelle Snapdragon Summit 2025, Qualcomm a dévoilé la seconde génération de ses processeurs Snapdragon X. La première génération avait rendu crédible ARM sur les PC Windows. Avec le Snapdragon X2, Qualcomm veut frapper encore plus fort pour bousculer Intel, AMD et même Apple.

La première génération de Snapdragon X a marqué un tournant décisif aussi bien dans l’univers PC que dans l’univers ARM : première puce ARM réellement à même de concurrencer la performance sur PC des processeurs x86, elle a non seulement permis à l’univers ARM de véritablement décoller dans l’écosystème Windows, mais elle a aussi donné naissance aux tout premiers Copilot+ PC.

Surface, vitrine assumée du tout-Qualcomm

Microsoft a immédiatement embrassé cette bascule en équipant ses modèles phares, comme le Surface Pro 11 et le Surface Laptop 7, exclusivement de puces Qualcomm dans le grand public. Et la firme de Redmond commence même à pousser la plateforme Snapdragon X sur les modèles « Surface Business » destinées aux entreprises. Microsoft est sans doute d’ailleurs le plus fidèle et le plus actif partenaire de Qualcomm sur les Snapdragon X.

Ce choix stratégique s’est accompagné d’une promesse tenue : une autonomie qui dépasse largement la journée de travail, un fonctionnement sur batterie quasiment identique à celui branché au secteur, et une stabilité qui, selon de nombreux retours, surpasse celle des machines Intel. Comme le résumait un observateur enthousiaste : « La première génération de Snapdragon X a été un véritable game changer pour Windows ».

Mais tout n’est pas idyllique. Intel et AMD ont rapidement contre-attaqué avec leurs propres processeurs pour Copilot+ PC dotés de NPU intégrés, et l’écosystème Windows on ARM, bien qu’en progrès constant, reste moins mature que celui du x86, notamment du côté des périphériques et de certaines applications professionnelles. En outre la partie graphique GPU est en retrait face à Intel, AMD et Nvidia. Et les prix des machines Snapdragon X demeurent élevés, freinant une adoption plus massive.

Snapdragon X2 : la riposte en 3 nanomètres

C’est dans ce contexte que Qualcomm vient de dévoiler la nouvelle génération : le Snapdragon X2 Elite et le Snapdragon X2 Elite Extreme. Gravés en 3 nm, ces processeurs montent jusqu’à 18 cœurs et 5 GHz, avec une mémoire unifiée sur le modèle Extreme, à la manière des puces Apple M-Series. L’unité de calcul neuronal grimpe désormais à 80 TOPS, soit presque le double de la génération précédente, et Qualcomm promet une efficacité énergétique telle qu’elle permet une « autonomie de plusieurs jours ».

On notera au passage que ces nouveaux processeurs embarquent la 3ème génération de coeurs « Oryon », le constructeur ayant fait l’impasse sur les Snapdragon X en Oryon Gen 2. Pour être plus précis, les Snapdragon X2 embarquent 6 cœurs « Performance » et jusqu’à 12 coeurs « Prime » plus efficients.

La plateforme embarque le support du WiFi 7, du Bluetooth 5.4 (avec BLE et Dual Bluetootj) et pilote en standard 3 ports USB4 (en USB-C). Elle peut aussi piloter jusqu’à 12 lignes PCIe Gen 5.0.

Selon les chiffres officiels, le Snapdragon X2 Elite se révèle 31% plus rapide en performance et 43% moins consommateur d’énergie que la première génération. Quant au GPU, il est annoncé 2,3 fois plus rapide que sur la première génération mais uniquement sur la version « Extreme ». Un saut plus que significatif.

Les comparaisons avec Apple ne se sont pas fait attendre. Lors d’un test Geekbench, le Snapdragon X2 Elite Extreme a atteint 23 491 points en multicœur, contre 15 146 pour l’Apple M4. Même constat côté GPU, où Qualcomm revendique désormais une nette avance sur Apple.

Les premiers PC équipés de ces nouvelles puces sont attendus pour le premier semestre 2026. Microsoft, qui « pousse Windows on ARM comme jamais auparavant », devrait logiquement renouveler sa gamme Surface autour de ces processeurs. Mais la partie ne sera pas simple : MediaTek et Nvidia préparent eux aussi leurs propres puces ARM pour PC, et pourraient venir bousculer un marché encore jeune dès l’an prochain. Sans compter que Google prépare aussi un mauvais tour à Microsoft avec l’arrivée d’Android sur PC !

L’un des grands challenges de Qualcomm avec cette seconde génération de Snapdragon X sera d’étendre son empreinte sur l’univers PC au-delà de l’ultramobilité et d’arrivée à implanter ses processeurs sur les PC « All-In-One », les mini PC et les Desktops PC. Ce qui n’a pas du tout été le cas avec la génération 1.

« Le Snapdragon X2 Elite renforce notre position de leader sur le marché du PC, offrant des avancées spectaculaires en performance, en traitement IA et en autonomie, pour permettre aux utilisateurs de vivre les expériences qu’ils méritent, » déclare Kedar Kondap, vice‑président senior et directeur général de l’activité compute & gaming chez Qualcomm Technologies, Inc. « Nous continuons à repousser les limites de l’innovation technologique, à lancer des produits de rupture qui fixent de nouveaux standards pour l’industrie et redéfinissent ce qu’un PC peut accomplir. »

Reste à voir comment le partenariat Nvidia/Intel va venir secouer concrètement le marché PC et contrecarrer les plans de Microsoft et Qualcomm sur les Copilot+ PC. Mais après avoir enfin imposé ARM dans l’univers Windows, Qualcomm doit désormais prouver que ses promesses de puissance, d’efficacité et d’usage embarqué de l’IA se traduisent dans le quotidien de tous. Car si la première génération a ouvert la voie, la seconde doit transformer l’essai. Et dans cette bataille où chaque acteur veut incarner l’avenir du PC, une chose est sûre : le processeur est redevenu une arme de séduction massive. À Qualcomm de serrer les prix et démontrer la maturité de sa plateforme PC.

