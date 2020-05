Dérivant du Basica de l’ancestral IBM PC XT, GW-Basic est l’interpréteur Basic livré en standard avec MS-DOS et sur lequel bien des étudiants des années 80 ont fait leurs premiers pas en programmation. Microsoft vient d’en ouvrir l’accès au code source.

GW-Basic est un code logiciel qui appartient davantage à l’Histoire qu’au passé. Il est l’adaptation et l’évolution pour MS-DOS du « MS Basic » de l’Altaïr 8800 né en 1975, créé par Bill Gates, Paul Allen, et Monte Davidoff sur lequel repose toute l’aventure Microsoft. Cet interpréteur sera ensuite décliné sur MSX, Oric, Thomson, BBC, avant d’être adapté (sous le nom d’IBM Cassette Basic, puis IBM Disc Basic puis Basica) à un nouvel ordinateur préparé par le tout puissant IBM de l’époque : le premier IBM PC et son PC-DOS.

Basica prend le nom de GW-Basic sur la version non IBM de PC-DOS connue sous le nom de MS-DOS. À la fin des années 80, bien des gamins et étudiants ont fait leurs premiers pas dans l’univers de la programmation avec GW-Basic. Bien des entreprises se sont fabriquées des mini-utilitaires métiers dans ce langage. Et l’on trouve toujours très aisément sur Internet des milliers de jeux et programmes écrits en GW-Basic. En 1985, Microsoft introduira le compilateur QuickBasic, plus évolué, qui donnera lui-même naissance à Visual Basic en 1991.

L’éditeur vient donc de libérer le code source de ce langage qui appartient au Panthéon de la micro-informatique. L’interpréteur est disponible en open source sous Github.

Toutefois Microsoft précise que cette publication sous licence MIT est faite à titre historique et informatif pour satisfaire la curiosité des étudiants en informatique d’aujourd’hui et celle des nostalgiques de la micro des années 80. L’éditeur demande d’ailleurs explicitement à tous de ne pas soumettre de changements et de ne pas modifier le code.

Pour rappel, et toujours à des fins historiques et éducatives, le code source du tout premier Microsoft Basic en version 6502 (le listing papier de la version originale de l’Altair 4K Basic est conservé à la Pusey Library d’Harvard) est disponible sur GitHub.

En 2014, Microsoft a également rendu open source MS-DOS 2.0 en collaboration avec le « Computer History Museum » avant de le republier sur Github en 2018.