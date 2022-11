Spécialisée dans le recrutement, Anywr a mené une étude sur les demandes de développeurs. Les compétences sur six langages concentrent plus de la moitié des offres.

Les analystes d’Anywr ont étudié plus de 1000 offres d’emploi IT parues au niveau international au cours du second semestre 2022. Ils en ont extrait un baromètre des langages de programmation les plus demandés par les entreprises.

Résultat majeur, sur les 370 langages couramment utilisés, six d’entre eux, regroupent 50% de la demande. Il s’agit, dans l’ordre, de Python, Java, C++, Javascript, C et PHP.

Selon Anywr, la première place du Python s’explique aisément par son utilisation massive dans l’IA et par le dynamisme de sa communauté.

Sans surprise, les fortes demandes sur des compétences Java tiennent à sa place dans le monde de l’IT. Il est utilisé depuis 1995 aussi bien pour des applications mobiles que pour le back office ou encore dans des composants systèmes.

La place du C++, plus inattendue, repose sur les propriétés objet de ce langage qui reste intimement lié aux développements de systèmes d’exploitation et d’apps/drivers proches de l’OS ainsi qu’au monde de l’embarqué.

Les trois suivants, notamment le C, restent des classiques et sont de fait largement déployés. Selon d’autres sources, comme l’index Tiobe, le C en particulier garde une place prépondérante juste derrière le Python. Cet index n’est pas basé sur des offres d’emploi mais sur les résultats de moteurs de recherche avec le nom des langages.

La persévérance de PHP en 6ème position peut surprendre, mais le langage reste au cœur de frameworks comme WordPress ou PrestaShop.

C# (C-Sharp) se présente en 7 ème position. Devenu langage de prédilection des développements Windows, il est aussi très utilisé dans l’univers des jeux vidéos et de la programmation sous Unity. Selon le baromètre, un recruteur sur cinq recherche un développeur connaissant C#.

Au final, si ce classement n’apporte pas de grandes surprises, les prochaines années pourraient largement le bousculer. Parmi les « candidats » potentiels émergents, le langage Rust, arrivé 22ème position dans l’étude d’Anywr, a de sérieuses chances de trouver son champ d’application. Sa robustesse et sa frugalité en termes de ressources en font une alternative sérieuse. Autre tendance de fond, le « low code » et le « no code » pourraient également impacter les demandes de compétences à l’avenir.

