Spécialiste de la téléphonie IP, Snom étend ses gammes produits avec la caméra V420, pensée pour les environnements professionnels. L’enjeu pour les DSI : standardiser la visioconférence, garantir une image de marque soignée et équiper les petites salles sans multiplier les boîtiers. La V420 vise la cohérence entre voix et vidéo, sur fond d’exigences de durabilité et de simplicité d’intégration.

Principalement connu des DSI pour ses postes SIP, ses combinés VoIP et ses déploiements massifs en entreprise, Snom étend son champ d’action en entrant sur le marché de la vidéo avec sa caméra V420. L’annonce promet une continuité d’usage entre la téléphonie IP au poste de travail et la présence vidéo en réunion, avec une maintenance unifiée et une logique d’équipement cohérente à l’échelle du parc. Le constructeur positionne clairement la V420 comme un outil métier, pas une « webcam » grand public.

De la 4K et plus…

La V420 filme en 4K via un capteur CMOS et ajuste automatiquement l’exposition, jusqu’à un gain annoncé de 50 % pour limiter les visages sous-exposés. Son angle de champ, réglable jusqu’à 120° par paliers ou manuellement, couvre aussi bien l’individuel que le petit groupe. Trois microphones intégrés (deux omni, un unidirectionnel) assurent une captation jusqu’à 5 mètres, avec formation de faisceaux pour réduire le bruit ambiant. La plage de 20 Hz à 10 kHz et une sensibilité de −38 dB suffiront aux « huddle rooms » et salles de taille moyenne, surtout en association avec le haut-parleur Snom C300.

Côté intégration, la connexion USB-C et l’application Snom Connect pour Windows simplifient la mise en service et la gestion, tandis que la compatibilité annoncée avec Teams, Zoom, Webex et Google Meet répond aux usages hybrides. La fabrication en plastique recyclé et la garantie de trois ans s’inscrivent dans les politiques RSE et les arbitrages TCO que pilotent les DSI.

On appréciera également la présence d’un cache objectif manuel, aisément accessible, qui non seulement préserve la confidentialité mais également désactive intégralement et automatiquement la caméra et ses micros quand il est activé.

Un marché bien encombré

Face aux Jabra PanaCast, Logitech (Brio/Rally pour les petites salles), Poly/HP ou AVer, Snom joue la carte de la continuité de portefeuille dans l’écosystème SIP/VoIP et de la sobriété d’installation. Pour les DSI, l’intérêt potentiel tient à la standardisation du poste de travail et des huddle rooms sans basculer vers des barres de vidéoconférence plus coûteuses. La V420 est une entrée cohérente pour Snom dans la vidéo professionnelle : 4K, grand angle modulable, micros intégrés et une logique « brancher-utiliser » qui parle aux équipes de support. Le prix (notamment pour des commandes en quantité) n’est volontairement pas officiellement communiqué par l’entreprise, mais il est aujourd’hui affiché aux alentours des 195 € à 200 € TTC sur certains distributeurs en ligne.

« Avec la V420, nous comblons une lacune dans la communication professionnelle. Alors que le marché est inondé de webcams grand public, nous fournissons une solution qui combine une qualité d’image et de son sans compromis avec une disponibilité immédiate et un design durable – exactement ce dont les entreprises ont besoin aujourd’hui », explique Felix Glowatzka, chef de projet chez Snom. « Pour nous, la V420 n’est pas seulement un nouveau produit, mais la prochaine étape vers une gamme complète pour le monde du travail hybride. Nous offrons ainsi à nos clients exactement ce dont ils ont besoin aujourd’hui : une technologie qui met en avant leur professionnalisme et pérennise leur collaboration. »

