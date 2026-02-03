Suivez la grande émission en direct des Cloud Native Days 2026

InformatiqueNews vous donne rendez-vous ce mardi 3 février au CENTQUATRE-PARIS pour une émission spéciale en direct des Cloud Native Days France 2026. Au programme : 11 rencontres exclusives avec les acteurs majeurs du cloud native, du DevOps et de l’open source.

Les Cloud Native Days France reviennent pour leur deuxième édition après le succès des Kubernetes Community Days France 2023. Pour l’occasion, InformatiqueNews installe son plateau TV au cœur de l’événement pour vous faire vivre cette journée exceptionnelle en direct.

Un plateau d’exception avec les pionniers du cloud native

Dès 10h00, nous accueillerons successivement onze personnalités incontournables de l’écosystème cloud native français et international. Du co-fondateur de Docker au créateur de Traefik, en passant par le CTO de Scaleway et le responsable infrastructure du CERN, ce plateau réunit une concentration rare d’expertise technique et de vision stratégique.

Le programme de nos interviews

Xavier Pestel, Senior Staff SRE chez Ledger, ouvrira le bal. L’animateur de la chaîne YouTube de référence sur Linux, DevOps et l’open source partagera sa vision de l’écosystème.

Julien Mangeard, co-fondateur de Plakar, nous présentera cette solution de backup open source qui place la résilience au cœur de son approche.

Jean-Baptiste Kempf, CTO et co-fondateur de VLC devenu CTO de Scaleway, évoquera les fondements de la souveraineté numérique et comment construire un SI véritablement souverain.

Christophe Jauffret, Principal Solutions Architect Cloud Native chez Nutanix, nous éclairera sur l’ambition de Nutanix de proposer un véritable OS pour le cloud.

Gaspard Plantrou, Chief Product Officer de Numspot, détaillera comment l’open source et le cloud native se mettent au service de la souveraineté numérique française.

Ricardo Rocha, Head of Platform au CERN et Président du Technical Advisory Board de la CNCF, nous révélera comment le plus grand laboratoire de physique du monde scale son infrastructure avec le cloud native et l’IA.

Yacine Kheddache, co-fondateur de Microcks, présentera les enjeux du management d’API open source et cloud native.

Katia Himeur Talhi, co-fondatrice et CTO de Cockpit.io, également membre de l’association Duchess France, analysera l’évolution des projets cloud native dans les entreprises françaises.

Jérôme Petazzoni, co-fondateur de Docker devenu formateur Kubernetes chez Enix, nous donnera sa perspective sur la maturité atteinte par l’écosystème cloud native.

Emile Vauge, fondateur et CTO de Traefik Labs, retracera le parcours de Traefik, du simple proxy à la plateforme complète de gestion d’API.

Benjamin Brial, fondateur et CEO de Cycloid, conclura notre plateau en explorant l’avenir des Internal Developer Platforms (IDP) à l’heure du cloud native et de l’IA.

Un événement majeur pour la communauté tech française

Les Cloud Native Days France 2026 rassemblent plus de 2000 participants au CENTQUATRE-PARIS autour de 4 tracks de conférences techniques. Cet événement francophone et communautaire, organisé par l’association Cloud Native France, met en lumière les dernières innovations sur les technologies cloud native et DevOps, avec une priorité aux solutions open source et aux retours d’expériences concrets.

Suivez notre direct sur la chaîne YouTube InformatiqueNews et retrouvez l’intégralité des interviews sur InformatiqueNews.fr

