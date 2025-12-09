ITS Integra, opérateur cloud et infogéreur français, rachète QosGuard pour mieux maîtriser la performance SI des grands comptes. En réunissant hébergement sécurisé, infogérance et expertise en tests de charge, le groupe veut offrir aux DSI un interlocuteur unique. L’enjeu est de transformer la supervision en outil de pilotage métier plutôt qu’en simple tableau de bord technique.

ITS Integra est la filiale cloud et infogérance d’ITS Group, positionnée sur l’hébergement sécurisé et les systèmes d’information hybrides. En mettant la main sur la société de conseil QosGuard et ses experts des tests de performance et de l’observabilité, le groupe élargit son périmètre bien au-delà de l’infrastructure.

Pour les DSI, l’intérêt est évident. Elles achètent déjà du cloud, de la sécurité, de l’infogérance, mais peinent souvent à relier tout cela à la performance vécue par les utilisateurs. En intégrant QosGuard, ITS Integra promet une vision plus continue, de la plateforme jusqu’aux indicateurs métier. Reste à voir si cette promesse se traduira en contrats avec des engagements chiffrés sur la performance, pas seulement sur la disponibilité.

QosGuard, quinze ans de culture performance

QosGuard accompagne depuis plus de quinze ans des grands comptes publics et privés sur la performance des systèmes d’information critiques. Ses équipes conçoivent et exécutent des tests de charge à grande échelle, déploient des solutions d’observabilité et construisent des plans de remédiation pour stabiliser les applications.

L’entreprise revendique une culture du résultat tangible. Amélioration de l’expérience utilisateur, réduction des incidents, optimisation des coûts d’exploitation, sécurisation des phases de migration sont au cœur de ses missions. QosGuard ne vend pas seulement des outils mais des diagnostics et des plans d’actions.

« Cette acquisition illustre notre volonté de renforcer nos expertises et de consolider notre position d’acteur de référence dans les services » déclare Geoffroy de Lavenne, Directeur Général d’ITS Integra. « Les équipes de QosGuard apportent une valeur unique, qui, combinée à nos propres savoir-faire, nous permettra de proposer à nos clients des solutions encore plus performantes, sécurisées et adaptées à leurs enjeux. Je leur souhaite la bienvenue au sein d’ITS Integra et plus largement au sein du groupe. »

Face aux hyperscalers et aux éditeurs d’observabilité

Le rachat se joue sur un terrain déjà très encombré. Les grands éditeurs d’observabilité occupent le haut du pavé sur la performance applicative. Les hyperscalers embarquent leurs propres briques de supervision, parfois suffisantes pour une partie des cas d’usage. ITS Integra et QosGuard misent sur un autre angle, celui de la proximité, de la souveraineté des données et de la capacité à combiner conseil, intégration et exploitation.

Bien sûr, la promesse d’une supervision unifiée, de cockpits d’observabilité et d’une exploitation plus automatisée n’est crédible que si elle s’intègre proprement aux outils et pratiques déjà en place, notamment aux pipelines DevOps. Et ITS Integra compte bien jouer la carte de la proximité et de l’interlocuteur unique pour justement se démarquer et faciliter la mise en place de tableaux de bord partagés entre métiers et IT.

Une acquisition qui nous rappelle que la performance du SI n’est plus un sujet périphérique mais un axe stratégique au même titre que la sécurité ou la maîtrise des coûts. En se positionnant sur ce terrain, ITS Integra tente de se différencier des hyperscalers par la combinaison souveraineté, proximité et expertise très ciblée.

À lire également :