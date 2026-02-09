L’IA de Google est officiellement devenu un produit de masse. Les chiffres confirment que Google a réussi à convertir ses avancées sur les modèles en traction marché, avec un Gemini qui s’installe parmi les leaders mondiaux des IA conversationnelles et agentiques. La dynamique s’appuie sur des capacités multimodales (image, vidéo) et une industrialisation à très grande échelle… Ceci avant même que Gemini ne vienne motoriser le futur Siri en version GenAI d’Apple.

Parti en retard dans la course à l’IA, pris de vitesse par le fulgurant succès de ChatGPT, Google a désormais rattrapé non seulement son retard technologique mais aussi son retard en termes de parts de marché. Son IA conversationnelle Gemini est devenu le principal concurrent de ChatGPT et la nouvelle arme d’invasion de Google dans l’ère de l’IA générative.

L’éditeur vient ainsi d’annoncer que son application Gemini comptait désormais 750 millions d’utilisateurs actifs mensuels, un bond notable confirmé lors des résultats du quatrième trimestre 2025. Le trimestre précédent, l’entreprise en comptait 650 millions. En quelques mois, l’écosystème Gemini a connu une brusque accélération porté par les performances de Gemini 3, la puissance de retouche photo du modèle Nano Banana et la génération de vidéos du modèle VEO3. Gemini est désormais le principal concurrent de ChatGPT.

« Le lancement de Gemini 3 a été une étape majeure, et nous avons une formidable dynamique » confirme ainsi Sundar Pichai, le CEO de Google.

Une croissance rapide, mais un rival toujours en tête

Malgré cette progression impressionnante, Gemini reste légèrement derrière son principal concurrent, ChatGPT, qui comptait environ 810 millions d’utilisateurs mensuels fin 2025. L’écart se resserre, mais OpenAI conserve encore une avance symbolique sur le marché grand public. Reste à savoir si l’éditeur, qui s’apprête à introduire la publicité dans les réponses de son IA, pourra encore longtemps garder sa désormais courte avance.

À titre de comparaison, on rappellera que Microsoft indique avoir dépassé 150 millions d’utilisateurs actifs mensuels pour l’ensemble de ses Copilot, en additionnant usages grand public et usages commerciaux.

Le succès de Gemini s’explique non seulement par la qualité des modèles Gemini et l’existence d’une version gratuite mais aussi par l’apparition d’un nouveau forfait accessible, Google AI Plus à 7,99 dollars.

Sundar Pichai souligne parallèlement que les modèles maison, dont Gemini, traitent désormais plus de 10 milliards de tokens par minute via la plateforme API.

Cette barre des 750 millions d’utilisateurs place Gemini dans le trio de tête mondial des IA conversationnelles et agentiques, avec une dynamique de forte croissance de l’audience mais aussi des usages, les IA de Google étant très utilisées pour l’image et pour la vidéo générée ou retouchée par IA. De quoi continuer à rebattre les cartes en 2026. Reste à savoir quelle IA revendiquera en premier le milliard d’utilisateurs mensuels…

