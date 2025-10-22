Les sociétés françaises 2501.ai et ITS Services lancent l’AIOps Factory, une offre commune dédiée aux grands comptes pour automatiser et sécuriser la gestion des infrastructures IT. En combinant intelligence artificielle autonome et expertise opérationnelle, elles visent à transformer les pratiques du secteur.

La jeune pousse 2501.ai, spécialisée dans l’orchestration d’agents autonomes appliquée aux environnements IT et cloud, s’associe à ITS Services, entreprise de services du numérique reconnue pour son savoir-faire en infrastructures et cybersécurité. Ensemble, elles ambitionnent de remodeler la manière dont les grandes organisations – notamment du CAC 40 et du S&P 500 – pilotent leurs opérations IT.

Cette alliance donne naissance à l’AIOps Factory, un dispositif pensé pour conjuguer automatisation, fiabilité et agilité dans la gestion des systèmes critiques. L’objectif : déléguer les opérations répétitives à des agents autonomes pour permettre aux experts humains de se concentrer sur la supervision, la sécurité et l’innovation.

Automatiser sans déresponsabiliser

L’approche repose sur trois axes :

– Le premier, baptisé Next Gen Outsourcing, confie aux agents autonomes les tâches courantes tandis que les équipes ITS assurent la gouvernance et les interventions de haut niveau.

– Le second, Trajectoire NoOps, vise une automatisation quasi complète des opérations de niveaux 1 et 2, avec une réduction annoncée de 30 à 40 % des coûts.

– Enfin, AIOps by Design introduit les principes d’automatisation dès la conception des applications, dans une logique de “shift-left” appliquée à la production IT.

Selon Alexandre Pereira, fondateur de 2501.ai, cette coopération « marque une étape décisive pour l’adoption des agents autonomes dans les environnements critiques ». De son côté, Denis Guibé, directeur général d’ITS Services, y voit « une trajectoire claire vers une innovation durable, mesurable dès les premiers projets pilotes ».

Un vent de renouveau sur le marché des services IT

L’initiative intervient dans un contexte où les grandes entreprises cherchent à concilier performance, résilience et réduction des coûts opérationnels. Face à la montée des approches AIOps – déjà explorées par des acteurs comme IBM, ServiceNow ou Dynatrace – le duo français tente d’imposer une alternative centrée sur la souveraineté technologique et la proximité avec les clients.

Si la promesse d’automatisation totale soulève encore des questions de gouvernance et de responsabilité, ce partenariat illustre une tendance de fond : l’émergence de modèles hybrides où les agents d’IA deviennent des collaborateurs à part entière des équipes IT.

