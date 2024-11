Thomas Eugene Kurtz, figure majeure de l’informatique et co-inventeur du langage de programmation BASIC, s’est éteint cette semaine à l’âge de 96 ans dans un centre de soins palliatifs à Lebanon, dans le New Hampshire. Sa disparition marque la fin d’une ère pour une génération de technophiles qui ont découvert la programmation grâce à ses travaux.

BASIC… Pour bien des DSI et des quinquagénaires+ de l’IT, qui ont fait leurs premières armes sur TI99-4/A, sur C64, sur ZX81, sur ZX Spectrum, sur Atari ST, mais aussi sur l’authentique IBM PC, ces cinq lettres sont synonymes de premiers émois de programmation et d’introduction à l’univers du développement. Et Microsoft ne serait peut-être pas le géant qu’il est aujourd’hui sans ce langage qui a assuré son développement et ses premiers contrats.

Le langage BASIC et tous ceux qui ont fait leurs premières armes sur ce langage sont aujourd’hui en deuil. Thomas Kurtz, co créateur du langage avec John Kemeny (mort en 1992) est décédé cette semaine à l’âge respectable de 96 ans.

Né en 1928 à Oak Park, Illinois, Thomas Kurtz s’oriente initialement vers les mathématiques et les statistiques avant de rejoindre Dartmouth College en 1956 en tant qu’enseignant. C’est là qu’il fait équipe avec John Kemeny, alors président du département de mathématiques (Kemeny fût un temps l’assistant d’Albert Einstein), pour révolutionner l’accès à l’informatique. Ensemble, ils développent en 1964 le langage BASIC (Beginners’ All-purpose Symbolic Instruction Code), un outil conçu pour rendre la programmation accessible aux étudiants novices.

L’objectif de Kurtz et Kemeny était ambitieux : démocratiser l’usage des ordinateurs, à une époque où ces machines imposantes et complexes étaient réservées à une élite technique. Leur création s’appuyait sur le système de partage de temps Dartmouth Time-Sharing System (DTSS), permettant à plusieurs utilisateurs de travailler simultanément sur un seul ordinateur.

Bien que critiqué par certains informaticiens pour ses limitations, BASIC a joué un rôle essentiel en tant que tremplin vers la programmation. Des générations de développeurs, dont des figures comme Bill Gates, ont fait leurs premiers pas en codant en BASIC, un langage simple mais puissant qui a équipé en standard presque tous les ordinateurs personnels des années 1970 et 1980.

Bien qu’ils aient initialement placé leur langage dans le domaine public, les deux créateurs ont en 1984 cherché à redonner cohérence et universalité à leur langage en commercialisant leur « Dartmouth BASIC 7 » sous le nom de « True BASIC » avec la volonté d’en faire la référence à même de traverser le temps. True BASIC 6 est toujours disponible sur Windows, Linux et MacOS ici : True BASIC.

Retraité depuis 1993, Thomas Kurtz a continué de défendre une philosophie centrée sur l’accessibilité technologique, affirmant que la simplicité devait primer sur l’efficacité. Il laisse derrière lui sa femme, trois enfants, 13 petits-enfants et une immense contribution au monde de l’informatique.

Le langage BASIC, symbole d’une époque, témoigne encore aujourd’hui de l’héritage d’un homme qui a su transformer l’informatique en une discipline à la portée de tous. Merci Monsieur Kurtz.

