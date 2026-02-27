Il est l’heure de retrouver Jean-François Le Nilias et Guy Hervier pour un nouveau numéro « trans-Atlantique » d’InfoNews Hebdo avec au menu l’impact absolument délirant d’Anthropic sur Wall Street, l’IA agentique qui fait des vagues et une pénurie mémoire qui va impacter lourdement le marché du PC et du smartphone en 2026…

Cette semaine, InfoNews Hebdo met une idée au centre : l’IA se vend en “fonctionnalités”, mais se pilote en run, en coûts… et en conformité. Dans les faits, Microsoft pousse Teams vers une biométrie de la voix “sans friction” avec l’Express Voice Enrollment : pratique pour l’isolation vocale (filtrage des bruits en temps réel) et les transcriptions Copilot, mais assez sensible pour obliger les DSI à trancher vite sur les politiques tenant (instance Microsoft 365) et la gouvernance des profils vocaux.

Même logique côté poste de travail : derrière le cycle Windows 11, une bombe budgétaire se dessine avec la flambée des puces mémoire, au point de peser beaucoup plus lourd dans le coût de fabrication. Dit autrement : quand le cloud “mange” la mémoire pour l’IA, les PC encaissent la facture.

Pendant ce temps, le Wi-Fi 7 (norme 802.11be) se démocratise chez Alcatel-Lucent Enterprise, Anthropic fait vaciller les fournisseurs et Wall Street avec ses Claude Code et Cowork mais surtout beaucoup de fantasmes…

Surprise, Pure Storage se rebaptise Everpure pour se repositionner sur la gouvernance de la donnée “AI-Ready”.

Notre dossier de la semaine, lui, remet les pendules à l’heure : l’IA agentique (des agents capables d’agir de manière autonome) se heurte déjà à la réalité des coûts et du “agent washing” (rebranding marketing d’assistants).

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><

AU SOMMAIRE

EN BREF

Teams simplifie l’isolation vocale

Avec l’Express Voice Enrollment, Microsoft automatise l’enrôlement vocal pendant les réunions : gain immédiat pour la qualité audio et les résumés Copilot, mais décision de gouvernance à prendre avant le déploiement d’avril.

>> Microsoft Teams : l’Express Voice Enrollment arrive pour tous

Vers une explosion du coût des PC ?

La hausse des prix mémoire et les tensions supply chain remettent le sujet “prix / volumes / renouvellement” sur la table des DSI et des achats.

>> Qualcomm affiche de bons résultats mais s’inquiète de la pénurie mémoire

>> Gartner Says Surging Memory Costs Will Reduce Global PC and Smartphone Shipments in 2026

Alcatel-Lucent propose le Wi-Fi 7

Avec l’OmniAccess Stellar AP1501, ALE veut rendre le Wi-Fi 7 accessible aux sites distribués, en jouant la carte du TCO via une architecture à contrôle distribué.

>> Wi-Fi : 25 ans d’une révolution invisible…

Anthropic crée des vagues

Claude Code Security et la modernisation Cobol promettent d’accélérer le dev… tout en reposant la question du contrôle humain et du risque fournisseur quand le “comportement du modèle” devient une dépendance.

>> Claude Code, Cowork, panique boursière : la semaine agitée d’Anthropic

>> COBOL, IA et affolement boursier : Anthropic sème à nouveau la panique avec Claude Code

>> Claude Code Security fait trembler l’industrie cyber

Pure Storage devient Everpure

Rebranding et rachat de 1touch : le stockage veut remonter la chaîne de valeur vers la compréhension, la classification et la gouvernance des données, là où se joue la valeur (et le risque) de l’IA.

>> Pure Storage devient Everpure : le pionnier du flash réinvente son identité et s’offre 1touch

LE DOSSIER

IA agentique et les coûts

Gartner anticipe plus de 40% de projets agentiques annulés d’ici fin 2027 : quand on passe du pilote au run, la facture, la gouvernance et les attentes irréalistes rattrapent les organisations.

>> Gartner Survey Shows 55% of Supply Chain Leaders Expect Agentic AI to Reduce Entry-Level Hiring Needs Supply Chain

RENDEZ-VOUS

Duck Conf 2026

La conférence d’OCTO dédiée à l’architecture des SI se tient le 24 mars 2026 au Pavillon Chesnaie du Roy (Paris 12e) : une journée pour parler standards, trajectoires et dette technique, pas seulement slides et slogans. (La Duck Conf 2026)

>> La Duck Conf 2026

INSOLITE

Qui pour héberger les données de santé ?

Le Health Data Hub doit quitter Microsoft d’ici la fin de l’année, et l’État doit annoncer fin mars / début avril 2026 l’hébergeur européen retenu : un cas d’école où souveraineté, droit extraterritorial et commande publique se télescopent.

À LIRE EGALEMENT :