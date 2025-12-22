Dans les infrastructures, la valeur s’est déplacée moins vers l’idée d’une “grande transformation” et plus vers une capacité à opérer durablement des environnements hybrides devenus la norme. Datacenter interne, cloud privé, services public cloud, exigences de résilience, de traçabilité et de conformité… pour une DSI, le critère décisif d’un partenaire n’est plus seulement sa capacité à intégrer ou migrer, mais à tenir la production, absorber l’imprévu et industrialiser le run.

C’est exactement le sens de l’acquisition annoncée par Square System, intégrateur français spécialisé dans la modernisation des infrastructures IT, qui rachète SIIUM, acteur reconnu de l’infrastructure d’entreprise. L’opération vise à renforcer le positionnement de Square sur les infrastructures critiques et le cloud hybride, tout en élargissant son maillage territorial.

Un rapprochement « MCO-first »

Square System met en avant une approche multi-technologies, couvrant les grandes briques d’infrastructure et de protection des données, avec un écosystème partenaires large. SIIUM vient ainsi lui apporter son ADN très orienté MCO (Maintient en Conditions Opérationnelles) et services managés, autour de l’hyperconvergence, du cloud d’entreprise, de la supervision et de l’infogérance, avec un ancrage fort en Pays de la Loire et Bretagne.

Cette acquisition assure à Square un renforcement immédiat des capacités de delivery grâce à une offre de MCO couvrant le suivi d’infrastructures multicloud, la supervision des plateformes et des astreintes 24 h/24 et 7 j/7. « Ce rapprochement permet à Square de renforcer notre capacité d’action sur des technologies essentielles pour nos clients… Ensemble, nous gagnons en proximité, en réactivité et en capacité à accompagner des projets critiques sur tout le territoire », déclare Antoine Chacra, fondateur et président de Square System.

Mais l’opération est aussi présentée comme un relais de croissance sur le secteur public, via le “vecteur contractuel” GIGALIS, centrale d’achats numérique qui facilite la contractualisation des solutions et services IT des acteurs publics.

Une logique industrielle

Derrière ce rapprochement, une logique industrielle émerge : faire évoluer un intégrateur orienté “projets” vers un opérateur plus structurant du run, là où se joue aujourd’hui une part croissante de la confiance client et des revenus récurrents. Dans un hybride devenu structurel, l’exploitation multicloud impose une discipline transversale (supervision, gestion des changements, procédures d’escalade, restauration) que peu d’acteurs peuvent tenir à l’échelle sans un socle MCO robuste.

Sur le marché, cette acquisition s’inscrit dans une dynamique de consolidation au profit d’acteurs capables d’additionner proximité régionale et capacités 24/7, face aux grands intégrateurs/ESN (Capgemini, Orange Business, Atos/Eviden, Sopra Steria, Inetum, Accenture) et à un tissu dense de MSP/intégrateurs spécialisés (SCC, Computacenter, Cheops Technology, ITS Integra, Claranet, entre autres).

Avec au final, une promesse de proximité et de 24/7 qui peut créer de la valeur et qui ne manque pas de séduction.

