IBM lance trois nouvelles baies all-flash, les FlashSystem 5600, 7600 et 9600, toutes accompagnées d’une nouvelle couche d’IA agentique, dénommée FlashSystem.ai, destinée à réduire de 90 % les tâches d’administration du stockage.

Pour IBM, il devenait urgent de remplacer les anciennes baies FlashSystem 5300, 7300 et 9500. Cette semaine, le fabricant a annoncé une refonte majeure de sa gamme avec de nouvelles baies FlashSystem 5600, 7600 et 9600 à la fois plus rapides, plus capacitives et plus intelligentes.

Trois modèles, du edge au datacenter critique

Le FlashSystem 5600 cible les environnements compacts (sites distants, edge, petits datacenters) avec jusqu’à 2,5 Po de capacité effective dans un châssis 1U et une performance de 2,6 millions d’IOPS.

Le FlashSystem 7600 monte en gamme avec 7,2 Po de capacité effective délivrée dans un format 2U qui promet 4,3 millions d’IOPS et se veut idéalement taillé pour les environnements virtualisés et les plateformes analytiques.

Enfin, le FlashSystem 9600, également en format 2U, vise les charges critiques (ERP, core banking, applications IA) avec 11,8 Po de capacité effective, 6,3 millions d’IOPS, et une réduction annoncée des coûts opérationnels de 57 % par rapport à la génération précédente.

L’ensemble de la gamme revendique une efficacité des données en hausse de 40 % et une réduction de l’empreinte stockage de 30 à 75 % selon les modèles.

Un nouveau module Flash plus dense, plus intelligent

Au cœur de ces baies, on retrouve la nouvelle et cinquième génération de FlashCore Module (FCM), les SSD propriétaires d’IBM. Ces modules atteignent désormais 105 To par drive (contre 38,4 To pour la génération précédente) grâce à une architecture hybride SLC-QLC maison qu’IBM présente comme capable de délivrer des performances de type TLC avec la densité du QLC.

Point clé pour les DSI : chaque FCM embarque des processeurs dédiés qui analysent chaque opération d’entrée/sortie en temps réel, permettant une détection de ransomware en moins de 60 secondes avec un taux de faux positifs inférieur à 1 %.

FlashSystem.ai : l’administrateur augmenté

Reste la vraie et grande nouveauté stratégique de ces nouvelles baies : leur intelligence embarquée dénommée « FlashSystem.ai ». Entraîné sur des dizaines de milliards de points de télémétrie, ce système d’IA agentique prend en charge le provisionnement, l’optimisation des performances, le diagnostic et la remédiation de façon autonome.

Avec une telle IA embarquée, le stockage n’est plus un simple réceptacle, mais un système qui s’optimise en continu. En s’appuyant sur les historiques d’années d’exploitation réelle, IBM a conçu une couche d’IA capable de prendre chaque jour des milliers de décisions auparavant laissées aux administrateurs. L’infrastructure ajuste automatiquement les performances, détecte les anomalies, déplace les workloads sans interruption, y compris vers des baies tierces, et apprend en quelques heures à s’adapter au comportement des applications.

Grâce à « FlashSystem.ai », IBM promet une réduction de 90 % de l’effort d’administration du stockage. Le système s’adapte au comportement des applications en quelques heures, explique ses décisions et génère automatiquement la documentation nécessaire aux audits de conformité, divisant par deux le temps habituellement consacré à cette tâche.

« Nous ne parlons plus simplement de stockage rapide, mais d’un système qui apprend, s’adapte et donne aux organisations la confiance nécessaire pour avancer sans regarder constamment par-dessus leur épaule », résume Sam Werner, directeur général d’IBM Storage.

FlashSystem.ai transforme la gestion du stockage en un processus autonome, proactif et intelligible, pensé pour alléger la charge humaine tout en améliorant la qualité des décisions.

Un marché ultra-concurrentiel

Face à Dell (PowerStore), Pure Storage (FlashArray avec ses drives de 150 To), NetApp (ASA), HPE (Alletra MP) et Hitachi Vantara (VSP One Block), IBM avance deux axes différenciants majeurs : L’approche propriétaire sur les modules flash et l’intégration native de l’IA agentique dans la gestion du stockage. Reste à vérifier, en conditions réelles, si la promesse d’un stockage véritablement autonome se concrétise au-delà du discours marketing. On attend avec beaucoup d’intérêt les retours d’expérience des premiers clients…

Les trois nouvelles baies seront disponibles à partir du 6 mars 2026.

À lire également :