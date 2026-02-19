La transformation numérique des collectivités passe aussi par la voix. Remplacer des PBX vieillissants par une téléphonie IP chiffrée, intégrée au SI, et une couverture DECT de nouvelle génération sécurise la continuité de service, du guichet à l’hôpital.

La modernisation de l’administration publique ne saurait se limiter à la simple mise à jour des applications ou à la migration de fichiers vers un environnement numérique. Dans ce contexte, la modernisation des communications, notamment par le biais de la téléphonie IP et du déploiement d’une infrastructure DECT de nouvelle génération, est essentielle pour garantir une plus grande efficacité opérationnelle, la continuité des services et une personnalisation accrue de ces derniers.

IP et DECT : les fondements opérationnels de la numérisation

Pourtant, de nombreuses administrations locales, institutions et entreprises municipales continuent d’utiliser des systèmes PBX obsolètes, coûteux à entretenir, rigides et difficilement compatibles avec les processus numériques. Dans ces conditions, il est difficile de garantir l’efficacité, la sécurité des connexions et un service véritablement personnalisé, notamment grâce à l’intégration de l’intelligence artificielle.

La téléphonie IP de nouvelle génération n’est plus un simple complément ; elle est désormais indispensable, car sans un engagement ferme en faveur des solutions de communication numérique, la modernisation sera vouée à l’échec. Les avantages sont concrets : les systèmes IP facilitent le travail à distance, l’intégration aux logiciels de gestion municipale, une meilleure accessibilité pour les citoyens et des coûts d’exploitation réduits. Le chiffrement moderne protège les données sensibles et les architectures cloud ou hybrides optimisent la planification budgétaire. De plus, ils permettent de nouveaux modèles organisationnels (équipes hybrides, services de terrain) et, grâce à des interfaces ouvertes, se connectent aux services aux citoyens tels que la prise de rendez-vous, les dossiers électroniques et la téléconsultation.

Outre les postes de travail fixes, les infrastructures DECT sont indispensables là où la mobilité, la couverture et la continuité des communications sont essentielles. Une architecture moderne ne se limite pas aux ordinateurs de bureau : les écoles, les hôpitaux et les entrepôts de la protection civile sont autant de lieux où la technologie DECT garantit disponibilité et réactivité. Médecins, infirmiers, enseignants, forces de l’ordre et agents publics doivent être joignables à tout moment en cas d’urgence, pour la coordination organisationnelle, la gestion des bâtiments ou la gestion des incidents. Lorsque chaque minute compte, la technologie DECT assure des communications fiables, même dans les grands complexes immobiliers ou en extérieur.

L’association de la téléphonie IP et de l’infrastructure DECT confère aux municipalités un avantage décisif : le personnel peut se déplacer et rester connecté même en cas de panne ou de disponibilité limitée des réseaux de données mobiles. L’administration centralisée simplifie la gestion des équipements, tandis que les fonctions de géolocalisation et d’alarme, le chiffrement avancé et l’intégration avec les IPBX existants renforcent la sécurité et la flexibilité.

Ces capacités, adaptées aux secteurs de l’éducation, de la santé et de la protection civile, démontrent que la modernisation municipale ne se limite pas à la fibre optique et aux serveurs. Sans l’intégration des technologies IP et DECT, des zones critiques resteraient insuffisamment couvertes. Par conséquent, investir dans la modernisation des communications grâce à des technologies éprouvées transforme la numérisation en un véritable service public. Les structures publiques qui agissent dès maintenant éviteront des réparations coûteuses à l’avenir et consolideront une administration efficace et pérenne.

____________________________

Par Noemia Domingues chez SNOM

À lire également :