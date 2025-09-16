La sortie aujourd’hui de Java 25 marque une étape décisive dans l’évolution du langage Java et de sa plateforme. Avec des avancées majeures en matière d’IA et de sécurité, cette nouvelle version “LTSC” s’impose comme un levier stratégique pour les DSI en quête de modernisation et de pérennité. Java 25 compte bien rester le langage de prédilection des entreprises à l’ère de l’intelligence artificielle.

Depuis plus de 30 ans (le langage a été lancé à SunWorld en mai 1995), Java reste un socle incontournable pour les applications d’entreprise. Il est le langage le plus utilisé en entreprise et le langage de prédilection des déploiements “cloud-native”. Sa stabilité, sa portabilité et sa sécurité en font un choix privilégié pour les architectures critiques. Malgré l’émergence de nouveaux langages (avec l’omniprésence de JavaScript/TypeScript sur le Web et de Python sur l’IA), Java conserve encore et toujours sa place de leader, notamment grâce à sa capacité à évoluer sans rupture. Il y a 73 milliards de JVMs actives dans le monde dont 51 milliards dans le Cloud.

Java 25 : une version pas comme les autres

Contrairement aux mises à jour semestrielles habituelles du langage, Java 25 mérite que l’on s’y attarde par son statut particulier de “release LTSC” : Oracle s’engage à assurer un support à long terme pendant au moins huit ans de cette version. La précédente version LTSC remonte à Java 21 sorti en 2023.

Mais au-delà du support, Java 25 se distingue aussi par la densité et la portée de ses évolutions. Pas moins de 18 JEP (JDK Enhancement Proposals) et des milliers de correctifs et optimisations sont intégrés, couvrant des domaines clés comme l’accessibilité du langage, la performance d’exécution, la sécurité, l’observabilité, et… l’IA !

Georges Saab, senior vice president, Oracle Java Platform, et chair, OpenJDK governing board résume ainsi l’ambition de cette version : « Java 25 souligne l’investissement continu d’Oracle dans les fonctionnalités qui alimentent les solutions d’IA et simplifient le langage, ce qui rend Java plus accessible aux nouveaux développeurs et aux équipes IT. »

Des nouveautés phares

Java 25 s’inscrit dans la continuité d’une plateforme qui avance sans casser les repères : une édition pensée pour fluidifier l’expérience des équipes, gagner en efficacité en production et préparer sereinement les usages à venir (IA, sécurité), tout en conservant la stabilité attendue par les DSI. « Nous observons vraiment ce que nous appelons une renaissance continue de la plateforme Java » résume Chad Arimura, VP Java Dev Relations comme en témoigne les principales nouveautés de Java 25 qui modernise la plateforme sans en bouleverser les fondamentaux. Quatre axes d’amélioration émergent de cette mise à jour :

1 – IA et calcul haute performance : Java 25 intègre des optimisations pour les workloads IA, notamment via l’API vectorielle (JEP 508) et le support des threads virtuels issus de Project Loom. Ces avancées permettent de traiter des volumes massifs de données avec une latence réduite, tout en restant dans un environnement Java natif.

2 – Sécurité post-quantique : Avec l’API de dérivation de clé (JEP 510) et le support des encodages PEM (JEP 470), Java 25 prépare les systèmes à l’arrivée du chiffrement post-quantique. L’idée est de permettre aux développeurs d’implémenter dès aujourd’hui des protections “post-quantiques” même en l’absence de normes et de n’avoir aucune ligne de codes à modifier lorsque les algorithmes et normes PQC seront finalisés.

3 – Observabilité renforcée : Le JDK Flight Recorder (JFR) bénéficie de plusieurs améliorations (JEP 509, 518, 520) qui permettent une analyse fine des performances et des goulets d’étranglement, avec un impact minimal sur les ressources.

4 – Productivité et simplification du langage : Les JEP 512 et 511 facilitent l’écriture de code, notamment pour les scripts et les applications simples. Il faut ici saluer la volonté d’Oracle de non seulement garder très actuel son langage trentenaire mais surtout de le rendre plus sexy aux jeunes générations de développeurs. Non seulement Oracle simplifie profondément la syntaxe (sans casser l’existant) mais l’éditeur propose désormais un vrai parcours d’apprentissage (learn.java, playground, partage de snippets) pour que les débutants écrivent vite du code utile sans se heurter trop tôt aux concepts avancés. L’objectif est « d’aplanir la rampe d’accès » afin que « les étudiants et apprenants n’aient pas à utiliser d’emblée une foule de concepts », et, plus largement, « faire en sorte que Java soit aussi un langage d’apprentissage » explique Chad Arimura.

Pour les DSI, Java 25 représente donc bien plus qu’une mise à jour. C’est une opportunité de consolider les fondations techniques tout en préparant l’avenir : IA, sécurité, performance, agilité et même accessibilité du langage à des générations formées à des concepts linguistiques modernes bien différents de ceux qui ont fondé Java. Avec un support étendu et une compatibilité exemplaire, cette version s’inscrit dans une logique de continuité et d’innovation qui ne peut que faciliter sa large adoption.

À lire également :