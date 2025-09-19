Avec le lancement du Snom E303, l’équipementier télécom allemand met l’accent sur la sécurité des bâtiments et espaces publics. Disponible en version IP ou analogique, ce téléphone d’urgence rouge vif se veut un outil simple, visible et fiable, pensé pour répondre aux attentes croissantes des DSI et RSSI en matière de sûreté et de continuité de service.

Dans un contexte où la gestion des crises et la sécurité des personnes deviennent des priorités pour les responsables IT et sécurité, Snom Technology dévoile le E303, un téléphone d’urgence spécialement conçu pour être immédiatement repérable et utilisable, même par des personnes non familières avec l’environnement.

Sa couleur rouge et son design volontairement épuré en font un dispositif identifiable de loin, y compris en conditions de faible luminosité. « L’idée est d’éviter toute étape superflue en cas d’urgence. Avec la version IP, il suffit de décrocher le combiné pour lancer automatiquement un appel vers un numéro prédéfini, qu’il s’agisse de la réception, d’un service de sécurité ou d’une cellule d’urgence », explique Snom dans son annonce. La version analogique permet une configuration similaire via le système téléphonique existant.

Les usages visés sont multiples : couloirs d’hôtels, établissements scolaires, bureaux, cantines, sites industriels ou encore bâtiments publics. Partout où une assistance rapide peut s’avérer vitale, le E303 s’intègre comme point de contact direct et fiable.

Au-delà de son aspect visuel, l’appareil se distingue par une conception robuste et un boîtier hygiénique antibactérien. L’audio HD assure une communication claire, même en environnement bruyant ou dans une situation de stress. Compatible avec la majorité des infrastructures téléphoniques IP et analogiques, il s’installe sans complexité et complète les dispositifs de sécurité déjà en place.

En alliant visibilité, simplicité d’usage et fiabilité technique, le Snom E303 se positionne comme une réponse pragmatique aux besoins croissants de sécurisation des espaces collectifs. Pour les DSI, il offre une garantie supplémentaire de continuité opérationnelle en cas d’incident.

