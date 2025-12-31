2025 restera l’année où l’IA a arrêté de simplement bavarder pour commencer à agir : des agents partout, du code qui s’écrit, se teste et se déploie sans intervention humaine, et des workflows qui s’automatisent dans tous les sens. Derrière la magie, une bataille très matérielle se joue sur les GPU, l’énergie, les infrastructures dans le Cloud, le datacenter et même le PC, sur fond de tensions géopolitiques et d’une reconquête d’autonomie technologique pour l’Europe. Des innovations qui dessinent aussi de nouveaux défis pour les DSI..

L’année 2025 restera dans l’histoire de la technologie comme le moment précis où l’Intelligence Artificielle a cessé d’être une promesse marketing pour devenir l’infrastructure critique de l’économie mondiale. Si 2023 fut l’année de l’émerveillement face à ChatGPT et 2024 celle de l’expérimentation désordonnée (POCs), 2025 s’est imposée comme l’année de l’industrialisation de l’IA, de la naissance de l’IA agentique, de la structuration des marchés et de la redéfinition de la souveraineté numérique.

Août

Alors que tout le monde bronze sur la plage, OpenAI dévoile enfin son GPT-5 et déçoit un peu tout le monde. Mais pas pour longtemps. Pendant ce temps-là, le gouvernement américain met la main à la poche pour sauver Intel.

OpenAI dévoile deux nouveaux modèles… Aucun n’est GPT-5 mais ils sont ouverts

OpenAI renoue avec les modèles en open-weight ! Et ces modèles gpt-oss deviennent immédiatement les nouvelles références de l’IA en mode ouvert.

Ça y est… GPT-5 est là !

Très attendu, GPT-5 débarque en plein été. L’accueil n’est pas très bon. Le bond attendu n’est pas aussi spectaculaire qu’attendu. Mais le potentiel est pourtant là.

Copilot 3D : Microsoft teste la conversion d’images 2D en modèles 3D

Microsoft continue d’explorer le potentiel de l’IA avec ses propres modèles.

Google officialise son outil de codage dopé à l’IA « Jules »

Google aussi veut surfer sur la vague du Vibe Coding.

Genie 3, le « world model » de DeepMind : cap sur des mondes 3D interactifs et entraînables

Les LLM ne font pas tout. Il existe d’autres pistes à explorer. Comme celle des World Models.

Microsoft glisse Copilot au cœur des cellules d’Excel et ça change tout!

Excel change de dimension : l’IA devient une formule à part entière…

Washington entre au capital d’Intel pour assurer la souveraineté CPU des USA

Intel vit une année 2025 difficile. Pas autant que l’année 2024, mais pas beaucoup mieux non plus. Et ça inquiète le gouvernement américain qui intervient.

Septembre

La rentrée IT est marquée par de nouvelles levées de fonds XXL dans l’IA, par le verdict du procès Google, par les alliances de NVidia avec Intel et OpenAI à coup de dizaines de milliards de dollars, et par l’annonce du Snapdragon X2…

Microsoft lance 2 modèles IA maison et affiche son indépendance face à OpenAI

La division IA de Microsoft ne cache plus ses travaux.

Procès Google vs DoJ : Google conserve Chrome mais perd ses exclusivités

Google s’en tire bien tout compte fait…

Microsoft publie en open source son historique 6502 BASIC

Une page d’histoire jusqu’ici gardée secrète se dévoile.

Mistral AI muscle son assistant IA « Le Chat » avec une mémoire et des connecteurs MCP à son assistant IA

Mistral AI n’abandonne pas le combat… heureusement…

Anthropic annonce une nouvelle levée de fonds XXL

L’IA n’a aucun plafond…

[MAJ] Mistral AI : plus qu’une Licorne, une « Décacorne »

… même en Europe…

OpenAI dévoile GPT-5-Codex, un modèle conçu pour l’ingénierie logicielle agentique

Le métier de développeur ne sera plus jamais le même.

Copilot Chat s’invite dans Microsoft 365 : l’assistant unifié directement dans les apps

La bureautique ne sera plus jamais la même…

Java 25 : un tournant stratégique à l’ère de l’IA

Java continue sa modernisation et adopte l’IA et la PQC.

Check Point s’offre Lakera et son expertise de la sécurisation de l’IA

Il va falloir sécuriser les usages des modèles IA et les agents IA. Check Point l’a bien compris. Mais c’est l’une des grandes tendances de cette seconde partie d’année : la cyber veut protéger l’IA.

Microsoft lance Windows 365 Cloud Apps pour streamer les apps, pas le bureau

C’est une techno probablement très importante pour l’avenir de Windows. D’où sa présence dans ce récap.

Meta dévoile Ray Ban Display et trébuche sur ses démos…

C’est le loupé de l’année… à revivre…

L’alliance à 100 milliards de dollars entre Nvidia et OpenAI redéfinit l’avenir de l’IA

OpenAI promet de dépenser des milliards qu’elle n’a pas. Alors Nvidia va l’aider un peu… beaucoup…

Un second regard : les impacts technologiques du rapprochement Intel/Nvidia

Intel cherche toujours son second souffle… et espère le trouver auprès de Nvidia. On verra en 2026 si ça donne quelque chose de positif.

OpenAI accélère dans la démesure et son projet Stargate

OpenAI annonce encore plus de milliards de dollars à dépenser. Mais on ne sait toujours pas où elle les trouve.

Snapdragon X2 défie l’Apple M4 pour des PC plus intelligents et plus puissants

Ce pourrait bien être LE processeur de 2026. Qualcomm frappe fort et va un peu plus encore transformer le marché PC.

Pure Storage complète sa vision Enterprise Data Cloud

Pure Storage dévoile une série d’innovations pour faire de son Enterprise Data Cloud une plateforme unifiée couvrant tout le cycle de vie de la donnée

Le géant du jeu vidéo EA racheté par des fonds pour 55 milliards de dollars

La privatisation d’Electronic Arts via un LBO record de 55 Md$ redessine l’équilibre d’un marché du jeu vidéo qui cherche à se réinventer après l’euphorie des années COVID.

Octobre

C’est le fameux mois de la fin de vie de Windows 10 à laquelle les entreprises se sont, en théorie, préparées. La bonne nouvelle pour le grand public et les TPE, c’est que Microsoft a dû céder devant le DMA européen et a offert une année supplémentaire gratuite de mises à jour. Les résultats des GAFAM sont explosifs et à contre-courant de la situation économique et géopolitique mondiale… Pour combien de temps encore ?

L’extension de vie de Windows 10 est gratuite en Europe

Une victoire de plus pour le DMA européen. La vraie fin de vie de Windows 10 est repoussée d’au moins un an en Europe.

Anthropic dévoile Claude Sonnet 4.5, son « collègue numérique » plus intelligent

Anthropic démontre à nouveau que ses IA sont plus douées que les autres pour le codage.

OpenAI atteint 500 milliards $ et dévoile Sora 2 : l’IA vidéo qui défie TikTok et les réseaux sociaux

Une valorisation incroyable… Et une IA génératrice de vidéo encore plus étonnante.

SiPearl dévoile Athena1, le premier processeur souverain européen pour les besoins militaires

SiPearl a une grosse année 2026 avec le déploiement de son processeur Rhea-1 sur Jupiter (le HPC exaflopique européen) et la finalisation d’un processeur dédié à l’armée.

La course au giga-compute IA s’intensifie encore : OpenAI annonce un nouveau méga-deal, cette fois avec AMD !

OpenAI avait un méga deal avec Nvidia… Il lui en fallait aussi un avec AMD…

AgentKit : OpenAI relance la bataille des SDK agentiques

OpenAI veut sortir les agents IA des labos et autres PoCs grâce à un SDK plus accessible.

Qualcomm annonce l’acquisition d’Arduino et lance la carte UNO-Q

C’est l’une des grosses surprises de l’année. Et l’on est très curieux de voir ce que ça donnera en 2026.

IBM lance ses nouveaux petits modèles Granite 4.0 calibrés pour le Edge et l’ère agentique

Les petits modèles sont aisément personnalisables et exécutables en local. Ils sont l’avenir de l’IA d’entreprise et IBM le démontre.

Intel dévoile ses très attendus processeurs mobiles Panther Lake, en procédé 18A

Intel joue un peu sa survie sur ce lancement. On attend le CES pour en savoir plus.

Gemini Enterprise et agents IA : Google Cloud met l’intelligence autonome au cœur du travail

Héritier du projet AgentSpace, Gemini Enterprise est la réponse de Google aux défis de gouvernance de l’IA agentique.

Microsoft annonce son premier modèle « maison » de génération d’images : MAI-Image-1

Microsoft développe ses propres modèles hors des sentiers d’OpenAI. En voilà une nouvelle preuve.

NVidia lance, avec les OEM, sa station de travail pour l’IA : DGX Spark

L’IA atterrit sur le bureau. Beaucoup de puissance pour les Devs et les Data Scientists.

Project Bob : l’IDE multi-modèle d’IBM qui réinvente l’ingénierie logicielle

IBM montre que les IA sont la solution aux défis de replatforming.

NetApp lance son stockage désagrégé AFX conçu pour l’ère de l’IA

NetApp aussi repense son stockage pour l’ère de l’IA

OpenAI lance Atlas, son navigateur Web pour concurrencer Chrome, Edge, Safari et Comet

On l’attendait depuis des mois ! OpenAI dévoile son propre navigateur Web pour concurrencer Chrome. Mais uniquement sur iOS pour l’instant.

Qualcomm veut sa place dans les datacenters de l’IA

Qualcomm sent que la concurrence de Nvidia et AMD sur les CPU et les GPU peut impacter tout son avenir. Elle cherche à exister dans les datacenters.

Samsung lance son casque de réalité mixte dopée à l’IA : le Galaxy XR sous Android XR

Google dévoile Android XR avec son partenaire Samsung. Il y a déjà un casque, mais on parle aussi de lunettes de réalité mixte pour 2026.

OpenAI et Microsoft trouvent un nouvel accord majeur

On les croyait très fâchés. Mais les deux partenaires ont trouvé l’accord qui permet à OpenAI de se transformer en société à but lucratif et de gagner en autonomie tout en permettant à Microsoft de garder une certaine emprise sur les modèles IA.

MAX 2025 : Adobe réinvente Photoshop en mode agentique

Adobe montre que pour survivre, les éditeurs vont devoir totalement réinventer leurs logiciels.

Microsoft libère enfin le vrai visage de Windows 25H2 et son nouveau menu Démarrer

Microsoft a lancé sa mise à jour annuelle de Windows 25H2 en ce mois d’octobre.

C’est la fin du No-Code : Chez Microsoft 365, l’IA crée les apps pour vous !

Les outils No-Code aussi se réinventent à l’IA. Ils deviennent no-code, no-human…

5000 milliards de dollars de valorisation : Nvidia défie les lois de la gravité économique… mais jusqu’où ?

C’est délirant. 5000 milliards de dollars de valorisation… La bulle IA va-t-elle éclater en 2026 ?

Microsoft réalise un nouveau trimestre explosif

Microsoft réalise un nouveau trimestre explosif

Google engrange désormais plus de 100 milliards de dollars de revenus par trimestre !

Juste pour rappeler que le vrai défi des GAFAM sera de continuer à surperformer en 2026.

Novembre

La réalité de terrain reprend le dessus sur le marketing. Les discours autour de l’IA agentique ressemblent moins à du « bla bla » et s’ancrent sur les défis qu’il reste à relever pour qu’elle devienne une réalité. Google lance Gemini Enterprise (et repense totalement son AgentSpace), Microsoft dévoile une approche cohérente de l’IA agentique à Ignite 2025 et inaugure un nouveau tableau de bord « Agent 365 » tout en levant le voile sur comment Windows 11 évoluera en 2026 vers un OS agentique. Pour contrarier son concurrent, Google confirme travailler sur Aluminium OS, la version qui fusionne Android et ChromeOS pour proposer dès 2026 des Android PC dopés à l’IA agentique. OpenAI corrige le tir un peu raté de GPT-5, avec une version « 5.1 » qui se révèle étonnamment supérieure et surtout très polyvalente. Mais se prend la claque « Gemini 3 » et « Nano Banana Pro » par un Google qui veut désormais prendre le contrôle du marché. Anthropic revient dans la bataille avec son Claude Opus 4.5 surpuissant sur tout ce qui touche l’ingénierie logicielle.

AMD célèbre l’initiative « x86 EAG » tout en préparant sa propre puce ARM !

AMD fait semblant de se satisfaire du x86 mais sent bien que l’avenir du PC est chez ARM…

Accord inattendu dans la Tech : OpenAI branche ChatGPT sur les GPU d’AWS

OpenAI cherche des GPU partout où il peut en trouver… Et il y en a chez AWS…

Mistral veut industrialiser l’IA avec sa plateforme tout-en-un « Mistral AI Studio »

Mistral poursuit ses efforts pour demeurer l’alternative européenne crédible à OpenAI et Anthropic.

Ce que dessinent les résultats Q3 2025 d’Intel, AMD et Qualcomm

La guerre des architectures et des watts va s’intensifier en 2026.

Amazon déclare la guerre aux IA acheteuses de Perplexity

Les assistants IA vont faire les achats pour les humains… Mais Amazon préfèrerait que ça soit Alexa+ plutôt que les concurrents.

Windows 26H1 : l’ombre d’une révolution qui ne vous concerne pas (encore)

Apparemment, Microsoft a une version de Windows 11 spécialement pour les Snapdragon X2.

Google officialise la disponibilité sur son cloud de son TPU IronWood, maître de l’inférence à large échelle

Les hyperscalers gagnent leur autonomie face à AMD et Nvidia. Google montre comment.

.NET 10 : l’IA native propulse la plateforme vers un nouvel âge

Le framework cross-plateforme et open source de Microsoft gagne du terrain et s’adapte à l’IA.

Visual Studio 2026 : quand l’IDE devient intelligent et accélère le futur du développement

Visual Studio met de l’IA au-delà du Vibe Coding.

Red Hat lance OpenShift 4.20 avec en ligne de mire l’IA et VMware

Red Hat aussi lorgne sur les clients VMware qui veulent sortir de l’emprise Broadcom.

De FAIR à la startup : ce que le départ de Yann LeCun révèle du virage IA de Meta

Yann LeCun s’en va monter sa propre startup pour explorer les alternatives aux LLMs

Intel abandonne l’entrée de gamme de ses futurs Xeon 7

Décidément rien ne va comme prévu chez Intel.

Nouvelle attaque DDoS record contrée par Azure : 15,72 Tbps via le botnet Aisuru !

15,72 Tbps : c’est le record à battre en 2026 pour les attaques DDoS.

Gemini 3 est là : La riposte foudroyante de Google pour accaparer le trône de l’IA

Google ne veut plus suivre… Le géant veut devenir le leader de l’IA… Et Gemini 3 est sa nouvelle arme.

Google Antigravity : quand les agents IA font les petits boulots des Devs

Surfant sur la puissance de Gemini 3, Google dégaine un nouvel outil d’ingénierie logicielle.

Ignite 2025 : Windows 11 agentique ou quand l’OS veut penser et agir pour vous

Microsoft veut réinventer Windows en un OS nativement IA et agentique. Ça ne plait pas à tout le monde, mais c’est l’avenir.

Ignite 2025 : Azure Copilot passe en mode Agentique… et ça change tout !

Quand le cloud se pilote à l’IA…

Ignite 2025 : Windows 365 passe la vitesse agentique !

Microsoft continue de pousser son service DaaS et lui ouvre de nouveaux horizons…

Ignite 2025 : Microsoft Agent 365, le tableau de bord qui ramène tous les agents IA sous contrôle

On vous le dit dès à présent… Microsoft Agent 365 sera l’outil clé de Microsoft en 2026 !

Ignite 2025 : Word, Excel, PowerPoint et Teams deviennent des agents intelligents

Comme Adobe le mois d’avant, Microsoft montre que l’IA va changer le visage de tous nos logiciels.

Adobe met la main sur Semrush pour imposer sa vision de la visibilité des marques à l’ère des LLM

Une acquisition qui a tout à voir avec la GEO, l’AEO et l’évolution des Web Marchands à l’ère de ChatGPT et de l’IA agentique.

Nvidia pulvérise les doutes : la Bulle IA s’envole encore plus haut après les annonces des résultats Q3-2025 du groupe

On craignait que Nvidia n’affiche pas des résultats à hauteur astronomique. On avait tort. Nvidia reste galactique. La bulle IA est sauvée… pour l’instant.

Nano Banana Pro : l’IA de Google qui croque l’image avec style

L’IA devient vraiment surdouée en matière de création graphique… Elle va tout casser dans le marketing, l’illustration produit, l’illustration Web. Ça va faire mal. Nano Banana Pro est brillant et hyper doué en retouche.

Zork enfin libéré : Microsoft publie le code source d’un mythe du jeu vidéo

Après Altair Basic, 6502 Basic, Microsoft réjouit les fans de rétro-computing en libérant le code source du mythique ZORK !

Avec GPT-5.1-Codex-Max, OpenAI pousse l’IA de développement dans une autre dimension

OpenAI veut reprendre la main dans l’ère de l’IA qui code, développe, transforme et déploie…

Claude Opus 4.5 : Anthropic remet un coup de boutoir dans le plafond de verre des LLM

… Mais Anthropic l’en empêche avec son exceptionnel Claude Opus 4.5 vraiment très fort en outil Dev.

OVHcloud lance un service quantique QaaS doté d’une vraie machine quantique et de grandes ambitions

OVHcloud se lance à fond dans le quantum-as-a-service…

On en sait un peu plus sur Aluminium OS, la version Android pour PC

L’univers PC déjà chamboulé par Steam, par ARM et par les Copilot+ PC va l’être encore plus avec l’arrivée d’Android PC, un projet connu sous le nom d’Aluminium OS.

Décembre

Dans la foulée de Google et Microsoft, AWS dévoile comment son cloud va aider en 2026 les entreprises à industrialiser l’IA agentique. OpenAI lance un code rouge interne pour mieux contrer Google et lance trois excellents modèles : GPT 5.2 pour tous les besoins IA, GPT-5.2-Codex pour l’ingénierie logicielle et l’excellentissime GPT-Image-1.5. Et pour terminer l’année aussi fort qu’elle l’a commencé, Databricks lève à nouveau 4 milliards de dollars en Série L. Microsoft annonce augmenter les prix de Microsoft 365 en juillet la faute… à l’IA bien sûr ! Pendant ce temps, IBM s’offre Confluent, toujours pour muscler son « watsonx.data ». Et les grands de l’IA s’unissent pour créer l’Agentic AI Foundation qui pourrait bien devenir essentielle en 2026 pour standardiser un écosystème IA agentique qui a besoin de standards et de protocoles universels.

Mistral lance sa gamme de modèles ouverts Mistral 3

L’Europe refuse de se laisser distancer et joue la carte de l’IA ouverte avec un Mistral toujours aussi dynamique.

Re:Invent 2025 : AWS annonce ses nouveaux modèles Nova 2 et muscle Bedrock

Amazon a ses modèles IA et veut le faire savoir.

Re:Invent 2025 : AWS lance ses « AI Factories », des usines IA clé en main à déployer dans votre datacenter

AWS a aussi compris que toute l’IA ne serait pas dans le cloud public. Sa réponse est là…

Re:Invent 2025 : Avec Nova Forge, AWS permet à chaque entreprise de créer son propre modèle frontière

C’est LA grosse annonce de ce « Re:Invent 2025 » : désormais toutes les entreprises peuvent se forger leur propre modèle frontière.

Re:Invent 2025 : AWS finalise son agent d’automatisation de tâches Web, Nova Act

AWS tient son agent généraliste, il s’appelle Nova Act.

Re:Invent 2025 : AWS dévoile Trainium3 et annonce déjà Trainium4

Les hyperscalers réduisent leurs coûts IA en développant leurs propres accélérateurs. Trainium3 est la réponse d’AWS à l’IronWood de Google.

Re:Invent 2025 : AWS lance sa cinquième génération de CPU maison, le Graviton5

Il y a plein de puces ARM dans le Cloud. Tout plein. AWS en déploie des millions. Et lance son Graviton5.

IBM mise 11 milliards sur Confluent pour propulser son virage IA et watsonx.data

IBM dépense 11 milliards de dollars pour s’offrir la colonne vertébrale temps réel de l’IA d’entreprise : Confluent!

L’Agentic AI Foundation (AAIF) réunit OpenAI, Microsoft, Anthropic et Block pour bâtir les standards ouverts de l’ère agentique

Pour que tous les agents IA parlent une même langue, les grands de l’IA créent une nouvelle fondation.

Microsoft 365 : l’IA a bon dos… la facture va grimper en 2026

Microsoft continue de prendre ses clients pour des vaches à lait. Alors que l’avenir s’obscurcit, l’éditeur augmente ses tarifs pour financer des investissements IA qui ne semblent pas si profitables que ça.

Un mois après GPT-5.1, OpenAI lance déjà GPT-5.2 et fait faire un nouveau bond à l’IA

Le code rouge lancé par Sam Altman porte ses fruits. GPT-5.2 est encore plus polyvalent que GPT-5.1 et progresse considérablement sur la lutte contre les hallucinations. Chez InformatiqueNews, GPT-5.2 est la référence, devant Gemini 3.

Avec Nemotron 3, Nvidia veut reprendre la main sur les modèles ouverts

Nvidia rappelle à tous que sa suprématie IA tient autant dans ses GPU que dans sa stack logicielle. Et la firme veut désormais s’imposer en référence dans l’univers des modèles IA ouverts.

Pure Storage et Nutanix concrétisent leur partenariat annoncé en début d’année

Ça n’était donc pas qu’une annonce. Les deux ennemis d’autrefois collaborent pour le meilleur. Et c’est très prometteur.

GPT Image 1.5 : OpenAI passe en mode studio créatif

Nano Banana Pro en prend pour son grade. Le nouveau modèle d’OpenAI est moins puissant en retouche mais plus créatif.

Databricks s’offre une Série L de 4 Milliards de Dollars pour industrialiser l’IA

Databricks aura réussi à rester au cœur de l’actualité IT toute l’année entre ses levées de fonds, ses annonces et ses acquisitions. Sa Data Cloud Platform a décidément le vent en poupe.

Adobe enrichit Firefly de nouveaux modèles et fonctionnalités vidéo

Adobe continue de peaufiner ses propres modèles IA et progresse indubitablement sur la vidéo.

Alerte DSI : Broadcom efface vSphere Foundation en EMEA, mais pas encore partout en Europe

Broadcom clarifie un peu plus un message pourtant reçu haut et clair par les DSI : soit vous prenez le ticket VCF 9.0, soit vous préparez un plan B ailleurs.

OpenAI lance un nouveau modèle agentique de codage : GPT-5.2-Codex

Histoire de pas trop laisser le terrain de l’ingénierie logicielle au surdoué Claude Opus 4.5, OpenAI dégaine son GPT-5.2-Codex.

Red Hat met la main sur Chatterbox Labs pour muscler la “security for AI” de son offre hybride

Grosse année pour Red Hat entre RHEL 10, OpenShift 4.20 et Red Hat AI 3. L’éditeur s’offre un acteur phare de la « AI Security »…

Alibaba lance son nouveau modèle vidéo surdoué, Wan2.6

Alibaba étonne. Son Wan2.6, pas encore open-source mais qui pourrait le devenir, illustre bien les progrès de la génération de vidéo par IA.

Meta s’empare de Manus AI !

C’est la dernière grosse surprise de 2025. L’agent généraliste de Manus a fait coulé beaucoup d’encre en début d’année. Meta s’en empare avec de grosses ambitions sur l’agentification du eBusiness sur ses réseaux sociaux.

