Microsoft a lancé la semaine dernière deux nouveaux appareils Surface « Pro » et « Laptop » qui complètent la gamme 2024 actuelle sans la renouveler. Deux appareils grand public estampillés « Copilot+ PC » et animés par un processeur ARM signé Qualcomm.

Un peu à la surprise générale, Microsoft a lancé la semaine dernière deux nouveaux PC « Surface ». Et, étonnamment, ces appareils sont estampillés « Pro » et « Laptop », mais diffèrent des modèles « Pro » et « Laptop » actuels sans les remplacer.

La nouvelle Surface Pro « 12 pouces » (contre 13 pouces pour le modèle Pro actuel) et le nouveau Surface Laptop « 13 pouces » (contre 13,8 pouces et 15 pouces pour les modèles actuels) complètent la gamme par le bas.

Microsoft a donc préféré compléter ses deux gammes phares plutôt que de renouveler officiellement ce qui faisait autrefois son entrée de gamme, à savoir la « Surface Go 4 » et le « Surface Laptop Go 3 ».

Surface Pro 12 pouces

La nouvelle Surface Pro « 12 pouces » possède un look plus arrondi et compact que le modèle « 13 pouces », est dotée d’un écran tactile Pixelsense de 12 pouces de diagonale, est dépourvue du connecteur « Surface Connect » classique, bénéficie d’un étrange nouveau clavier détachable et dispose de 2 ports USB-C (en USB 3.2 contrairement à l’USB4 de la version 13 pouces). WiFi 7 et Bluetooth 5.4 sont présents. L’autonomie est annoncée à 16 heures de vidéo ou 12 heures de navigation Web. Elle est limitée à 16 Go de RAM et intègre un stockage SSD variant de 256 Go ou 512 Go selon le modèle. Une Webcam frontale assure aussi l’authentification faciale Windows Hello. L’appareil pèse 680 g sans son clavier optionnel.

Surface Laptop 13 pouces

Le nouveau Surface Laptop « 13 pouces » se veut le laptop le plus fin et le plus léger produit par Microsoft. Son écran tactile 13 pouces Pixelsense 60 Hz se contente d’une résolution graphique de 1920×1280 pixels (contre 2304 x 1536 pixels en 120 Hz pour le modèle 13,8 pouces). Là aussi, le port propriétaire « Surface Connect » disparaît, ce qui obligera les utilisateurs à utiliser l’un des deux ports USB-C (en USB 3.2 contrairement aux modèles 13,8 pouces et 15 pouces qui sont en USB4). On y retrouve WiFi 7 et Bluetooth 5.4 ainsi qu’un port USB-A supplémentaire. L’autonomie est annoncée à 23 heures en vidéo et 16 heures en navigations Web. La machine est dotée d’une Webcam frontale mais l’authentification Windows Hello se fait via le lecteur d’empreinte sur le bouton Power (comme pour les anciens Laptop Go). Doté de 16 Go de RAM, le modèle est disponible en version SSD 256 Go ou SSD 512 Go. e PC portable pèse 1,22 Kg.

Ces deux nouveaux appareils sont animés par un processeur Qualcomm Snapdragon X « Plus ». Mais ce modèle « Plus » qui ressemble à s’y méprendre au Snapdragon X (tout court, ni Plus, ni Elite) est un modèle d’entrée de gamme encore jamais rencontré puisqu’il se contente de 8 cœurs CPU (contre 10 cœurs pour les Plus et 12 cœurs pour les Elite qui équipent les Surface Pro 13 pouces et les Surface Laptop 13,8/15). Microsoft ne donnant aucune précision sur le modèle « Plus » utilisé, on peut penser qu’il dispose d’un GPU Adreno intégré un peu plus performant que le GPU poussif des « Snapdragon X » mais cela reste à vérifier. Le NPU lui reste identique sur toute la gamme avec ses 45 TOPS qui procurent à ces appareils le label « Copilot+ PC ». C

Dit autrement, Microsoft persiste et signe à n’offrir au grand public plus que des machines à architecture ARM (les gammes « for Business » Surface Pro 13, Laptop 13.8/15 existent en Intel). Un moyen d’imposer un marché à Windows on ARM.

Un problème de Prix chez Qualcomm !

En réalité, c’est là que réside tout le problème, l’adoption de ce processeur « X Plus » restreint à 8 cœurs plutôt qu’un modèle « X » interroge. Car le gain financier est marginal pour l’utilisateur.

La Surface Pro 12 démarre à 979 euros sans clavier alors que la significativement plus puissante Surface Pro 13 (10 cœurs, USB4) démarre à 1179 €. Moins de 200 euros d’écart.

Le Surface Laptop 13 démarre à 1099 euros contre 1199 € pour le modèle 13,8 (10 cœurs, USB4, Windows Hello facial) et 1549 € pour le modèle 15 pouces (en X Elite 12 cœurs).

Et ces différences de prix peu convaincantes illustrent tout le problème actuel de Qualcomm. Car si le fabricant veut réellement s’imposer dans l’univers PC il est essentiel que le rapport qualité prix de ses processeurs soit significativement en sa faveur. Ce n’était pas le cas avec les « Snapdragon X Elite » aux performances supérieures. Malheureusement, les « Snapdragon X » et « Snapdragon X Plus » ne sont pas significativement moins onéreux tout en étant significativement moins puissants.

Avec des différences de prix aussi peu marquées sur les machines, l’effet de gamme est loin d’être pertinent et de sauter aux yeux des acheteurs.

Où sont les PC entrée de gamme en ARM à 500 euros que le marché attendait pour réellement ouvrir de nouvelles perspectives au PC et à son avenir « Copilot+ » ?

Paradoxalement, cela fait les affaires de Microsoft, au moins en partie. Cela lui permet de rester fidèle à la philosophie « Surface » d’origine : explorer de nouvelles voies, ouvrir de nouveaux marchés sans pour autant venir saper le marché de masse de ses partenaires OEM. Un équilibre entre « montrer la voie sans affecter le marché OEM » et « s’affirmer en vrai concurrent » avec lequel Microsoft a bien du mal à jongler depuis le début.

Pour autant, l’intégration d’un processeur « X Plus 8 cœurs » pour laisser la place du « X 8 cœurs » aux OEM ne rend pas la gamme Surface plus sexy et plus accessible. Nous sommes assez sceptiques sur le succès qui attend ces nouveaux modèles.

Parallèlement, les partenaires OEM semblent avoir bien du mal à s’approcher – avec les machines Snapdragon X – des 600 euros et des volumes de masse dont l’architecture ARM a réellement besoin pour s’envoler sous Windows. Or, dans un marché en crise économique, les ventes se font sur les modèles moins onéreux. Les dernières études des ventes de PC de Canalys et Gartner, montraient d’ailleurs que les modèles dotés de processeurs Intel de génération « n-1 / n-2 » se vendaient bien mieux que les modèles de dernière génération parce que leur prix était plus attractif !

Un problème de prix auquel Qualcomm va devoir trouver la parade avec sa prochaine génération « Snapdragon X », sinon quoi la solution pourrait finalement venir de Nvidia ou de MediaTek à l’affut d’une opportunité sur le marché PC…

En attendant, Intel et AMD n’ont finalement pas tant de souci que ça à se faire…

À lire également :